CEOMA pide concienciar a la sociedad sobre la soledad no deseada de las personas mayores

El presidente de la organización, José Luís Fernández Santillana, recuerda que situaciones de soledad o abandono familiar pueden acabar derivando en trastornos mentales como la depresión.

Según la OMS, la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud y un factor determinante para entrar en situación de dependencia.

En España, un 20% de la población sufre soledad no deseada y gran parte son mayores de 75 años, según el Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024.

Impulsar iniciativas de participación ciudadana, convivencia vecinal y voluntariado pueden contribuir a paliar este sentimiento en las personas afectadas.

Madrid, 30 de septiembre de 2024.- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, ha insistido, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra mañana, en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la soledad no deseada de este colectivo, una situación que en muchos casos puede derivar en trastornos mentales como la depresión, entre otros.

Fernández Santillana ha explicado que "la sociedad avanza hacia un envejecimiento generalizado, pero que permanece ajena al paso rápido de los años", por lo que ha reclamado a todos los actores "tomar conciencia" y "fomentar una mayor implicación social para combatir esta realidad, que afecta cada día a más personas mayores".

El presidente de CEOMA ha asegurado que la soledad y el aislamiento no es un fenómeno puntual sino de larga duración, lo que "conlleva graves consecuencias para el bienestar físico, emocional y cognitivo". "Estas situaciones generan estados de vulnerabilidad y fragilidad que deben ser abordados con urgencia por las administraciones públicas", ha afirmado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud y un factor determinante para entrar en situación de dependencia. En España, un 20% de la población sufre soledad no deseada y gran parte son personas mayores de 75 años, según se desprende del Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024, que señala también que las mujeres son quienes más sufren este aislamiento.

Para paliar esta situación, los especialistas recomiendan promover cambios estructurales dentro de una sociedad cada vez más individualizada. Impulsar la participación ciudadana, actividades de convivencia vecinal y programas de voluntariado son medidas que, según el presidente de CEOMA, podrían ayudar a muchas personas que se sienten solas.

Expulsión del mercado laboral.

CEOMA también ha detectado que las personas que pierden el trabajo a una edad tardía y que tienen dificultades para volver a incorporarse al mercado laboral sufren con frecuencia sensación de soledad. El 46% de los parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo son mayores de 50 años y los contratos realizados a los mayores de 55 años no alcanzan el 9% del total.

Fernández Santillana ha explicado que estas personas "pierden la esperanza porque no se les da ninguna alternativa, simplemente la de cobrar un subsidio hasta alcanzar la edad de jubilación". Ante esta situación, ha reclamado acabar "con el edadismo en el mercado de trabajo", que está abocando a muchas personas "a la soledad y la tristeza".

Para el presidente de CEOMA, el trato que las personas mayores reciben por parte de organizaciones y empresas no es siempre el adecuado. En este sentido, ha reclamado su implicación para adaptar la oferta de productos y servicios a sus necesidades, así como para priorizar la contratación de las personas mayores de 50 años. "No se puede abandonar a los seniors ni seguir incrementando la edad de jubilación y, por tanto, obligarlos a mantenerse más tiempo en el desempleo", ha añadido.

Asimismo, desde la organización han pedido al Gobierno un plan de choque que contemple acciones formativas que doten de nuevas competencias y cualificaciones profesionales, mejorando su empleabilidad, junto a incentivos fiscales y en las cotizaciones sociales a quienes contraten a estos trabajadores.

CEOMA también considera que la Unión Europea "debería apoyar la creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores. La organización se ha sumado a la campaña 'Una Europa para todas las Edades', impulsada por la Plataforma AGE, que pide al Parlamento Europeo restablecer el 'Intergrupo sobre el Envejecimiento y la Solidaridad Intergeneracional'. "Esta es una reivindicación que CEOMA apoya plenamente, ya que consideramos que es fundamental para garantizar los derechos e intereses de las personas mayores en el contexto europeo", ha concluido Fernández Santillana.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

