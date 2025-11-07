Antonio Nieto-Rodríguez, único español en el ranking de Thinkers50, impulsa la transformación global

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de noviembre de 2025.

Antonio Nieto-Rodríguez ha sido reconocido por segunda vez consecutiva en el prestigioso ranking internacional Thinkers50, convirtiéndose en el primer español en lograr este hito histórico, y en uno de los pocos referentes de habla hispana incluidos en este listado de los 50 pensadores más influyentes del mundo en estrategia y liderazgo. En un espacio históricamente dominado por pensadores anglosajones y asiáticos, su presencia como voz española e hispanohablante resulta doblemente significativa. Thinkers50 —conocido como los “Óscars del management” según Financial Times— premia a quienes están redefiniendo el futuro de las organizaciones y de la transformación empresarial.

“Hoy por hoy, no hay otro pensador con mayor impacto global en el campo de los proyectos y la ejecución estratégica,” destacan desde Thinkers50. “Antonio ha convertido un tema técnico en una prioridad para la alta dirección, demostrando que los proyectos no son una tarea operativa, sino el verdadero vehículo del cambio.”

Este nuevo reconocimiento llega en un momento clave: la llamada "Economía de los Proyectos" mueve más de $48 billones al año en el mundo, según diversos estudios internacionales. Sin embargo, se estima que entre el 35 % y el 65 % de esos proyectos no alcanzan sus objetivos, lo que representa pérdidas anuales de hasta $20 billones. En España y América Latina, donde la inversión en transformación digital, infraestructura y sostenibilidad ha crecido notablemente, estos niveles de fracaso suponen una amenaza directa al desarrollo económico y la confianza institucional. Solo en España, el valor perdido por proyectos fallidos supera los 40.000 millones de euros cada año.

En este contexto, Nieto-Rodríguez lanzará en enero de 2026 su nuevo libro con Harvard Business Review Press: Powered by Projects: Leading Your Organization in the Transformation Age. La obra aborda los desafíos estructurales que afectan a las organizaciones en todo el mundo, muchos de los cuales también son comunes en empresas públicas y privadas de América Latina:

La mayoría de las organizaciones no están diseñadas para transformarse de forma continua

Las transformaciones se gestionan desde culturas jerárquicas, operativas y con silos internos

Todo es una prioridad, lo que genera dispersión de esfuerzos

Los líderes lanzan más proyectos de los que finalizan o cancelan

Muchos ejecutivos prefieren mantenerse en su zona de confort antes que liderar un cambio profundo

El 95?% de las transformaciones resultan en mejoras incrementales, cuando deberían generar impactos exponenciales

Las transformaciones se alargan durante años, perdiendo impulso e impacto

Las capacidades de cambio han sido externalizadas y no forman parte del ADN organizacional

Y los proyectos son ejecutados por grupos sin cohesión ni responsabilidad clara

La misión de Nieto-Rodríguez es ambiciosa pero clara: reducir a la mitad la tasa de fracaso global de proyectos antes de 2030. Esto implicaría una recuperación masiva de valor económico y social para empresas, gobiernos y comunidades.

Nieto-Rodríguez también fue el primer español en presidir el Project Management Institute (PMI), la mayor organización global de dirección de proyectos, con más de 3,5 millones de profesionales afiliados en más de 180 países, incluyendo miles en América Latina, donde el PMI tiene una presencia sólida en países como México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Brasil.

Además de su labor como pensador, Antonio cuenta con una destacada trayectoria en el mundo empresarial: ocupó cargos directivos en transformación y estrategia en multinacionales como BNP Paribas, Fortis y GlaxoSmithKline. Es autor del bestseller HBR Project Management Handbook, el español con más artículos publicados en Harvard Business Review, y ha impartido más de 600 conferencias en más de 35 países, varias de ellas en foros empresariales y académicos de América Latina.

También forma parte del influyente grupo Marshall Goldsmith 100 Coaches, red global que reúne a los principales expertos en liderazgo ejecutivo.