Sports Data Campus lanza cinco másteres oficiales en inglés para liderar el deporte basado en datos

El fútbol y el deporte de alto rendimiento viven una transformación silenciosa, pero profunda. Los clubes ya no se apoyan solo en la intuición, sino en estructuras técnicas capaces de interpretar grandes volúmenes de información. En este escenario, Sports Data Campus anuncia el lanzamiento de cinco nuevos másteres oficiales en inglés, que se suman a su actual oferta en español, orientados a profesionales que desean especializarse en ciencia de datos, inteligencia artificial y gestión innovadora aplicada al deporte. La propuesta se dirige tanto a técnicos, analistas, profesionales y graduados que buscan una especialización con proyección internacional en el ámbito deportivo. Además, los programas se desarrollan con un enfoque claramente práctico, contacto directo con la industria deportiva y una orientación continua hacia las competencias que hoy exigen los clubes y organizaciones deportivas.

Formación que une fútbol, datos e inteligencia artificial

Los nuevos másteres se centran en áreas clave para el deporte actual. Se incluyen programas avanzados en Python aplicado al fútbol (Advanced Python Applied to Football); análisis aplicados a academias (Football Academy Analytics – River Plate & SDC); scouting profesional (Scouting Applied to Football); ciencia del deporte apoyada en inteligencia artificial en el alto rendimiento (Sports Science & Data Intelligence in high - performance) y Sports Management & Innovation (Sports Management & Innovation). Cada itinerario combina conceptos teóricos con proyectos aplicados, trabajo con bases de datos reales y herramientas utilizadas diariamente por departamentos de rendimiento, análisis y dirección deportiva.

El objetivo es que el alumnado pueda entender mejor el juego, pero también tomar decisiones informadas. Por eso, se prioriza el trabajo con modelos predictivos, métricas avanzadas y sistemas de seguimiento del rendimiento físico. La tecnología deja de ser un complemento y se convierte en el eje de la toma de decisiones deportivas.

Los nuevos perfiles que demanda la industria deportiva global

Clubes, academias y organizaciones deportivas buscan perfiles capaces de traducir datos en ventajas competitivas. En este contexto, los másteres oficiales en inglés de Sports Data Campus se plantean como una vía de acceso directa a esos nuevos roles. Los programas ponen el foco en la empleabilidad internacional, el dominio en analítica deportiva y el conocimiento profundo del ecosistema del deporte global.

Se impulsa la figura del analista de datos, del especialista en scouting apoyado en herramientas digitales y del profesional capaz de liderar proyectos de innovación y transformación digital. Además, el formato online facilita compatibilizar la formación con la actividad profesional, lo que amplía el alcance a estudiantes y profesionales de diferentes países y realidades.

En conjunto, esta oferta formativa en inglés — disponible también español — consolida a Sports Data Campus como un referente internacional en la formación en ciencia de datos aplicada al deporte. La combinación de másteres especializados, metodología práctica y enfoque internacional refuerza una idea clara: el deporte del presente y del futuro se construye desde los datos, y quienes sepan interpretarlos tendrán una posición estratégica dentro de la industria.

