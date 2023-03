Macrogen se convierte en la primera empresa en traer NovaSeq X Plus a Corea

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de marzo

Macrogen ha finalizado la instalación de su primer NovaSeq X Plus en su Genome Center en Corea y se está preparando para instalar unidades adicionales este año, lo que elevará el total a cinco equipos en las filiales de la compañía en Corea, Japón y Europa. Con esta colaboración Macrogen muestra un fuerte compromiso con su negocio y se centrará en la secuenciación rápida y precisa de genomas a gran escala

Macrogen, una compañía global especializada en secuenciación de genomas, completó la instalación de NovaseqX Plus el día 6 de marzo, es la primera compañía en adoptar NovaSeq X Plus, un sistema de secuenciación de genoma completo de alta precisión desarrollado por US-d Illumina en Corea.



Con NovaSeq X Plus completamente instalado, Macrogen podrá operar con el sistema más innovador. Después de esta primera instalación en el Genome Center de Corea, Macrogen procederá a instalar cuatro unidades más en sus filiales globales, incluso en Japón y Europa, así como en Psomagen, su empresa socia en EE.UU., para lograr un total de cinco equipos de NovaSeq X Plus en sus laboratorios a finales de este año.



NovaSeq X Plus, que presenta lo último en tecnologías innovadoras, ha aumentado radicalmente el rendimiento anual para la secuenciación de genomas de aproximadamente 8.000 a más de 20.000 genomas completos, lo que representa un aumento de 2,5 veces. Macrogen planea incrementar drásticamente su capacidad de trabajo con la ayuda de NovaSeq X Plus, que servirá como motor para el crecimiento de su negocio de secuenciación.



El Vicepresidente de Macrogen Eungryong Lee comenta muy orgulloso que Macrogen es una de las primeras compañías en el mercado en ofrecer a sus clientes las últimas tecnologías de secuenciación representadas por NovaSeq X Plus. Esto ayudará a aumentar drásticamente la capacidad de secuenciación de Macrogen y, a su vez, impulsará el crecimiento de la empresa y del negocio en la secuenciación de genomas. El objetivo es, no solo fortalecer el estatus como líder del mercado de la secuenciación en Corea, sino también tener un buen posicionamiento en el mercado global, para así poder acelerar el crecimiento de los ingresos tanto en Corea como en el extranjero.



Rob McBride, director general de Illumina en Corea, señala que Macrogen es uno de sus socios globales más respetados y el primero en Corea en recibir NovaSeq X. Con esta colaboración, Illumina y Macrogen esperan poder aprovechar los beneficios que NovaSeq X puede ofrecer a sus clientes.



Mientras tanto, el pasado mes de septiembre, Macrogen se convirtió en la única empresa coreana que se unió a la deslumbrante lista de los cuatro socios globales de Illumina en el lanzamiento de NovaSeq X, cuyos otros miembros son Broad Institute, deCODE genetics y Regeneron Genetics Center.



El equipo NovaSeq X ofrece una mejora espectacular con respecto a los secuenciadores existentes en términos de velocidad, escala, precisión y sostenibilidad, también ofrece una mejora notable en las siguientes áreas:



• 2 veces más velocidad y hasta 3 veces más precisión.



• 2,5 veces más rendimiento, gracias a la óptica de máxima resolución y celdas de flujo de ultra alta densidad.



• Análisis secundario de alta precisión y completamente automatizado con compresión de datos sin pérdida 5x.



• Reducción del desperdicio de empaque con reactivos más termoestables.



Se espera que la tecnología revolucionaria ofrezca un gran punto de inflexión en el avance de la medicina genómica, incluidos los tratamientos para el cáncer y la investigación de enfermedades genéticas, promoviendo una mejora en la calidad de la salud humana.







