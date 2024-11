Lamine Yamal y Kylian Mbappé los jugadores que más venden durante el Black Friday 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de noviembre de 2024.- En plena campaña de Black Friday de 2024, los datos de ventas recabados hasta la fecha reafirman la pasión global por el fútbol, con cifras de ventas que destacan a las jóvenes estrellas como los grandes favoritos de los aficionados. Entre los jugadores más vendidos, Lamine Yamal, del FC Barcelona, y Kylian Mbappé, del Real Madrid, brillan como auténticos fenómenos de popularidad, así como Aitana Bonmatí que se sitúa en el top 10 de ventas como una auténtica revolución del fútbol femenino.



Lamine Yamal: la nueva joya del fútbol global

Con apenas 17 años, Lamine Yamal ha logrado consolidarse como el jugador más vendido de esta campaña, alcanzando un 34% del total de ventas de camisetas de jugadores, según los datos de ventas proporcionados por Fútbol Emotion, empresa especialista en venta de material para el futbolista. Su impacto no solo se limita al ámbito del FC Barcelona, sino que también se extiende a su papel en la Selección Española, cuyas camisetas también han sido altamente demandadas. Este fenómeno demuestra que, más allá de los títulos o de las figuras consagradas, los aficionados valoran la frescura y la promesa de una nueva era en el deporte rey.



El liderazgo de Yamal en las ventas lo posiciona por encima de jugadores ya consolidados como Kylian Mbappé (13%), quien sigue siendo una de las estrellas más atractivas del panorama internacional, y Vinícius Jr. (9%), un ídolo indiscutible del Real Madrid. Otros nombres que figuran en el ranking incluyen a Jude Bellingham (6%), clave en el resurgir del Real Madrid esta temporada, y Pedri (5%), otro de los favoritos de la afición culé.



Aitana Bonmatí: la revolución del fútbol femenino

Por primera vez, una futbolista se encuentra entre los más vendidos del Black Friday: Aitana Bonmatí, reciente ganadora del Balón de Oro. La jugadora del FC Barcelona y la Selección Española ha captado la atención no solo por su extraordinaria calidad en el campo, sino también como un referente del fútbol femenino. Su inclusión en el Top 10 es una señal del crecimiento y consolidación del fútbol femenino en el mercado global.



El FC Barcelona: líder absoluto en ventas de clubes

En cuanto a los equipos, el FC Barcelona ha demostrado ser el preferido de los aficionados, representando un 2,04% de las ventas totales, por delante del Real Madrid (1,59%) y del PSG en tercer lugar (0,85%). Este dominio no solo se refleja en la popularidad de sus jugadores, sino también en la de sus productos oficiales, que se han convertido en el regalo perfecto durante estas fechas.



Botas y balones: las elecciones favoritas de los aficionados

Más allá de las camisetas, Fútbol Emotion también ha revelado las preferencias de los aficionados en cuanto a material deportivo. Las Nike Mercurial Vapor se han posicionado como las botas más vendidas para césped natural, mientras que las Joma Top Flex dominan el mercado del fútbol sala con un espectacular 12,01% de las ventas. En cuanto a accesorios, el balón más vendido ha sido el Tango Glider White-Black, un clásico que sigue despertando nostalgia y emoción entre los seguidores de todas las edades.



Estos resultados han sido obtenidos a través de las ventas de Fútbol Emotion, empresa líder en el sector de material deportivo especializado en el sur de Europa. Durante el Black Friday, la compañía ofrece descuentos de hasta el 70% en más de 6.000 productos, consolidando su posición como el destino favorito para los apasionados del fútbol.



Sobre Fútbol Emotion

Fútbol Emotion Fútbol Emotion es una empresa aragonesa nacida en el año 2001 que lidera la venta omnicanal especializada en material de fútbol en el sur de Europa. En la actualidad cuenta 24 tiendas físicas en España y Portugal y un ecommerce que envía a todo el mundo. En Fútbol Emotion además de encontrar las últimas novedades en botas de fútbol, zapatillas de fútbol sala, camisetas oficiales de equipos locales, nacionales e internacionales, guantes de portero, equipaciones de training, ropa de moda para vestir fuera del campo, prendas de las marcas más top del mercado, accesorios de entrenamiento etc. el cliente podrá vivir el fútbol a otro nivel disfrutando de las experiencias que ofrece cada uno de los exclusivos rincones especializados de la tienda dedicados a hacer las delicias de cualquier aficionado al fútbol.



Cuentan además con millones de seguidores en redes sociales (más de 1.4 millones de suscriptores únicamente en su canal de Youtube), aportando valor más allá de la venta y creando una comunidad en torno al fútbol y las necesidades del futbolista a otro nivel. Además, la compañía cuenta con un servicio de distribución de equipaciones para clubes profesionales y no profesionales a través del cual visten a más de 300 clubes nacionales e internacionales.



Sobre Tansley

El grupo de empresas Tansley, del que Fútbol Emotion comenzó a formar parte el año pasado, es un ecosistema empresarial formado por empresas apasionadas por los hobbies como Milbby, Guaw, Bookish y Brand Story que ha impulsado a Fútbol Emotion en su proyecto de crecimiento.



