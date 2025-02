CGFNS International informa que las tasas de migración de enfermeras a EE.UU. se mantuvieron altas en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Hay perspectivas inciertas para 2025 a medida que se apliquen las nuevas políticas de inmigración

Philadelphia, 12 de febrero de 2025.- Un nuevo informe del CGFNS International indica que la fuerte tasa anual de migración de enfermeras a Estados Unidos se mantuvo estable en 2024, ya que los sistemas sanitarios siguieron recurriendo a enfermeras formadas en el extranjero para ayudar a resolver la persistente escasez de personal.



Sin embargo, en su Informe de Migración de Enfermeras 2024, la organización también dijo que las altas tasas actuales eran probablemente insostenibles en medio de la persistencia de la regresión de visas y los límites en las tarjetas verdes basadas en el empleo para enfermeras, junto con las nuevas políticas de inmigración que se están implementando y "que probablemente tendrán un mayor impacto en la disponibilidad de visas y los tiempos de procesamiento".



El CGFNS, una organización sin ánimo de lucro dedicada al personal sanitario mundial que verifica las credenciales de los profesionales sanitarios para las autoridades de inmigración y las juntas estatales de concesión de licencias, informó que en el año fiscal 2024 recibió 24.733 solicitudes para su servicio VisaScreen (VS). Aunque se trata de un descenso del 4,6% respecto al año fiscal 2023, la organización señaló que los niveles de solicitudes siguen siendo significativamente superiores a las cifras anteriores a la pandemia, con la cifra de 2024 casi un 200% por encima del año fiscal 2018.



Otros datos clave del informe:



• Mientras que las certificaciones VisaScreen (VS) fueron a parar a enfermeros de más de 100 países en 2024, el 92% se formó en uno de los 10 primeros países de la lista.



• Filipinas sigue representando más del 51% de los certificados VS, seguida de Canadá, con un 8%, y Kenia, con un 6,5%. Recientemente se ha producido un ligero cambio en esta distribución: Filipinas ha pasado de representar el 60% del total el año pasado, mientras que Kenia, Nigeria y Ghana han registrado un crecimiento considerable de su cuota.



• Al igual que los países de enseñanza, las categorías de visados también están muy concentradas: el 76% de los certificados VS se expidieron a solicitantes de permisos de residencia permanentes (como los visados EB-3), mientras que los visados TN (12%) y H1-B (11%) constituyeron las únicas otras categorías significativas.



"Estas cifras confirman lo que otros están viendo: que los sistemas sanitarios estadounidenses siguen dependiendo de las enfermeras inmigrantes para hacer frente a la persistente escasez de personal. La interrupción de este flujo de enfermeras cualificadas tendría consecuencias de gran alcance, agravando la escasez de mano de obra, aumentando la carga asistencial de los pacientes y empeorando el agotamiento de las enfermeras", afirmó el Dr. Peter Preziosi, Presidente y Director General del CGFNS. "Se trata de un desafío global de múltiples capas que exige soluciones colaborativas e innovadoras entre los países de origen y de acogida".



El CGFNS International está homologado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para satisfacer los requisitos federales de examen de credenciales para visados ocupacionales de nueve categorías de profesionales sanitarios formados en el extranjero.



Para ofrecer un contexto global de las cifras de Estados Unidos, el informe también analiza la migración mundial de enfermeras y profesionales sanitarios, sobre todo porque tanto los países de origen como los de destino siguen esforzándose por equilibrar la demanda de trabajadores sanitarios cualificados con los retos de retener a sus plantillas nacionales. El informe señala que algunos países africanos, como Zimbabue y Ghana, han suspendido la expedición de los certificados que necesitan las enfermeras para emigrar, mientras que Nigeria ha introducido requisitos de servicio en el país que las enfermeras deben cumplir antes de emigrar. Otros gobiernos, como el de Namibia, han seguido la vía de crear incentivos para las enfermeras que decidan quedarse.



Descargar el Informe de MIgración de Enfermeras 2024: Equilibrar la demanda sostenida de mano de obra en medio de flujos migratorios cambiantes.







