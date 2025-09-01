Miguel de Foronda, nuevo director general de Philips para Italia, Israel y Grecia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de septiembre de 2025 – Royal Philips, compañía líder en tecnología en los sectores de salud y consumo, ha anunciado el nombramiento de Miguel de Foronda como nuevo director general para la zona de Italia, Israel y Grecia (IIG), cargo que asumirá a partir del 1 de septiembre. De Foronda compaginará esta nueva responsabilidad con su actual posición como director general de Iberia (España y Portugal), consolidando así su papel clave en la estrategia de crecimiento y desarrollo de Philips en el sur de Europa y Oriente Medio.

De Foronda, licenciado y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, está vinculado a la multinacional desde 2001, año en que se incorporó como director del Canal de Distribución para Iberia. Desde entonces, ha desempeñado diversas responsabilidades en el ámbito de ventas y marketing, tanto en España y Portugal como a nivel internacional, y cuenta con una dilatada trayectoria en el sector salud, incluyendo su paso por compañías de referencia como Altana Pharma y Agilent Technologies. En 2016 fue nombrado director de Ventas de Philips Health Systems para la Península Ibérica y, desde 2022, ocupa el cargo de director general para Iberia.

El perfil y la amplia experiencia de Miguel de Foronda han sido determinantes en este nombramiento, que responde al firme compromiso de Philips de consolidar su liderazgo y promover el crecimiento de la compañía en mercados claves, con especial atención al sector de la tecnología sanitaria. Asimismo, el relevo garantiza la continuidad de la gestión y la excelencia en la ejecución de las operaciones comerciales en ambas regiones.

De Foronda sucederá en el cargo a Andrea Celli, quien, tras 14 años en Philips, ha liderado con gran éxito el equipo de ventas de Health Systems en la Zona IIG durante los últimos seis años, destacando por su compromiso, liderazgo empático y resultados sostenidos.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Miguel de Foronda ha señalado: “Agradezco enormemente la confianza que Philips deposita en mí al asumir este nuevo reto. Afronto esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir impulsando la excelencia y la innovación en salud, tanto en Iberia como en Italia, Israel y Grecia. Me entusiasma trabajar junto a equipos tan profesionales y ambiciosos, y tengo la certeza de que juntos conseguiremos seguir mejorando la vida de las personas a través de nuestras soluciones tecnológicas”.

Con este nombramiento, Philips refuerza su apuesta por el talento interno y la visión estratégica de largo plazo para mantener su posición de liderazgo en una industria clave para el bienestar y la salud de la población.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias

