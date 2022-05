Alma Secret presenta una línea de aceites esenciales que transforma las emociones

El nuevo lanzamiento de la firma murciana no es cosmética, pero ayudará a comerse el mundo. Se trata de una gama de aromaterapia capaz de transformar las emociones y conectar cuerpo y mente

A veces la rutina puede generar estrés, desmotivación, cansancio…y parece prácticamente imposible llevar todas las obligaciones adelante. Las prisas muchas veces impiden concentrarse en lo verdaderamente importante.



Alma Secret ha encontrado el camino para solucionarlo. La firma de cosmética natural ha dado con la clave para sentirse bien: conectar con uno mismo, escucharse, conocerse y cuidarse. De este modo es posible disfrutar de una mejor salud física y mental. Ese es el secreto de una nueva belleza, más holística y experiencia. ¿Y cómo se puede conseguir este estado ideal? Gracias a una nueva y especial línea de aromaterapia que va a causar sensación.



El poder de la aromaterapia

Muchos estudios han constatado el poder de las plantas para mejorar la calidad de vida y la salud física y mental. Y los aceites esenciales son el alma de las plantas, sus principios aromáticos y su energía, con efectos terapéuticos que se han estudiado durante siglos.



Dicen que una vez que se descubre la magia de los aceites, todo el mundo los quiere en su vida para siempre. Por eso, Alma Secret no se ha podido resistir a crear una nueva gama de aromaterapia formada por 6 potentes sinergias mezcladas con pasión y años de experiencia en el conocimiento de las plantas. Perfectamente armonizadas y capaces de transformar el estado de ánimo, el comportamiento y las emociones.



Los aceites esenciales de Alma Secret

No todos los aceites esenciales son iguales. En la calidad está su pureza, su seguridad y su efectividad. Y para conseguir esa calidad, la extracción de los aceites de Alma Secret se realiza de forma suave y lenta, por destilación al vapor o prensado en frío para preservar al máximo sus principios activos, propiedades y componentes olfativos. Todos ellos son 100% puros, sin sintéticos ni fragancias añadidos, quimiotipados, de grado terapéutico, ecológicos (cultivados sin químicos ni pesticidas), y avalados por Ecocert Cosmos Organic. Además, sus envases son de cristal opaco para mantener intactas su pureza y propiedades.



'Esto es lo que estas sinergias pueden hacer por ti'.



HAPPY. Una mezcla explosiva de 9 aceites esenciales que harán sentir mejor que nunca. El Pomelo y el Yuzu aumentan la alegría y el buen humor, el Peti devuelven las ganas de comerse el mundo.



ENERGY. Un combinación ideal de Jengibre, Menta, Albahaca, Mandarina, Sándalo, Vetiver, Eucalipto y Romero que potencial la concentración, alivia la fatiga mental y llena de energía cuerpo y mente.



INMUNITY. anuka, Geranio, Enebro, Árbol del Té, Espliego, Citronela, Eucalipto Azul, Menta y Limón es la sinergia perfecta, con propiedades antivíricas y antibacterianas, para conseguir un ambiente purificado y de desinfección natural.



CALM. Ayuda a dejar atrás todas esas preocupaciones que no permiten conciliar el sueño con esta sinergia experta en relajar, calmar la mente y promover el sueño profundo y reparador. Todo ello gracias a 9 aceites esenciales (Naranja, Lavanda, Cedro, Bergamota, Melisa, Manzanilla Azul, Jara, Valeriana y Petit Grain), que forman un aroma relajante y una sensación de paz.



RELAX. Cuando el estrés resulta desbordante se puede recurrir a esta es la sinergia de Palo de Rosa, Geranio, Mejorana, Melisa, Manzanilla, Sándalo, Ylang, Incienso, Lavanda, Pachuli, Pomelo y Albahaca. Llévala contigo para equilibrar las emociones y reducir la ansiedad del día a día.



BRAVE. Conseguirás esa dosis motivacional que necesita para ganar confianza, autoestima y seguridad para comerse el mundo con esta combinación de Tanaceto Azul, Romero, Manuka, Palo de Rosa, Vetiver, Enebro, Jara, Geranio y Jengibre.



¿Cómo se utilizan los aceites esenciales?

Hay varias formas de usarlos:



1. Inhalación. Con cada inhalación se activan miles de nervios olfativos en las fosas nasales que envían mensajes al cerebro. Puedes inhalar directamente del bote, añadir 2-3 gotas en un pañuelo e inhalar durante unos minutos o aplicar un poco de la sinergia en la palma de las manos, frotar ligeramente y llevar las manos a la nariz para respirar profundamente durante al menos tres repeticiones.



2. Ducha o baño. Añadir 2-3 gotas en la esquina de la ducha, disfruta de los beneficios inhalando el vapor y crear un ritual matutino para darle un impulso al día y comenzar bien la mañana. También se puede añadir 5-6 gotas al agua del baño, mezclando los aceites con el gel de ducha.



3. Difusión. De esta forma, el aroma es capaz de inundar una estancia de forma suave y prolongada en el tiempo. Puedes añadir 5-6 gotas en el difusor de esencias y disfrutar de un ambiente único.



4. Tópico. Los aceites esenciales se absorben rápidamente a través de la piel, por eso deben usarse siempre diluidos en aceite vegetal. Aplica en zonas como las sienes, cuello, muñecas o plantas de los pies con un ligero masaje.







