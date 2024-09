Dentaid transforma el autocuidado bucal con una propuesta innovadora y pionera en su formulación

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la línea PHB Time To Care, la compañía engloba por primera vez un enfoque integral en el bienestar y la salud inspirada en el concepto “Cuidarse empieza por la boca” que se suma y equipara a las rutinas diarias de piel y cabello.

Cuatro gamas para cuatro momentos vitales y sensoriales cuyas fórmulas están respaldadas por investigaciones del Dentaid Research Center, con ingredientes naturales y asegurando eficacia y sostenibilidad.

Con esta innovación, Dentaid establece un nuevo estándar en el mercado del bienestar, demostrando que el cuidado de la boca va más allá de la prevención y el tratamiento: es una experiencia que mejora el bienestar y la autoconfianza.

Barcelona, 19 de septiembre de 2024 – Dentaid, compañía española líder en salud bucal, presenta una formulación pionera en las rutinas de cuidado bucal con la innovadora gama de PHB: Time to Care. Una línea que revoluciona el cuidado bucal, ofreciendo, por primera vez, soluciones basadas en el bienestar integral, siguiendo la tendencia de autocuidado que ha transformado la manera en que las personas cuidan su piel y su cabello.

PHB Time to Care se distingue por su enfoque pionero al fusionar ciencia, innovación y bienestar. Inspirada en el concepto de que cuidarse empieza por la boca, esta nueva gama de productos no solo mejora la salud bucal, sino que también se alinea con la creciente tendencia de integrar el cuidado de la boca en las rutinas diarias de bienestar. Rosa Tarragó, higienista dental de atención primaria y presidenta de la Asociación de Higienistas Dentales de Aragón, explica que “es importante crear una experiencia con atención plena en los momentos de cepillado e higiene, y aunque se ha avanzado mucho y la conciencia sobre la importancia del autocuidado está en aumento, aún queda mucho camino por recorrer”. Tarragó asegura que “todos conocemos las rutinas de skin care, pero también es esencial, cada vez más personas están comprometidas con mantener y mejorar su salud bucal, sabiendo que de este modo también cuidan su salud general y mental”.

Al igual que el cuerpo responde y refleja el estrés, la boca también revela nuestro estado emocional. La relación entre el cuidado bucal y el bienestar integral es profunda ya que mantener una boca equilibrada puede ayudarnos a reducir el estrés diario. Begoña Mulet, psicóloga clínica del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Reus, destaca que “una boca saludable y cuidada tiene un impacto directo en el bienestar general, ya que afecta desde a nuestra capacidad para comunicarnos hasta a nuestra autoestima”. Mulet añade que el cuidado bucal “puede tener un efecto preventivo: cuidándonos, con buenas rutinas y pequeños hábitos, trabajamos la estabilidad, mental, física, global”.

Cuatro formulaciones para cuatro momentos y estados vitales

La innovación en esta nueva gama refuerza el propósito de Dentaid, que es promover y mejorar la salud bucal de las personas a lo largo de toda su vida. La vida no son solo edades, sino también momentos. La boca juega un papel fundamental en la seguridad personal, la sociabilidad y la autoestima, algo que varía, no en función de la edad, sino de estos momentos.

Patricia Antón, responsable de visita Médica de Dentaid, destaca que “finalmente se puede dar respuesta a una necesidad que es la del cuidado bucal consciente. Con esta gama centrada en momentos vitales podemos disfrutar de rutinas de autocuidado bucal que nos aportan bienestar y que cuentan con el aval científico del Dentaid Research Center”.

La gama PHB Time to Care consta de las siguientes soluciones:

So Confident: con triple sistema de fosfatos y Perlita. Cuida el esmalte dental, recupera el blanco natural de los dientes y mantiene un aliento fresco y duradero. Responde a la necesidad de confianza social y autoestima donde la autoimagen, clave para ganar seguridad, cobra más importancia que el autocuidado en esta etapa.

So Calm: con lavanda y camomila. Satisface la necesidad de probar nuevas rutinas que mejoren el bienestar, incorporar ingredientes de origen natural que ayudarán a sentirse más relajado.

So Balance: Con regulador de PH y aloe vera, protege la microbiota bucal, cuidando dientes y encías e hidratando la boca. El estrés influye en procesos inflamatorios y en la alteración de la microbiota oral, favoreciendo la mucositis oral. So Balance da respuesta a la necesidad de conseguir el equilibrio de la microbiota de manera natural.

So Young Forever: Combate el envejecimiento bucal con una fórmula antioxidante de vitamina C, E, alantoína y betaína. El objetivo de So Young es prolongar la salud bucodental al máximo y mitigar los efectos del envejecimiento fisiológico y la oxidación.

Circular Caring: cuidado de la salud, del entorno y del planeta

PHB Time to Care refleja el compromiso de Dentaid con la sostenibilidad y el cuidado circular. Todos los productos están formulados con ingredientes naturales en más de un 90%, libres de parabenos y se han producido en envases 100% reciclables con tubos no laminados. El impacto ambiental se reduce un 46%, reduciendo la huella hídrica también en un 46% y las emisiones de CO2 en un 27% [1]

Este lanzamiento refuerza la misión de Dentaid de liderar un nuevo paradigma en el que la salud y el bienestar se integran en una sola gama de cuidado bucal que está disponible en farmacias y parafarmacias. Dentaid recomienda que, además de estas rutinas de autocuidado bucal, se visite al dentista regularmente para mantener una correcta salud bucal.

Compañía con un propósito claro: promover y mejorar la salud bucal de las personas durante toda su vida a través de la investigación, la divulgación y el desarrollo de productos innovadores. El Dentaid Research Center es el centro de investigación situado en España y desde el que se genera conocimiento, se comparte con los profesionales y se aplica a soluciones de salud bucal avaladas por la ciencia. Con marcas como Vitis, Interprox, Perio·Aid o PHB Dentaid llega a más de 35 millones de personas en 60 países. #OralHealthBetterLife

