Atos impulsa los Juegos Special Olimpics USA 2026

Juegos Special Olympics USA 2026 - ATOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto

La compañía refuerza su alianza con Special Olympics tras garantizar los servicios digitales y de resultados del evento

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha anunciado el despliegue con éxito de los servicios digitales y de gestión de competición que han respaldado los Juegos Special Olympics USA 2026, contribuyendo a ofrecer una experiencia deportiva fluida, segura e inclusiva para atletas, organizadores, voluntarios y oficiales.



El evento reunió en Estados Unidos a miles de deportistas, entrenadores y aficionados, poniendo de relieve el papel del deporte como herramienta de inclusión y generación de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual.



En el marco de su alianza de cinco años con Special Olympics, Atos proporcionó servicios de gestión de competiciones, procesamiento de datos, inscripciones deportivas, acreditaciones, integración de cronometraje y puntuación, así como distribución de resultados. Estas capacidades se apoyan en el sistema global de juegos de Special Olympics desarrollado y mantenido por la compañía, junto con servicios de infraestructura, seguridad y soporte al evento.



Nacho Moros, responsable de Major Events de Atos, señaló que "los equipos de Atos se sintieron enormemente orgullosos de contribuir a un acontecimiento tan extraordinario. La combinación de valentía, rendimiento, comprensión y amabilidad que se vivió en estos Juegos es difícil de encontrar en otros eventos deportivos".



Isabel Cervelló, vicepresidenta de Tecnología para Grandes Eventos de Special Olympics, destacó que los atletas "merecen lo mejor que la tecnología puede ofrecer para respaldar unos Juegos bien organizados y de alta calidad".



La exitosa prestación de servicios en los Juegos USA refuerza la colaboración iniciada en 2023 entre ambas organizaciones, mediante la cual Atos proporciona servicios digitales fundamentales para distintos eventos globales de Special Olympics, incluidos los Juegos Mundiales de Invierno y Verano, los Juegos USA y la Unified Cup.



Con más de 30 años de experiencia en tecnología deportiva y grandes eventos, Atos continúa ampliando su presencia en el ámbito deportivo internacional, donde también es socio oficial de IT de la UEFA para el fútbol de selecciones nacionales y socio oficial de innovación de la CONMEBOL.





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