DUAL alerta de "actitudes eufóricas" con el alcohol en jóvenes para recuperar el verano perdido

· Una campaña de Asociación DUAL, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pone el foco en la "presión especialmente intensa" a la que se van a someter muchos adolescentes este verano para iniciarse o reincidir en el consumo de alcohol como hito de final de pandemia.

· "El verano representa una oportunidad para los jóvenes de resarcirse de un año y medio de intensas restricciones: nos preocupa que lo celebren con alcohol, probándolo por primera vez o volviendo a hacerlo", explica Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL.

· "Estamos desarrollando un cambio normativo para promover una prevención ambiental que dificulte el acceso de los menores al alcohol", indica Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

· La campaña se completa a ritmo de rap con el tema titulado '¿Te falta un verano?' cuya letra incide en la necesidad de liberarse con calma de las restricciones de la pandemia sin recurrir al alcohol.

Madrid, 17 de junio de 2021.- '¿Te falta un verano?' es el lema de la nueva campaña de Asociación DUAL, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, para alertar del alto riesgo de consumo de alcohol este verano en la población general, pero sobre todo en jóvenes y adolescentes, "para recuperar de forma compensatoria el verano pasado y el tiempo perdido tras año y medio de limitaciones continuadas por la pandemia" señala Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL.

"Nos estamos dirigiendo a este verano con cierta ansiedad, como si fuera el hito que certifica el final de la pandemia, y nos preocupa la reacción colectiva, desmedida y descontrolada de muchos jóvenes con el alcohol", alerta el psicólogo de Asociación DUAL.

Según el experto, el verano se presenta como una "oportunidad para los jóvenes de resarcirse de todas las restricciones y limitaciones sufridas desde la irrupción de la pandemia en nuestras vidas". "Estamos hablando de que no pudimos disfrutar del verano pasado en plenitud, no hemos podido celebrar la Navidad, no hemos podido celebrar la Semana Santa, no se han podido celebrar cumpleaños, ni encuentros familiares o de amigos, con lo cual se está gestando un verano de descontrol, de desmesura y de euforia que nos parece especialmente peligroso", advierte Izquierdo.

"Existe además una necesidad compartida de recuperar el verano pasado y no perderse el verano presente", añade el psicólogo. "Todos necesitamos vacaciones como un oasis prometido de relajación, de intranscendencia, de festividad y, en nuestra cultura, contamos con una pócima mágica para estos fines que es el alcohol", admite Raúl Izquierdo.

La presión social y la influencia de los adultos

A ese respecto, Izquierdo manifiesta su preocupación por el modelado que puedan ejercer los adultos y la influencia negativa en los menores: "a veces los adultos no damos el mejor de los ejemplos". "La presión social para los jóvenes este verano de cara a iniciarse en el consumo de alcohol o reincidir en él va a ser descomunal: mucho más intensa; y reforzada mediáticamente", explica.

Asociación DUAL también alerta de la falsa sensación de seguridad. "En ocasiones, los adolescentes pueden llegar a percibirse como un segmento de población segregado del resto en cuanto a la problemática relacionada con la pandemia, experimentado una falsa sensación de infalibilidad", lamenta.

No obstante, el psicólogo reconoce que la pandemia ha afectado de manera "muy intensa" a los adolescentes. "La adolescencia es el momento en que están construyendo sus referentes, su segunda familia y necesitan socializar como una impronta", asegura.

Cambios normativos y prevención ambiental para evitar botellones

Por su parte, Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), avanza que están desarrollando un cambio normativo centrado en los problemas que el alcohol plantea a los menores de edad. "Queremos promover una prevención ambiental para que sea menos fácil que los menores accedan al alcohol", explica.

Villalbí expresa su deseo de que responda a la exigencia social y que cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos. "El texto en el que estamos trabajando viene de una petición de las Cortes donde se aprobó una ponencia sobre alcohol y menores, por consenso general y transversal", comenta.

A su vez, el delegado del PNSD indica que el consumo de alcohol en menores ha bajado durante la pandemia y define la práctica del botellón como un "fenómeno complejo" que plantea muchos retos. "Lo más preventivo es que los adolescentes tengan cosas interesantes que hacer y que no pasen mucho tiempo sin supervisión", sugiere.

Además, recuerda que en muchos países está prohibido beber en la calle fuera de las terrazas de los establecimientos hosteleros. "Como sociedad debemos enfocar la necesidad de restringir el consumo generalizado de alcohol trivialmente en cualquier sitio", detalla el delegado del PNSD. "Uno puede beber en su casa, uno puede beber en un local, pero no necesariamente es oportuno que la gente beba en todas partes", puntualiza Villalbí.

Por ello, cree que es necesario examinar algunas cosas que ahora se consideran normales. "Esto lo hemos vivido con el tabaco: la sociedad ha variado su posición y los jóvenes han seguido el cambio, el consumo de tabaco en adolescentes ha bajado en picado en los últimos 20 años; seguramente con el alcohol, y con algunas drogas ilegales, pasaría lo mismo", manifiesta el delegado del Gobierno para el PNSD.

El papel de los padres: autoridad y anticipar riesgos

En ese sentido, la campaña de Asociación DUAL no solo se dirige a los adolescentes, sino que se centra en toda la sociedad y pone de relieve el papel destacado que juegan los padres en la prevención. "Los padres encarnan la autoridad natural y legal sobre sus hijos y tienen que ejercerla, el toque de queda no sustituye nuestra función como limitadores de los horarios de ocio de nuestros hijos", recomienda Raúl Izquierdo.

Uno de los consejos del psicólogo de Asociación DUAL es anticipar los riesgos. "En los contextos de veraneo van a recibir presiones muy intensas para que se sumen a celebrar el verano que, probablemente, están en la cabeza de todos", anticipa. "Debemos mostrarnos comedidos en la recuperación de nuestros grados de libertad y dar ejemplo a nuestros hijos", indica.

Asimismo, aboga por la comunicación: "debemos mostrarnos razonables, comprensivos y solidarios, pero si nuestro hijo trasgrede las normas, hay que aplicar consecuencias".

El psicólogo también trata de advertirnos de nuestros propios "sesgos cognitivos o errores mentales" consistentes en considerar los entornos donde nos sentimos en familia "como exentos de riesgo o en sobrestimar nuestro dominio sobre el manejo de la pandemia tras año y medio de convivencia con ella", clarifica.

Rap ¿Te falta un verano?

El lanzamiento de la campaña de Asociación DUAL incluye la colaboración de Mario Barbado, que a ritmo de rap lanza varios mensajes relacionados con el riesgo de anticipar el final de la pandemia y hacerlo, sobre todo, abusando del alcohol. Especialmente explícitos son aquellos en los que interpela a la audiencia cuestionando "¿Cambias Estado de Alarma por la Ley de la Botella?" o "¿A ti te sobra vida o te falta un verano?".

"El lema de la campaña '¿Te falta un verano?' trata de cuestionar a los jóvenes sobre la idoneidad de pretender recuperar el verano pasado así como las fiestas o celebraciones no disfrutadas hasta el momento, y hacerlo a costa de asumir riesgos innecesarios, absurdos y decididamente extemporáneos", concluye Raúl Izquierdo.

Para más información:

Europa Press Comunicación

Manuel Recio,

manuelrecio@europapress.es

Móvil: 600 90 55 93

Virginia García,

virginiagarcia@europapress.es

Móvil: 679 17 79 45



EMISOR: ASOCIACIÓN DUAL