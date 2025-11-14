La Casita de Navidad - Finca La Esgaravita - Alcalá de Henares - Img IA PicsArt - LCH EVENTS - LAURA CABALLERO HENAR

Alcalá de Henares, 14 de noviembre de 2025.

La Casita de Navidad llega a Alcalá de Henares de la mano de LCH Events. Una experiencia navideña entrañable que traslada la esencia de la Navidad a los corazones de las familias.

Se trata de una vivencia inmersiva, donde los protagonistas son las familias y donde todas las actividades propuestas son sensoriales y manipulativas.

Se ha elegido para este encuentro el mejor escenario, la Granja Escuela La Esgaravita, emplazada en plena naturaleza, al pie de los Cerros de Alcalá y la montaña Ecce Homo, a la vera del Río Henares y bajo los pinos, los acebos, los prunos e infinidad de variantes naturales, entre vacas y ovejas, entre gallinas y conejos, un lugar que por sí mismo inspira Navidad.

Se podrá disfrutar de este evento a partir del 6 de Diciembre de 2025 y finalizará el 4 de Enero de 2026.

A la llegada al evento, los participantes podrán aparcar su vehículo en el interior de la finca de manera gratuita. Allí les recibirán unos Elfos muy traviesos que les guiarán hasta la pradera navideña.

Una vez en la pradera, los Elfos dedicarán media hora a darles la bienvenida, entre risas y travesuras. Les sorprenderán con café, chocolate y vino caliente. Mientras esperan a los rezagados, los pequeños podrán escribir sus deseos y colgarlos en el árbol de los deseos.

A continuación, los participantes visitarán el teatro de madera al aire libre, donde Papá Noel les deleitará con una bonita historia navideña de media hora.

Posteriormente se adentrarán en una cabaña de La Ponia para realizar un taller de saquitos de los sueños junto a los Elfos. Este taller tendrá otra media hora de duración.

Seguidamente serán invitados a entrar en la casa de Papá Noel, otra bonita cabaña finlandesa, donde podrán observar su habitación, su colección de juguetes de madera y su oficina postal. Papá Noel, su escritorio y buzón estarán esperando recibir las cartas de los más pequeños, que podrán escribir allí mismo. Durante esta media hora, los pequeños decorarán las galletas navideñas de Mamá Noel y se las podrán llevar a casa.

Y como broche final a este maravilloso encuentro, los Elfos guiarán a las familias durante un paseo por la granja y decorarán, con las guirnaldas que se les entregará en cestas, las casitas de los animales.

Habrá una media hora adicional para aquellos pequeños que hayan contratado previamente el paseo en pony en el ruedo navideño.

El evento La Casita de Navidad tendrá dos turnos de mañana y dos turnos de tarde, con un máximo de 30 niños por turno y un máximo de 60 adultos acompañantes.

Esta experiencia será memorable tanto para niños como para adultos. Volver a compartir las cosas pequeñas de la Navidad en un entorno emblemático natural, como lo es La Finca La Esgaravita, con más de 30 años dedicados a la infancia, no tiene precio.

El objetivo es crear momentos únicos en familia través de la esencia de la Navidad.

Este es un evento sostenible, siguiendo las líneas de responsabilidad corporativa de las empresa implicadas, y acorde a los Objetivos de Sostenibilidad de la Agenda 2030. Vela también por los Derechos de Igualdad y de Protección de la Infancia.

La venta de entradas se abrirá el 14 de Noviembre a las 12h, a través del siguiente enlace:

https://www.dinaticket.com/es/provider/2...

Más info:

Finca La Esgaravita https://esgaravita.com

Instagram @lch_events_madrid

Imágenes IA Picsart y vídeo:

https://we.tl/t-tOCHHU1Qn0

Cómo llegar:

La Finca La Esgaravita se encuentra a tan solo 20 minutos de Madrid y a 15 minutos de Guadalajara. Salida 32 de la A2.

Los participantes pueden aprovechar su visita a Alcalá de Henares y perderse por el centro histórico de la ciudad, degustar sus tradiciones culinarias y finalizar con las almendritas garrapiñadas del Convento Las Clarisas de Alcalá.

NOTA: A partir del 26 de Diciembre, la temática cambia y será sobre los Reyes Magos. Sin embargo, los talleres y actividades, son los mismos.