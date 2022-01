All Around Folks presenta su primer disco el próximo 12 de marzo en la Sala Clamores de Madrid

All Around Folks lanza su primer LP a ritmo de folk americano, country, soul, jazz y música clásica hindustani

El grupo madrileño se subirá al escenario para alzar la voz y afinar las cuerdas de los diez originales sencillos de un primer elepé que baila a ritmo de folk americano, country, soul, jazz y música clásica hindustani

Madrid, 27 enero de 2022.- All Around Folks se estrena con su primer disco en los escenarios el próximo 12 de marzo a las 22’30 horas en la Sala Clamores de Madrid. El grupo madrileño presentará los diez sencillos que han seleccionado para un primer elepé con un sello muy personal y que evade mitos y prejuicios para sembrar un puente cultural entre Occidente y Oriente impredecible aún al oído.

De la mano de MilanaMúsica Records, All Around Folks presentó su primer disco en plataformas digitales el pasado 20 de enero después de un año frenético de composición y ensayo de acordes, voces y letras. Desde Nueva York a Nueva Delhi, los cuatro integrantes de All Around Folks aparcaron en Madrid en 2019 para dar riendas y fusionar el bagaje cultural que cada uno portaba a hombros. Kristin Wheeler, vocalista americana; María Coronado, vocalista española; Álvaro L. Melgar, guitarrista y sitarista; y Manu T. Bujan, percusionista de tabla india. Así se presenta una banda con un material tan bruto pero tan pulido que no necesitaba ninguna baqueta más.

“Estamos deseosos de presentar por fin este proyecto en directo. Han sido muchas horas de trabajo y muchas horas de ensayo en plena pandemia. Sin poder juntarnos, sin hacer bolos, ensayando con toques de queda y haciendo arreglos por Skype. Con la buena acogida de nuestro primer single y videoclip, Yourself, en junio del pasado año, vimos la oportunidad de lanzar todos nuestros temas y este es el resultado final tras mucho esfuerzo, pero lo nuestro es tocar, tocar y cantar en directo”, afirma el fundador de la banda Álvaro L. Melgar.

La historia de cuatro amantes de la música: Dos vocalistas femeninas envueltas en los acordes de una guitarra y un sitar y a golpe de tabla hindú

En el Madrid de 2019, el intercambio de culturas e influencias musicales procedentes de varios continentes implosionó tras el encuentro fortuito de unos jóvenes con muchas ganas de romper estilos y crear algo verdaderamente nuevo.

Se sujetaron al principio a una sola mano, la de Álvaro L. Melgar, fundador del grupo, pero entre ellos pronto se retroalimentaron de una mochila musical en voces e instrumentos tan dispares y alejados en el mapa que, aunque los comienzos fuesen complicados, pronto empezaron a fusionarse de tal modo que dieron lugar a una mezcla de talentos única en España. Parecía una batidora, un brainstorming calzado de las más distintas geografías y culturas.

“Llegamos más lejos con nuestras voces y música de lo que nos permiten nuestras almas”, así se me presenta Kristin Wheeler por vez primera. Recién llegada de un pequeño pueblo de Nueva York llamado Endwell, se escucha dulce, frágil, angelical, profunda, hasta que empieza a entonar y amplificar su voz y de pronto te rompe los esquemas.

Kristin es pura lírica pero envuelta en folk y country americano. María Coronado es idealista, apasionada y rasga tanto la voz como dictan sus entrañas. Sus cuerdas suenan rotas y más rockeras, aunque tampoco suena a esta península a pesar de venir de Madrid. Lo mágico es la fusión de ambas. El cuerpo de sus voces juntas converge en un escenario en el que no caben más registros del espectro vocal. “Vocalmente, la identidad de All Around Folks nace de dos personalidades tan lejanas como compartidas entre dos mujeres que, al final, nos hemos aglutinado en un mismo color para encumbrar una voz única femenina con la misma proyección de alma”, define sin dudas María.

No van solas. La instrumentación de este grupo rompe cualquier cliché. Álvaro L. Melgar, cuenta con una formación musical tan técnica y milimétrica que te descoloca después con la creatividad y la espontaneidad que emanan sus acordes. Álvaro dirige, compone y sueña. Lleva siempre una guitarra al hombro, pero lo mismo te coge la acústica, que la eléctrica, que el sitar: uno de los instrumentos que definen el alma de esta banda. “La India me cambió la vida, a todos los niveles, pero musicalmente me duché y calé con todo su ingenio instrumental. Tan diferente, tan improvisado y natural, que me pareció salvaje traerlo aquí. Pero, ¿por qué no? Yo soy un soñador”.

Y su sueño se amplificó aún más cuando conoció a Manu T. Buján, otro talento empapado de la música clásica hindustani. Manu es tan tímido como Kristin, pero con su tabla india no hace falta batería. “Me parecía imposible en Occidente sustituir un golpe de bombo con mi tabla hindú, pero este ‘punch’ registra más graves y menos reglas. En India la música es libre, aquí los arreglos son fijos”, explica Buján. “En este LP contamos con dos temas instrumentales que brindan un viaje iniciático a la India. Con una tabla y un sitar o una simple guitarra acústica se puede palpar Oriente desde Occidente”, avanza Álvaro.

A este elenco de artistas se suma además un bajo eléctrico fretless, sin trastes, una aportación con clara tendencia jazzística y un movimiento armónico que colorea con mucha expresividad el resto de la instrumentación, permitiendo deslizarse de un tono a otro sin saltos a través de glissandos, otra herramienta muy típica de la música hindustani.

Y faltaban las letras. Y este grupo no solo podía transmitir a golpe de percusión, acorde de sitar o voces celestiales. Esta banda tiene mucho que decir y ahí queda también plasmado una porción de su argumentario en su primer LP. Estos chicos nos hablan sobre todo de libertad, de estigmas y barrotes sociales, de alas rotas, de amor y frustración, de mujeres, de feminismo, de luchadoras y luchadores, de resiliencia, de ganas de volar y sobre todo de no dejar nunca de ser niños.

