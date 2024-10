1800 Tequila x Simmon Said: cuando el arte se encuentra con la marca de tequila más premiada del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

En una colaboración sin precedentes, 1800 Tequila y el artista Simmon Said se unen para crear una pieza exclusiva que refleja los nuevos colores y la esencia de la marca. Inspirado por la icónica botella de 1800 Cristalino, Simmon captura la elegancia y el espíritu de México en su diseño, para plasmarlo sobre una sudadera única que se sorteará entre los amantes de este emblemático tequila

Madrid, 4 de octubre de 2024.- Simmon Said encuentra inspiración en la vida cotidiana, en los viajes y en el arte que descubre en cada rincón del mundo. Esta colaboración con 1800 Tequila es un testimonio de su proceso creativo orgánico y constante, donde las ideas fluyen y se materializan en obras que capturan la imaginación.



Utilizando lápices de colores, pintura acrílica y rotuladores, el artista transforma su entorno, creando piezas con sello propio. En este caso, el ilustrador convierte una simple prenda de vestir en una declaración de arte y moda que lleva la firma de 1800 Tequila.



Una obra que refleja la visión artística y la creatividad de Simmon, en armonía con el compromiso de 1800 Tequila, hacia la innovación y la expresión artística. Esta colaboración destaca las profundas raíces y la rica herencia mexicana de la marca, abriendo paso a una nueva era en la que tradición, diseño y modernidad se fusionan en cada detalle.



Para esta colaboración, Said se ha inspirado en la icónica botella de 1800 Cristalino, cuya forma y textura captaron su atención desde el principio:



"Me enamoré inicialmente de la forma -destaca el artista- me recordaba a muchas cosas, una botella, pero también una suerte de jarrón, con esa mezcla de líneas rectas de la botella y redondeadas del tapón. Por no decir que el tequila tiene algo que inspira en sí, su sabor, su aroma y su origen transportan a México, al color y al calor; al verde del agave y a los rayos del sol".



Quizás por ello, la botella dibujada por Simmon lleva en sí misma una arquitectura soñada en dónde pasan cosas. Un universo propio impregnado del color verde turquesa de 1800 Tequila y del espíritu de tradición e imaginería propia de México y de sus paisajes.



A ello se suman dos palabras con la tipografía propia del artista: Tequila Art, un guiño a la complicidad entre el arte y la marca; entre el artista y su propio universo.



Simmon Said lo describe con un chispazo de brillo en sus ojos: "Me gustaría que la obra te transportara a un momento de aventura, de felicidad y emoción; a un brindis con gente increíble y divertida. Un viaje compartido a esos momentos de la vida donde todo es posible".







