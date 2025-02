KAYAK: Más allá de las pistas: cinco planes para aprovechar al máximo esta Semana Blanca

(Información remitida por la empresa firmante)

Una tradición en el invierno, la Semana Blanca, que este año se celebra en diferentes provincias desde el 27 de febrero hasta el 16 de marzo, se ha convertido en el momento preferido entre los españoles para disfrutar de la nieve y su magia

Madrid, 12 de febrero de 2025.- Según KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, durante la Semana Blanca, las búsquedas de hoteles realizadas por los españoles en Sierra Nevada y Grandvalira se han incrementado un 118% y 19% respectivamente, en comparación con el año pasado.



Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "Con la llegada de la temporada alta de invierno, en KAYAK buscamos facilitar la planificación de viajes. Por ello, con el filtro 'Ski', los viajeros pueden definir sus opciones de búsqueda y comparar precios en alojamientos en un solo vistazo. Desde las pistas españolas de Sierra Nevada hasta los emblemáticos Alpes Franceses y Suizos, en KAYAK queremos ayudar a los viajeros a prepararse para disfrutar de la nieve, el aire fresco de la montaña y embarcarse en experiencias únicas para aprovechar al máximo esta Semana Blanca".



Cinco planes en destinos emblemáticos para todos, tanto para los esquiadores profesional o los más principiantes

"Olvídate de los típicos viajes de esquí; esta Semana Blanca ve más allá de las pistas y dale un significado completamente nuevo al término "fuera de pista". Desde trineos tirados por perros y actividades familiares, hasta escaladas en hielo y experiencias culturales, las estaciones de esquí ofrecen mucho más que pistas para esquiar", comentan desde KAYAK.



Sierra Nevada - España

SPF+50: ¿En qué otro lugar se puede esquiar bajo el sol? Disfrutar de la combinación única de picos nevados y cielos soleados que caracterizan a Sierra Nevada. Los que prefieren otro tipo de planes no se pueden perder el parque de atracciones Mirlo Blanco, que cuenta con montañas rusas, toboganes y el emocionante trineo Blackbird, lo que convierte a esta estación en una opción ideal para familias. Para los que quieran saciar su inquietud cultural, da un paso atrás en el tiempo y explora la Alhambra en Granada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Precio medio de alojamiento de 109€ por noche.



Grandvalira - Andorra

Más allá de las pistas, Grandvalira, la estación de esquí más grande de los Pirineos, ofrece varias experiencias únicas pensadas para que los viajeros conecten con el paisaje natural. MoonBike sin salir de la atmósfera disfrutando del silencio y la tranquilidad de la montaña. Sentir la adrenalina de un paseo en trineo tirado por perros, dentro de un bosque nevado, o poner a prueba los límites en la tirolina de 550 metros de The Mont Magic Family Park Canillo con velocidades que llegan a alcanzar los 80 km/h. Para los que estén conociendo la nieve por primera vez, o prefieran actividades manuales, no se pueden perder la oportunidad de construir su propio iglú. Precio medio de alojamiento de 199 € por noche.



Valle de Chamonix - Francia

Alcanzar nuevas alturas (literalmente) en el legendario Valle de Chamonix con precios medios de 246 € por noche. Cambiar las pistas de esquí por cascadas heladas mediante escaladas glaciares, que abren el camino a explorar paisajes excepcionales y a descubrir la belleza de los cursos de agua helados. Para los adictos a la adrenalina, Chamonix también ofrece experiencias en el aire como parapente o vuelos panorámicos que se pueden reservar en la estación y ofrecen vistas incomparables de Mont Blanc.



Courchevel - Francia

"¿Has oído hablar alguna vez de descensos con antorchas o del alpinismo? De este último, seguro que sí. Estas son algunas de las actividades que se pueden practicar en Courchevel desde el anochecer hasta el amanecer (sí, estás leyéndolo bien)". Se puede descender esquiando por las pistas alpinas en la tranquilidad del crepúsculo, rodeado por las cumbres nevadas e iluminando el camino con una antorcha encendida. O se puede madrugar a las puertas del Parque Nacional de la Vanoise, en Francia, y aprender a escalar a más de 3.000m de altitud con excursiones guiadas de alpinismo y senderismo por glaciares.



Aquellos que buscan disfrutar de los grandes beneficios del aire fresco de montaña, podrán darse el capricho de los mejores tratamientos en uno de los diferentes spas de los que dispone el resort. Desde masajes rejuvenecedores y tratamientos faciales hasta experiencias únicas como cuevas de sal y vigorizantes fuentes de hielo. También podrán relajarse y encontrar su centro con una sesión de yoga en medio del impresionante paisaje alpino. Precio medio de alojamiento de 820 € por noche.



St. Moritz - Suiza

St. Moritz sigue encabezando las listas de deseos de los viajeros. Más allá de sus lujosas tiendas y restaurantes, los viajeros no pueden irse sin disfrutar su rica historia, patrimonio cultural y animada escena artística. Explora el Museo de la Engadina, enfocado en la arquitectura única de la región, y el cautivador mundo de Giovanni Segnatini en el Museo Segantini. Los amantes del arte tampoco deben perderse el Museo Berry, que alberga una variada colección de obras contemporáneas, y la Galería Gmurzynska. Desde artefactos antiguos a obras maestras, St. Moritz realmente ofrece un viaje cultural que compite con sus pistas y su impresionante belleza natural. Con precios medios de alojamiento de 703 € por noche, un 16% menos que el año pasado, es un destino ideal para una escapada esta semana blanca.





*Basado en búsquedas de hoteles realizadas en KAYAK.es entre el 01/01/2025 y el 23/01/2025 para estancias entre el 27/02/2025 y el 16/03/2025, comparadas con el mismo periodo de búsqueda en 2024 y el mismo periodo de viaje en 2024 en Sierra Nevada y Grandvalira. Todos los precios son precios medios por noche de alojamiento. Los precios pueden variar y no se puede garantizar el ahorro. Los porcentajes son aproximados.



**Basado en búsquedas de hoteles realizadas en KAYAK.com entre el 01/01/2025 y el 23/01/2025 para estancias entre el 27/02/2025 y el 16/03/2025, en comparación con el mismo periodo de búsqueda en 2024 y el mismo periodo de viaje en 2024, en Sierra Nevada, Grandvalira, Valle de Chamonix, Courchevel y St.Moritz. Todos los precios son precios medios por noche de alojamiento. Los precios pueden variar y no se puede garantizar el ahorro. Los porcentajes son aproximados.



