Barcelona se prepara para la llegada de la primera tienda pop-up de POP MART

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 26 de noviembre de 2024.

POP MART, líder global en el universo de juguetes de diseño, está a punto de abrir su primera tienda pop-up en España. La gran inauguración tendrá lugar el 30 de noviembre de 2024, en el centro comercial El Triangle, situado en pleno corazón de Barcelona, cerca de la emblemática Plaça de Catalunya. Este emocionante paso marca un momento clave en la expansión europea de POP MART, trayendo su fascinante cultura pop a los fanáticos españoles.

La tienda promete ser un espacio lleno de creatividad y diversión. Su diseño, dominado por un vibrante amarillo que refleja la energía característica de la marca, incorpora un guiño especial a los colores de la bandera española, dando una cálida bienvenida a su nuevo hogar en Barcelona. Como atracción principal, los visitantes podrán disfrutar de una estatua de 160 cm de SKULLPANDA, un icono perfecto para capturar recuerdos únicos. Más allá de ser un punto de venta, la tienda busca ser un lugar que despierte alegría y conecte a los visitantes con el imaginativo universo de POP MART.

Una experiencia única para coleccionistas y fanáticos

La pop-up estará repleta de emocionantes colecciones pensadas para cautivar tanto a coleccionistas como a amantes de los juguetes artísticos. Entre las estrellas de la tienda, destaca el regreso de la serie THE MONSTERS, con piezas como THE MONSTERS FALL IN WIDE SERIES y LABUBU X PRONOUNCE - WINGS OF FORTUNE. Además, justo a tiempo para las fiestas, los visitantes podrán encontrar colecciones navideñas exclusivas de personajes como DIMOO, MOLLY y SKULLPANDA, perfectas para sorprender con un regalo original.

Para quienes buscan algo verdaderamente especial, la tienda también ofrecerá piezas únicas como la serie SKULLPANDA Tell Me What You Want, la MEGA COLLECTION y ediciones limitadas de personajes como LABUBU, Crybaby y Peach Riot. Estas exclusividades harán de cada visita una oportunidad única para encontrar verdaderos tesoros.

POP MART en España: un nuevo capítulo en su expansión global

La llegada de POP MART a Barcelona es parte de su estrategia para seguir conquistando el mercado europeo y conectar con nuevas audiencias. Esta primera tienda pop-up en España no solo refuerza su presencia en el continente, sino que también pone de manifiesto su compromiso de ofrecer experiencias de compra innovadoras y auténticas.

En 2025, POP MART planea seguir fortaleciendo su relación con el público español, ampliando su presencia en el país y consolidándose como referente global en el mundo de los juguetes de diseño.

¡Te esperamos el 30 de noviembre para celebrar la creatividad, la magia y la alegría que hacen de POP MART una experiencia inigualable! Mantente al tanto de todas las novedades a través de nuestras redes sociales y sitio web oficial.

Sobre POP MART

POP MART es mucho más que una marca: es un fenómeno cultural que celebra la creatividad y los pequeños momentos de felicidad a través de juguetes de diseño únicos y experiencias inolvidables. Con más de 500 tiendas en más de 30 países, 2,300 máquinas ROBOSHOP y una robusta plataforma de comercio electrónico, la marca conecta con millones de fanáticos alrededor del mundo.

Su portafolio incluye personajes icónicos como MOLLY, DIMOO, SKULLPANDA, THE MONSTERS y HIRONO, además de colaboraciones con destacados artistas internacionales. POP MART combina innovación, entretenimiento y diseño para crear un universo de posibilidades infinitas.

Únete a la galaxia creativa de POP MART y descubre por qué es una de las marcas más emocionantes del momento.