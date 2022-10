Philips presenta sus últimos avances en la atención al ictus en el Congreso Mundial del Ictus 2022

· Philips presenta innovaciones en sus soluciones integrales para la atención del ictus destinadas a mejorar el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes con accidente cerebrovascular

· Los principales expertos clínicos debatirán en un simposio organizado por Philips sobre la detección precoz del ictus, las nuevas directrices para la terapia de reperfusión y el impacto económico y en la salud de una nueva forma de atención: la vía directa a la angiografía

Ámsterdam, 26 de octubre de 2022 – Philips, compañía líder en tecnología sanitaria, presentará sus últimos avances en el tratamiento de los pacientes con ictus durante el 14º Congreso Mundial del Ictus ( WSC 2022), que se celebra del 26 al 29 de octubre en Singapur. Las soluciones integrales de Philips ayudan en el avance de la atención del ictus mediante la detección temprana y un flujo de trabajo optimizado que reduce el tiempo de tratamiento, un factor clave para ofrecer los mejores resultados a los pacientes con ictus.

Para conectar la información, las tecnologías y las personas a lo largo de toda la ruta de atención al ictus y facilitar a los equipos de atención trabajar rápidamente y actuar con decisión, Philips trabaja estrechamente con socios de atención al ictus como la empresa de atención al ictus MedTech Nicolab, que se unirá a Philips en el Congreso Mundial de Ictus 2022.

En todo el mundo, uno de cada cuatro adultos mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida [1], lo que lo convierte en la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en todo el mundo [2]. La clave para mejorar los resultados de los pacientes con ictus es proporcionarles tratamiento lo antes posible. Los profesionales, en un entorno de ictus de emergencia, van contrarreloj y están sometidos a una intensa presión para tomar decisiones de tratamiento óptimas. A pesar de la importante necesidad de actuar con la máxima rapidez, los equipos asistenciales pierden actualmente un tiempo valioso debido a las lagunas en la comunicación, la información y el acceso a los expertos en ictus.

“En este Día Mundial del Ictus estamos comprometidos con la mejora de la atención al ictus”, ha declarado Angelique Balguid, responsable de marketing de la cartera neurovascular de Philips. “En cada paso vital, desde la detección precoz hasta el tratamiento y la recuperación, estamos colaborando con los cuidadores para acelerar la vía de atención al ictus, porque cada minuto es importante para los pacientes con ictus. Nuestro objetivo es superar los límites y establecer nuevos estándares, para que los clínicos puedan actuar más rápido, mejorar los resultados y aumentar el acceso a la atención”.

Desafiando el statu quo de la atención al ictus

Hoy, miércoles 26 de octubre, Philips organizará un simposio satélite con charlas de los principales expertos en atención clínica del ictus, de 12:00 a 13:00 horas, en el Hall Summit 2 del Congreso Mundial de Ictus. En él participarán los doctores Rotem Sivan-Hoffman, Jefe del Departamento de Radiología del Centro Médico Meir (Haifa, Israel), fundador y Director Médico de CVAid; el profesor Wim H. Van Zwam, radiólogo intervencionista del Centro Médico de la Universidad de Maastricht (Países Bajos); y el doctor Marc Ribó, neurólogo intervencionista del Hospital Universitario Vall d'Hebron, (Barcelona, España). El debate será moderado por Angelique Balguid, de Philips, y explorará una serie de temas, como la detección precoz del ictus, las nuevas directrices para la terapia de reperfusión y el impacto sanitario-económico de una nueva vía para el ictus: el enfoque directo a la angiografía.

Para obtener más información sobre las demostraciones de Philips en el stand, las experiencias de inmersión y el programa completo de eventos, haga clic aquí.

Soluciones para el tratamiento del ictus

El paquete completo de Philips para el ictus incluye soluciones para la monitorización y comunicación del ictus en las ambulancias, la evaluación del paciente a distancia, el diagnóstico y análisis por imagen, la terapia guiada por imagen o la monitorización y evaluación neurológica. Estas soluciones tienen como objetivo mejorar la confianza en el diagnóstico y el tiempo de tratamiento, así como ayudar a reducir el riesgo de un segundo accidente cerebrovascular.

· La suite Neuro de Philips se basa en el sistema de terapia guiada por imágenes de la empresa, Azurion. Esta suite ofrece los últimos avances en neurorradiología intervencionista, como la herramienta de visualización y medición en 3D SmartCT, líder del sector, para ayudar a los neurorradiólogos intervencionistas en el diagnóstico y el tratamiento.

· Las soluciones de Philips aprovechan las capacidades avanzadas de TC del escáner Spectral CT 7500 de la compañía para mejorar las capacidades de diagnóstico de los radiólogos. Spectral CT 7500 ofrece una diferenciación mejorada de la materia gris y blanca [3] y una calidad de imagen mejorada para la detección de hemorragias sutiles [4], y puede ayudar en la detección del accidente cerebrovascular isquémico a través de una mejor visualización de la anatomía vascular.

· Philips también está integrando soluciones de triaje, comunicación y gestión de accidentes cerebrovasculares basadas en la nube y en la inteligencia artificial [5] a través de StrokeViewer mediante su asociación con Nicolab, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes a través de la conexión de los equipos de atención para optimizar el flujo de trabajo general de los accidentes cerebrovasculares.

· Como apoyo a la telemetría remota tras el ictus, el dispositivo ePatch de Philips sustituye la configuración de los monitores Holter convencionales por un pequeño y discreto sensor corporal y un parche adherido al esternón del paciente para obtener hasta 14 días de registro continuo y de alta calidad del electrocardiograma (ECG) para un diagnóstico fiable [6] de los pacientes con fibrilación auricular (FA). Philips también proporciona un servicio end-to-end para respaldar las prácticas en la implementación de ePatch, lo que posibilita flujos de trabajo eficientes, mejora la experiencia del paciente y proporciona un sólido análisis de datos utilizando el software Cardiologs basado en la nube y en inteligencia artificial.

El futuro de la atención al ictus

Para obtener más información sobre las soluciones de atención y gestión del ictus de Philips, haga clic aquí. Puede consultar más información sobre cómo Philips está haciendo posible el futuro de la atención al ictus conectando e integrando el recorrido del paciente a través de este enlace.

Responsabilidad social

A principios de esta semana, Philips Foundation anunció que está explorando la posibilidad de desplegar la experiencia de Philips en la atención del ictus en entornos desatendidos, así como el apoyo de varios proyectos diseñados para identificar las mejores prácticas e iniciativas escalables para crear la base de una mejor atención del ictus.

