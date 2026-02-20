Madrid se impone a Barcelona como la ciudad favorita de España para ver fútbol fuera de casa - Enterprise Mobility

(Información remitida por la empresa firmante)

Londres, 20 de febrero de 2026.- La capital española ha resultado ganadora en una votación realizada entre los aficionados para clasificar las mejores ciudades del país para visitar y ver fútbol. Según un nuevo estudio sobre cultura de los seguidores en todo el continente, encargado por la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, patrocinado por Enterprise Rent-A-Car y realizado por los expertos en investigación de mercado OnePoll, Madrid ha recibido un firme apoyo del 35 % de los 1000 votantes de España, superando a Barcelona (22 %), Sevilla (12 %) y Bilbao (11 %). El estudio también reveló:

Sin desanimarse por los cielos grises o la lluvia, los españoles han elegido Inglaterra como su destino favorito para disfrutar del fútbol en Europa, con el triple de popularidad que la segunda opción, Italia.

Del mismo modo, Londres (32%) fue la ciudad más elegida por los fans españoles en su lista de destinos preferidos de viaje, por delante de Barcelona (13 %) y Madrid (11 %).

Los futboleros de España también votaron por Madrid como la capital culinaria del fútbol nacional, y uno de cada cuatro afirma que la ciudad ofrece la mejor cocina alrededor y dentro del estadio. Barcelona (15 %) quedó segunda de nuevo, mientras que San Sebastián se situó tercera en capital culinaria.

Los fans españoles se otorgaron de forma abrumadora la medalla por los mejores snacks de todos los países encuestados, con un 72 % de los votos.

El estudio incluyó a 1000 fans de cada uno de los siguientes países: Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia (5000 en total): sedes de las ligas nacionales de los "cinco grandes" de Europa. En el mismo se comparaban los hábitos del día de partido en los cinco países, lo que mostró sorprendentes resultados.

Por ejemplo, los seguidores españoles se consideran los más apasionados (52 %), aunque el estudio reveló que, de media, los españoles pasan un 30 % de cada partido cantando, un porcentaje solo ligeramente mayor que los ingleses (24 %).

Mientras tanto, el 78 % de los seguidores españoles afirma tener una superstición para el día del partido: llevar una prenda de ropa especial es el ritual nacional favorito, mientras que más de la mitad (56 %) de los hinchas españoles reconocen que se han marchado de un partido antes del pitido final del encuentro, mientras que un 32 % declara hacerlo con frecuencia.

El nuevo estudio celebra el lanzamiento de la campaña Enterprise Real Club Legends, que en esta temporada pondrá el foco en los seguidores más apasionados y los héroes anónimos que siguen a sus equipos por toda Europa y son una parte esencial de sus clubes y comunidades en los días de partido.

Este mensaje tiene un fuerte eco en España, con un 92 % que cree que los voluntarios o las personas que trabajan para su club en el día de partido no reciben la atención que se merecen, mientras que un 74 % dice que los miembros fuera del campo son tan importantes o más para su club que los jugadores.

Kyle Sanborn, vicepresidente Global de Estrategia de Marca y Activación de Marketing, Enterprise Mobility, declaró: "Nuestro nuevo estudio subraya el increíble sentido de comunidad y fidelidad que los seguidores crean a diario en los clubes de fútbol de toda Europa. Incluso cuando no siempre inspiran tantas canciones y titulares como los jugadores, es evidente que hay un mayor deseo de homenajear a los héroes anónimos, y estamos encantados de formar parte de ello".

La encuesta subrayó la dedicación de los seguidores asistentes a partidos que siguen a su equipo en su país y continente, sin importar el tiempo que haga (o incluso el resultado del partido). Por ejemplo, el 81 % de los encuestados aseguró estar dispuesto a viajar tres horas o más para ver a su equipo, mientras que el 66 % afirma que el resultado en el campo no era lo más importante para su club, citando en su lugar otros factores como la historia, el ambiente del día de partido y el vínculo con la comunidad.

_________________________________________________________________________________

Acerca de Enterprise Mobility

Enterprise Mobility es un proveedor líder de soluciones de movilidad que incluyen alquiler de vehículos, gestión de flotas, alquiler flexible de vehículos, carsharing, vanpooling, alquiler de vehículos industriales, alquiler de vehículos de lujo, venta minorista de vehículos y suscripción de vehículos, así como otros servicios y soluciones tecnológicas de transporte para hacer que los viajes sean más fáciles y adaptados a los clientes. Enterprise Mobility, incluidas sus filiales y franquicias, y su filial, Enterprise Fleet Management, gestionan una flota diversa de 2.4 millones de vehículos, a través de una red de más de 9.500 oficinas de proximidad y en aeropuertos, atendidas por nuestro personal, en más de 90 países y territorios. Empresa de la familia Taylor de Enterprise Mobility es propiedad de la familia Taylor de St. Louis (EEUU), Enterprise Mobility gestiona las marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental y Alamo .

Acerca del estudio

Este estudio online de 1.000 seguidores españoles, y 5.000 en toda Europa, fue encargado por Enterprise y se llevó a cabo por la compañía de investigación de mercado OnePoll, de acuerdo con el código de conducta de Market Research Society. Los datos se recopilaron entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025. Se aprobó la inclusión de todos los participantes mediante doble validación antes de poder participar en el estudio y recibieron una compensación económica en función de la extensión y la complejidad de la encuesta. El equipo de OnePoll fue el encargado de supervisar y editar el estudio. OnePoll es socio corporativo de MRS, miembro corporativo de ESOMAR y miembro del British Polling Council.

Contacto para prensa: jose.bonito@worldmediawire.com , +44 7528 016224