COMUNICADO: Narconon España: Aprender a retomar el control de la vida, la base del modelo de educación social

Actualizado 26/01/2017 12:38:51 CET

El centro de rehabilitación Narconon España aplica una terapia única basada en la educación del ‘estudiante’, que aprende a recuperar el control de su propia vida

Madrid, 26 de enero de 2017.- Salir de un laberinto nunca ha sido fácil. Se trata de transitar por pasillos, volver atrás y volver avanzar hasta encontrar la salida definitiva del mismo. Más o menos así funciona el programa de rehabilitación de Narconon España, un modelo de educación social basado en soluciones naturales que permiten encontrar la salida a los problemas causados por el consumo de drogas y alcohol.

Cualquiera que accede a este programa se constituye como un ‘estudiante’, que con su paso por el centro, aprende a recuperar el control de su vida. “Las personas que se inscriben en el programa deben recibir todos los exámenes físicos médicos, el permiso de un médico para hacer el programa y revisiones médicas periódicas de forma individual según sea necesario”, explica Juan Luís Domínguez, experto en drogadicciones y toxicomanías.

Sin embargo, las personas que se encuentran en el centro de rehabilitación Narconon Los Molinos no son tratados como ‘pacientes’. Un estudiante de Narconon no se inscribe para recuperarse de una “enfermedad”, sino que se inscribe para aprender algo que todavía no sabe. Él se dirige a la incapacidad causada por el consumo de drogas; y lo hace con nuevas habilidades, nuevas habilidades para la vida, explica Domínguez, que también preside la Asociación Narconon España.

El personal de Narconon prepara a los estudiantes que van a graduarse, según re-comienzan sus vidas con nuevos pasos, con un programa de “reinserción”. Pero el programa Narconon de rehabilitación de drogas completo está diseñado para producir graduados que pueden valerse por sí mismos y vivir una vida libre de drogas, una vida ética a partir de ese momento.

Con un programa de reinserción y rodeados de naturaleza, los estudiantes son preparados por el personal del centro para re-comenzar sus vidas con pasos nuevos: nada de droga y alcohol, solo productos naturales como nutrición y suplementos nutricionales.

“Un estudiante que se ha graduado del programa de Narconon se ha recuperado. Él o ella han obtenido una nueva orientación en la vida. La premisa del modelo de Narconon es que un ex-adicto puede lograr una nueva vida. Este objetivo se aplica (y se logra de manera rutinaria), ya sea que el programa se desarrolle en un centro independiente, diariamente después del trabajo, o incluso en la cárcel", explican desde el centro, que asegura que la recuperación de sus graduados consiste en la nueva orientación que sus vidas han tomado. Y es que, gracias a su exclusiva y novedosa terapia, los usuarios dejan a Narconon Los Molinos opiniones que reflejan el 80% de éxito de sus graduados.

Sobre Narconon España

Con alrededor de 50 años en activo, Narconon Los Molinos es un programa de desintoxicación único que ofrece resultados sin precedentes. Los centros de Narconon proporcionan estabilidad y comunidad para abandonar la adicción con el acompañamiento de personal especializado.

Situado en un pueblo de montaña, el entorno calmado y sin estrés permite que la rehabilitación sea el único camino a seguir. Además, las instalaciones de Narconon Los Molinos garantizan el descanso, una parte esencial del programa. Los programas de alimentación del centro están centrados en la recuperación y rehabilitación para contribuir a la rehabilitación exitosa y longeva.

