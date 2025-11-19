Fenaer pone el foco en Atención Primaria e implicación del paciente para mejorar el diagnóstico de EPOC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2025.-

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que se conmemora mañana, día 19 de noviembre, la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con enfermedades respiratorias (Fenaer) lanza un llamamiento a la población y a los profesionales de la salud para impulsar el diagnóstico precoz de esta patología, que afecta a alrededor de tres millones de personas en España, de las cuales más del 70% aún no saben que la padecen. Fenaer reclama también la actualización de la Estrategia Nacional de EPOC y que esta renovación se enmarque en la elaboración de una Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias más amplia que incida en la equidad entre territorios.

Fenaer centra este año su mensaje en la detección temprana de la enfermedad, poniendo el foco en la atención primaria y en la implicación activa de los propios pacientes en el reconocimiento de los primeros síntomas. “La EPOC sigue siendo una gran desconocida, incluso entre quienes la padecen. El retraso en el diagnóstico impide iniciar tratamientos que podrían frenar su evolución y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas”, afirma Mariano Pastor, presidente de Fenaer. “Por eso es esencial que, ante los primeros signos, como la disnea o dificultad para respirar, se consulte con el personal sanitario y se realice una espirometría, prueba sencilla y fundamental para el diagnóstico”, añade.

La sensación de falta de aire, junto con la tos crónica y la expectoración habitual, es el principal síntoma de alerta de la EPOC. Por ello, la federación subraya la importancia promover la consulta a los profesionales de la salud ante síntomas respiratorios persistentes, especialmente en personas fumadoras o exfumadoras mayores de 40 años. “El diagnóstico precoz mediante espirometrías es la forma más rápida, sencilla y económica para los sistemas de salud”, explica Pastor.

Actualización de la Estrategia Nacional

Fenaer reclama también en esta jornada a actualización de la Estrategia Nacional de EPOC, cuya última actualización es de 2014. “Un documento con más de un decenio de existencia no contiene ni las innovaciones terapéuticas que se han gestado desde entonces, ni los cambios en el manejo de la enfermedad, ni los nuevos desafíos que han surgido en estos años”, remarca Pastor.

La Estrategia Nacional de Epoc debería enmarcarse, además, en la definición de una Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias que permita avanzar en la concienciación y abordaje equitativo en todo el territorio de la salud pulmonar.

Campaña en 200 centros de salud

Para contribuir a un mayor conocimiento de la EPOC, Fenaer ha distribuido en 200 centros de salud de todo el territorio español materiales informativos con datos sobre la patología y mensajes para motivar a la población a consultar con su equipo sanitario ante la aparición de síntomas compatibles con esta enfermedad.

La campaña cuenta con el aval de las sociedades científicas SEMERGEN, SEMG, FAECAP y GRAP. “Se trata de implicar a los pacientes en la detección y el manejo de la EPOC. Consideramos que es imprescindible que quien la padece conozca más sobre ella para que pueda llevar la iniciativa, porque actuar rápido es lo único que puede garantizar un día a día mejor”, recuerda el presidente de la Federación.

Una enfermedad prevenible y tratable

Aunque la EPOC no tiene cura, su detección precoz y el abandono del tabaco pueden frenar considerablemente su progresión. Los tratamientos actuales permiten mejorar la función pulmonar, reducir las exacerbaciones y aumentar la calidad de vida de las personas diagnosticadas.

La EPOC es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se piensa: afecta en España a casi el 14% las personas mayores de 40 años, y en el mundo a más de 300 millones de personas. Estudios de prevalencia como el EPISCANII indican que la incidencia ha ascendido en la última década, sobre todo entre las mujeres, y que su manejo supone una pesada carga para los sistemas de Salud, que destinan anualmente entre 750 y 1.000 millones de euros en nuestro país a tratar a los pacientes que la sufren.

Fenaer quiere aprovechar la fecha para visibilizar la EPOC como una enfermedad prevenible y tratable. La federación anima a la población a informarse sobre la EPOC, sus síntomas y las medidas preventivas, a través de su portal informativo, y a participar en las actividades de sensibilización que se desarrollarán en torno al Día Mundial.

Sobre Fenaer

La Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, Fenaer, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de patologías. Formada por 25 de asociaciones de pacientes de patologías como asma, epoc, déficit de Alfa-1, hipertensión pulmonar, discinesia ciliar pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía o alergias, representa la voz de los pacientes y promueve actividades divulgativas, formativas y de concienciación.

Contacto

Emisor: FENAER

Contacto: FENAER

Email de contacto: comunicacion@fenaer.es