Vida Fertility incorpora un innovador medio de cultivo con citoquinas para mejorar las tasas de embarazo

Madrid, 11 de noviembre de 2024.- Con este medio, se pretende optimizar las tasas de éxito en pacientes que se enfrentan a dificultades reproductivas, especialmente aquellos con antecedentes de fallos de implantación y pérdidas gestacionales recurrentes.

La clínica de reproducción asistida Vida Fertility, ha dado un paso al frente en la mejora de sus tratamientos al introducir un nuevo método de cultivo con citoquinas, una innovación que está ganando terreno en el ámbito de la fertilidad.

¿En qué consiste el nuevo método de cultivo con citoquinas?

El Dr. Álvaro Martínez Moro, director de laboratorio de Vida Fertility, explica que este medio de cultivo incorpora citoquinas, un tipo de proteína que actúa como un "nutriente" especial para los embriones, facilitando su desarrollo en las primeras etapas de crecimiento.

“Las citoquinas cumplen una función crucial en la comunicación y desarrollo celular, algo fundamental para los embriones en sus primeras fases de vida, así como en la implantación embrionaria. Este medio les brinda soporte adicional en un momento clave para su desarrollo, reduciendo el estrés embrionario, aumentando inclusive el número de células que es capaz de generar el embrión, lo cual tiene un impacto positivo en sus probabilidades de implantación”, señala el Dr. Martínez Moro.

De acuerdo con los últimos estudios publicados, se ha demostrado que el uso de citoquinas en el cultivo de embriones aumenta las tasas de formación de blastocistos, que es una de las etapas más importantes en el desarrollo del embrión. En concreto, en pacientes con antecedentes de fallos de implantación (conocido como RIF, por sus siglas en inglés), la tasa de embarazo al usar este medio innovador alcanza el 40%, frente al 28% que se logra sin utilizarlo. Además, en mujeres con historial de abortos previos, la tasa de implantación ha superado el 23%, mientras que la tasa de nacidos vivos incrementa un 6%.

Un soporte nutricional avanzado que puede cambiar el panorama reproductivo

Este método de cultivo representa un avance significativo, ya que permite imitar las condiciones naturales del útero, proporcionando al embrión un entorno más similar al que encontraría en el organismo materno.

"La idea es recrear un entorno lo más parecido al útero reduciendo el estrés embrionario, lo cual permite a los embriones desarrollarse en condiciones óptimas. Este medio de cultivo es especialmente beneficioso en pacientes que han pasado por tratamientos de reproducción asistida sin éxito previo", comenta el Dr. Martínez Moro.

El cultivo de citoquinas no solo mejora la calidad de los embriones, sino que también incrementa su viabilidad, algo que es fundamental en tratamientos como la Fecundación In Vitro (FIV). Según las investigaciones, las citoquinas juegan un papel determinante al favorecer la comunicación celular y apoyar el desarrollo temprano de los embriones.

Gracias a este soporte adicional, los embriones tienen una mayor probabilidad de implantar con éxito en el útero, un beneficio especialmente relevante para pacientes con desafíos reproductivos.

Vida Fertility: Innovación y compromiso con la excelencia en reproducción asistida

Este nuevo avance reafirma el compromiso de Vida Fertility por ofrecer a sus pacientes tecnologías de vanguardia que aumenten las probabilidades de éxito en los tratamientos de fertilidad. Con la inclusión de citoquinas en el medio de cultivo embrionario, la clínica busca proporcionar una opción adicional a aquellos que han enfrentado obstáculos significativos en su camino hacia la maternidad y la paternidad.

"Este medio de cultivo con citoquinas es una de las muchas innovaciones que estamos adoptando en Vida Fertility para apoyar a nuestros pacientes en cada paso de su tratamiento de reproducción asistida", destaca el Dr. Martínez Moro. "Sabemos que los resultados no solo dependen de la técnica, sino también de un enfoque personalizado y del acceso a las mejores herramientas tecnológicas. Con este nuevo método de cultivo embrionario, esperamos ver una mejora significativa en las tasas de implantación y embarazo".

Las primeras evidencias que avalan este importante hito en el campo de la Reproducción Asistida comenzaron en 1999 con un estudio publicado en la prestigiosa revista Biology of Reproduction de la Universidad de Oxford, culminando en 2022 con el estudio publicado en el Journal of Assisted Reproduction and Genetics donde se pudo obtener una evidencia clara de mejora en la tasa de niño nacido mediante el uso de citoquinas en los medios de cultivo embrionario.

Los datos publicados a lo largo de estos años indican sin lugar a duda, que el medio de cultivo con citoquinas puede marcar una diferencia tangible en la calidad del embrión y en las tasas de éxito de los tratamientos de fertilidad.

Perspectivas de futuro para la fertilidad y la reproducción asistida

Con la incorporación de este medio de cultivo en sus laboratorios, Vida Fertility se posiciona como una de las clínicas líderes en la implementación de tecnologías innovadoras para la reproducción asistida en España. Este avance forma parte de un esfuerzo global por mejorar los resultados en los tratamientos de fertilidad, especialmente para aquellos pacientes que necesitan un soporte adicional en su camino hacia la concepción.

En palabras del Dr. Martínez Moro, "El futuro de la reproducción asistida se está construyendo con base en la investigación y la innovación constante. En Vida Fertility, estamos comprometidos a ser pioneros en la adopción de estos avances, para ofrecer a nuestros pacientes una mayor esperanza de éxito y una mejor experiencia en su tratamiento de fertilidad".

Con esta nueva incorporación, da un paso más en su compromiso con la excelencia en el cuidado reproductivo, buscando siempre ofrecer las soluciones más avanzadas y efectivas para cumplir el sueño de sus pacientes de formar una familia.

