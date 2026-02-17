Celebrado en Barcelona el IV Congreso Regenera; el punto de encuentro para los profesionales de la salud - Congreso Regenera - Lorena García

El IV Congreso Regenera se celebró este fin de semana en Barcelona con un aforo presencial completo que citó a 500 personas unidas por la salud integrativa y la Psiconeuroinmunología Clínica.

Barcelona, 16 de febrero de 2026 - Este fin de semana se ha celebrado en la ciudad de Barcelona la cuarta edición del Congreso Regenera, el gran evento en habla hispana dedicado a la salud integrativa.

El IV Congreso Regenera recibió este fin de semana a 500 asistentes, en su mayoría profesionales de la salud, que disfrutaron de dos jornadas de ponencias de primer nivel de la mano de los mejores expertos.

Organizado por Regenera, empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa y líder en el sector de la salud en español, el Congreso se llevó a cabo en el Auditori L’illa de Barcelona, y estuvo patrocinado por las marcas: Solaray, Sura Vitasan, Aavalabs, Labo’Life, Pharma Nord, Fepadiet, Pronacera, Palasiet, Norsan, Bonusan, CFN, NPRO, Zenement y Naturesplus & Vitalart.

El Congreso abrió sus puertas el sábado, 14 de febrero. David Vargas, Fundador y CEO de Regenera, fue el encargado de inaugurar el escenario del evento con su ponencia: “El Modelo Biopsicosocial. Un enfoque integrativo, funcional y personalizado”.

El siguiente ponente del día fue el Dr. Miguel Toribio-Mateas, neurocientífico clínico, microbiólogo aplicado y nutricionista, que ofreció la ponencia: “Nutrir la atención: microbiota, neuroinflamación y regulación emocional en TDAH”.

A continuación, la Dra. Josepa Rigau, Licenciada en Medicina y Cirugía, Doctora Cum Laude y Máster en Medicina Biológica y Antienvejecimiento hablo sobre “Cómo los virus persistentes influencian la salud y la longevidad”.

La siguiente ponente fue la Dra. Silvia Caro, Licenciada y Doctora en Medicina, especialista en Medicina Interna Integrativa que ofreció una ponencia titulada: “Biofilm, micotoxinas y fatiga crónica”. Silvia Caro es, además, parte del equipo de especialistas de la Clínica Regenera.

La segunda parte de la jornada, que tuvo lugar después de la pausa de la comida, fue inaugurada por la Dra. Elena Fernández, Licenciada en Medicina y Cirugía Torácica y especialista en oncología integrativa y autoinmunidad, que ofreció la ponencia: “Más allá del tratamiento con levotiroxina: comprendiendo la patología tiroidea desde la PNI”. Elena es, además, codirectora del Máster Profesional en Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera.

La penúltima intervención corrió a cargo de Irene Fernández, especialista en salud hormonal de la mujer y PNI, que entrevistó a Laura Pastor, especialista en salud hormonal de la mujer y fisiosexología en la charla: “Cuando las hormonas hablan de deseo: sexualidad femenina desde la PNI”. Además, Irene Fernández anunció las novedades que llegan al Máster de Salud Hormonal de Regenera, una formación para profesionales de la salud que, a partir de la nueva edición, codirigirá junto a Dídac Pastor, especialista en Fisioterapia y Dietética y Máster en Microbiota Humana y PNI Clínica.

La última ponencia del sábado corrió a cargo de Javier Furman, fundador de Furman Salud y experto en Medicina Integrativa, que viajó desde Argentina hasta la ciudad condal para ofrecer la ponencia: “N=1. Práctica clínica aplicada”.

La jornada del sábado se clausuró con una mesa redonda con los ponentes del día, en la que también pudieron intervenir los asistentes al Congreso con sus preguntas y la Ceremonia de graduación exclusiva para los alumnos de los Másters de Regenera. Más de 100 profesionales de la salud recibieron su título de Máster en Psiconeuroinmunología Clínica, Máster en Salud Hormonal y Máster en Microbiota Humana. Al terminar la entrega de diplomas, se celebró un cocktail de celebración para los alumnos graduados.

La jornada del domingo, 15 de febrero, comenzó con Antonio Valenzuela, Experto en PNI Clínica, divulgador de salud, autor y Director del Máster en Microbiota Humana de Regenera, que ofreció la ponencia: “Luz, frecuencia y coherencia: hacia la biología del holobionte”.

Le siguió la ponencia de Julieta Paris, Psicóloga y Antropóloga, que habló de “Cuando el alma se inflama: emociones, pérdida de sentido y salud”.

La última intervención de la jornada corrió a cargo de Carlos Pérez, Fundador de Regenera, experto en PNI Clínica y codirector del Máster Profesional en Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera, que llevó a cabo una visita a una paciente real en directo.

La clausura del Congreso se llevó a cabo en una mesa redonda con los ponentes del día y con David Vargas, en la que también participaron algunos de los asistentes con sus preguntas para los ponentes.

Por todo esto, y por combinar una vez más lo mejor de la salud integrativa en un único evento, el Congreso Regenera se ha posicionado en su cuarta edición como uno de los eventos de referencia para profesionales de la salud y personas interesadas en mejorar su calidad de vida, brindando un espacio para el aprendizaje, conexión y transformación personal y profesional.

SOBRE REGENERA:

Regenera es la empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa, líder en el sector de la salud en español. Con más de 20 años de experiencia, su enfoque está dirigido tanto a la formación de profesionales de la salud, a través de la Facultad en Medicina Integrativa Regenera, como al tratamiento de pacientes a través de la Clínica Regenera.

La misión de Regenera es proporcionar el conocimiento necesario para transformar la vida de las personas que no se conforman. Regenera es, además, un movimiento que llega a una audiencia de más de 1 millón de estudiantes, pacientes y seguidores alrededor de todo el mundo.

