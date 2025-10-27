El guitarrista Sergio Santes logra tres medallas de plata en los Global Music Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

València, 27 de octubre de 2025.

El guitarrista valenciano Sergio Santes ha sido distinguido con tres medallas de plata en los Global Music Awards, certamen internacional con sede en La Jolla (California, EE.UU.) que reconoce la excelencia artística de músicos de todo el mundo.

Los premios, concedidos en las categorías de Instrumentista y Música Clásica, avalan la calidad de dos de sus producciones discográficas publicadas por el sello AGR Música: Plany y Haiku del Aire.

Dos obras premiadas, dos miradas expresivas

Plany, un recorrido íntimo y personal por el repertorio clásico español, ha sido reconocido con dos medallas de plata: una en la categoría de Instrumentista y otra en Música Clásica.

Por su parte, Haiku del Aire, grabado junto al flautista Vicent Gelós, ha recibido una medalla de plata en Música Clásica. El disco incluye la obra homónima compuesta por el madrileño Mario Carro, dedicada al dúo y que da nombre al álbum. Este proyecto se distingue por el delicado equilibrio camerístico entre guitarra y flauta en repertorio contemporáneo, poniendo de relieve la excelencia de la música de cámara española.

Trayectoria artística

Además de su carrera como concertista, Santes desarrolla una intensa labor docente como profesor en el Conservatorio Profesional de Música de València. Ha actuado en escenarios de Europa, Estados Unidos, América Latina y África, consolidando una presencia creciente en el panorama guitarrístico internacional.

“Este reconocimiento me anima a seguir investigando y compartiendo música con autenticidad. Agradezco sinceramente al jurado su apoyo y a todas las personas que han hecho posibles estos proyectos, especialmente a Vicent Gelós”, afirma Santes.

Tras este reconocimiento internacional, el guitarrista trabaja ya en nuevas colaboraciones, próximos conciertos y futuros lanzamientos discográficos que continúan explorando los límites expresivos de la guitarra clásica y la música de cámara.

Disponibilidad y plataformas

La obra de Sergio Santes está disponible en las principales plataformas de streaming, incluyendo su perfil oficial en Spotify, donde pueden escucharse sus discos Plany, Haiku del Aire y otras grabaciones.