El 60% de los encuestados va a regalar entradas para eventos estas Navidades, según Allianz Partners

Los eventos más demandados para estas fechas son los conciertos, las funciones de teatro, los musicales y las entradas para exposiciones y museos. De media, los españoles prevén gastar 100 euros por persona y solo un 22% tiene pensado contratar un seguro de cancelación de entradas

Madrid, 11 de diciembre de 2024.- El sector del ticketing mantiene su auge en España. Según el último estudio de Allianz Partners, "Eventos y seguro de cancelación de entradas", el 60% de los encuestados tiene pensado comprar o regalar entradas para eventos o espectáculos estas Navidades. Los jóvenes de entre 18 y 34 años son los que más han elegido hacer un regalo de este tipo (un 71%) y los que menos, los mayores de 55 (solo un 52%).



De media, los españoles prevén gastar en esta compra cerca de 100 euros por persona: el 38% de los encuestados va a gastar menos de 50 euros, el 37% entre 51 y 100 euros, y un 14% invertirá más de 150 euros.



En cuanto a la protección de esas compras, solo un 22% tiene previsto adquirir un seguro de cancelación de entradas. En este sentido, los más precavidos son los jóvenes: un 36% afirma que lo va a contratar frente a solo un 14% de los mayores de 55 años. Entre las razones para no contratar estas pólizas, un 65% considera que es muy poco probable que no pueda asistir al evento. Solo un 1% reconoce que no sabe cómo adquirirlo.



Fernando Barcenilla, Head Comercial de Viaje de Allianz Partners España, comenta: "En el momento de la compra, el usuario no es consciente del riesgo que está asumiendo. La compra de estas entradas suele estar impulsada por la emoción y las ganas del momento, pero hay que ser cautos y estar preparados para lo que pueda pasar desde el momento de la compra hasta la fecha del evento. Además, los motivos por los que podríamos cancelar nuestras entradas son muy variados: sufrir un accidente que nos impida asistir, que caigamos enfermos, la convocatoria para un examen de la oposición, que el día del espectáculo nos coincida con la fecha de una operación o incluso, con la llegada a un nuevo trabajo. Nunca sabemos lo que nos puede pasar. Por ello, la decisión de contratar un seguro es, sin duda, la más recomendada en estos casos".



Es posible leer el estudio completo aquí: El 60% de los encuestados tiene intención de regalar entradas para eventos estas Navidades







