Tebori Brows ofrece expertos de primer nivel en Microblanding, Micropigmentación y Hairstroke  

Madrid, 14 de agosto

Los tratamientos de pigmentación semipermanente han ganado una amplia popularidad. Estas técnicas de belleza ayudan a reafirmar las líneas y mejorar la apariencia del rostro, además de corregir marcas o pigmentaciones permanentes en la piel, como pecas o tatuajes.

Sin embargo, para obtener los resultados deseados, es fundamental acudir con expertos en este tipo de procedimientos. En ese sentido, una de las mejores opciones en Madrid es Tebori Brows, un centro que cuenta con especialistas experimentados en Microblanding y Micropigmentación, sobre todo en la técnica hiperrealista Hairstroke

Teboribrows: expertos en Micropigmentación de alta performance desde 2018

Tebori Brows es una empresa que desde 2018 se especializa en la remoción de micropigmentaciones antiguas y en la realización de nuevas técnicas, con un servicio 100% seguro que aporta resultados naturales y satisfactorios a la hora de reparar desastres provocados por métodos desfasados. Este centro hasta hace dos años destacaba con los tratamientos de Microblanding de cejas, un procedimiento de embellecimiento de cejas semipermanente que está de moda.

Sin embargo, en el último tiempo la firma comenzó a causar furor con una nueva técnica avanzada de Micropigmentación que se denomina Hairstroke, sobre todo con su propio diseño Random Brows. Según explica su fundadora, Valentina Troni, "Fue muy difícil renunciar al Microblanding y salir del área de confort".

Hairstroke, la "técnica del futuro"

Para Valentina Troni, CEO de Tebori Brows, aprender desde cero esta nueva tendencia en Micropigmentación fue todo un desafío. A diferencia del Microblanding que se caracteriza por realizar cortes superficiales sobre la piel, el Hairstroke no efectúa ningún tipo de corte al ser una aguja que deposita poco a poco el color.

Asimismo, este procedimiento no solo se caracteriza por un proceso de cicatrización sin pomadas, sino también por no producir costras y por aportar resultados estéticos y naturales desde el minuto uno. Según la fundadora del centro, esta técnica resulta "muy realista y versátil" porque el pigmento no se expande y permite jugar con distintas densidades y grosores.

En comparación con el Microblanding que se realiza en 45 minutos, el Hairstroke requiere de tres horas. No obstante, de acuerdo a lo que enfatiza Troni, este método avanzado no genera lesiones o sangrados, no es invasivo con la piel, es económico e indoloro y se ajusta a todos los tipos de pieles. Incluso, está recomendado para casos de alopecia.

Las diversas clientas de Tebori Brows han elogiado el furor de Hairstroke por sus resultados hiperrealistas, por la fidelidad del color y por su sorprendente integración con el pelo natural. "Resulta increíble, ni siquiera ellas consiguen diferenciar cuál es el pelo dibujado del pelo real", concluye la CEO del centro madrileño.

