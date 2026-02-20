Albert Ollé Bartolomé impulsa proyectos sociales de Fundación Valora·t en Colombia y Nepal

Albert Ollé Bartolomé impulsa proyectos - Albert Ollé Bartolomé

Madrid, 20 de febrero de 2026. - La Fundación Valora·t, presidida por Albert Ollé Bartolomé, desarrolla proyectos que buscan transformar la vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Colombia y Nepal

La organización combina educación, apoyo emocional y acompañamiento integral, ofreciendo oportunidades reales de desarrollo y fomentando la inclusión social.



Desde su creación, Valora·t ha trabajado directamente con comunidades locales y ha colaborado con organizaciones internacionales, enfocándose en proteger los derechos de la infancia y garantizar que los jóvenes vulnerables puedan acceder a recursos y herramientas que potencien su desarrollo.



Proyectos destacados en Colombia

En Colombia, la fundación lidera varias iniciativas con un impacto tangible:



• Casa Valora Emergia: acompaña a niños y adolescentes en riesgo, brindando educación y seguimiento emocional.



• Hogar Valora La Alegría: ofrece un entorno seguro para familias y menores vulnerables, con apoyo integral para su desarrollo personal.



• Casa Valora Tu Libertad: programas de reintegración social para personas pospenadas, con formación, orientación y acceso a empleo.



Estos proyectos buscan no solo reducir la desigualdad, sino también ofrecer a los beneficiarios herramientas concretas para construir un futuro más estable y autónomo.



Casa MalaHome Valora·t en Nepal

En Nepal, Valora·t colabora con la ONGD Dream Nepal en Casa MalaHome Valora·t, un hogar para niños que vivían con sus madres en prisión. Los menores reciben:



• Vivienda y alimentación seguras



• Educación escolar y actividades de desarrollo integral



• Apoyo psicopedagógico y emocional



El proyecto permite que estos niños crezcan en un entorno seguro, rompiendo un ciclo de exclusión social y abriendo posibilidades reales para su futuro.



Transformando vidas con Fundación Valora·t

Los proyectos de Fundación Valora·t en Colombia y Nepal transforman la vida de niños y jóvenes, rompiendo ciclos de exclusión. La fundación invita a sumarse a esta labor: cada apoyo contribuye a crear un futuro más justo y lleno de oportunidades, siguiendo el compromiso social de Albert Ollé Bartolomé.







