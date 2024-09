De futbolista a empresario: así es la nueva vida de Tomás Lorenzo "Tomy"

(Información remitida por la empresa firmante)

Tomás Lorenzo "Tomy", exfutbolista y joven emprendedor, lidera proyectos innovadores en salud y marketing digital

Madrid, 11 de septiembre de 2024.- Tomás Lorenzo, conocido como "Tomy", ex delantero del CF Fuenlabrada, ha dado un giro radical a su carrera y hoy es reconocido como uno de los jóvenes emprendedores más prometedores del sector salud, inversión y marketing digital. A sus 24 años, Tomy ha demostrado una capacidad única para reinventarse tras superar dos lesiones graves de ligamento cruzado anterior (LCA), que lo alejaron de los terrenos de juego, pero le abrieron las puertas al mundo empresarial.



Transformación y resiliencia

Después de recuperarse de estas dos operaciones realizadas por el prestigioso cirujano Manuel Leyes, Lorenzo decidió canalizar su energía en nuevos desafíos. Fundó en 2020 Social Growease, una agencia de marketing digital que ha tenido un crecimiento constante, especializándose en ayudar a pymes y autónomos a expandir su presencia online. Este proyecto lo posicionó rápidamente como un emprendedor con visión y liderazgo.



Innovación en salud y bienestar

Más allá del marketing digital, Tomy ha demostrado su versatilidad al involucrarse en cuatro proyectos centrados en la salud y el bienestar, dirigidos a deportistas de élite y el público en general. Uno de sus desarrollos más recientes busca introducir una terapia no invasiva que promete mejorar la calidad de vida y el rendimiento físico de los usuarios. Este proyecto, que está previsto lanzarse a finales de 2024, marcará un hito en su carrera y abrirá nuevas oportunidades en el ámbito del bienestar deportivo.



Un enfoque integral en la mejora de vidas

Lorenzo define su misión empresarial de forma clara: "Mi objetivo es mejorar la vida de las personas. Ya sea a través de la tecnología en el marketing digital o brindando soluciones de salud que permitan a los usuarios optimizar su bienestar físico y mental".



El joven empresario entiende de primera mano la importancia de la salud, habiendo superado obstáculos deportivos que, lejos de limitarlo, lo impulsaron a buscar nuevas formas de ayudar a los demás. Este nuevo proyecto vinculado al rendimiento deportivo es solo una muestra de su visión innovadora y su compromiso con el bienestar integral de las personas.



Presencia digital y comunidad de seguidores

En su cuenta de Instagram @_tomylorenzo, con más de 40,000 seguidores, Tomy comparte sus experiencias, éxitos y proyectos, consolidando una comunidad fiel que sigue de cerca su evolución tanto en lo personal como en lo profesional. A través de esta plataforma, Lorenzo se ha convertido en un referente para otros jóvenes emprendedores y amantes del deporte, inspirando con su historia de resiliencia y superación.



Futuro prometedor

Con el lanzamiento de su nuevo proyecto a finales de 2024 y una creciente influencia en el mundo digital y empresarial, Tomás Lorenzo sigue demostrando que el éxito se alcanza a través de la innovación, la constancia y la pasión. Este joven emprendedor está destinado a dejar huella no solo en el mundo de los negocios, sino en la vida de miles de personas que se benefician de sus soluciones en marketing y salud.



