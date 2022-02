El ciclo Foros de UIC Barcelona invoca la autoconsciencia sobre el presente de la arquitectura

El ciclo de conferencias, organizado por UIC Barcelona School of Architecture, inaugura un nuevo formato basado en el diálogo entre dos profesionales del sector.

Bajo el título "The leap into the void", esta nueva edición arranca el próximo 9 de febrero y se extenderá hasta finales de abril con dos sesiones mensuales abiertas al público.

Las sesiones se estructuran por temas relacionados con la ciudad, la vivienda, la investigación, la tecnología, el medio ambiente y la tradición.



Barcelona, 03 de febrero de 2022. El próximo 9 de febrero, UIC Barcelona School of Architecture inaugura una nueva edición del ciclo de conferencias Foros, cita anual imprescindible en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. El programa oficial se extenderá hasta finales de abril con dos sesiones mensuales de entrada libre hasta completar aforo. Igualmente, las sesiones se podrán seguir por streaming.

Bajo el título "The leap into the void" ("El salto al vacío"), Foros 2022 pretende ahondar en la autoconsciencia sobre el tiempo presente de la arquitectura en sus diferentes vertientes y campos de aplicación. Como novedad, el ciclo inaugura un nuevo formato basado en el diálogo entre dos profesionales del sector que intervendrán en sesiones estructuradas por temas vinculados con la práctica arquitectónica actual y con los retos que afronta el sector.

El ciclo está dirigido por el profesor Juan Trias de Bes y coordinado desde el departamento de Proyectos de la escuela. "El 'salto al vacío' expresa el instante de acción que se sitúa entre el tiempo de la toma de decisiones y la constatación de sus efectos. En ciertos momentos de la historia, las dinámicas de la arquitectura atraviesan instantes de similar naturaleza. Los desafíos actuales (medioambientales, humanitarios y socioeconómicos) se presentan como vectores que marcarán la evolución de los tiempos venideros, es decir, el tiempo que han de afrontar quienes ahora estudian arquitectura", explica el director del ciclo.

Seis sesiones estructuradas por temáticas.

El ciclo se inaugura el próximo 9 de febrero con una sesión titulada "The dissolution of functional typology" ("La disolución de la tipología funcional"), en la que se abordará la transformación acelerada de los requerimientos del hábitat (modelos de vivienda, espacios de trabajo, espacio urbano e incluso lugares de ocio) para responder a la renovación inexorable de la realidad socioeconómica. Esta primera sesión estará protagonizada por Luis Basabe, socio fundador del estudio de arquitectura Arenas Basabe Palacios, y Rosa Rull i Bertran, socia fundadora de +ADDARQUITECTURA.

La segunda sesión, titulada "The architect as a researcher" ("El arquitecto como investigador"), tendrá lugar el 23 de febrero. En ella, se ahondará en la investigación como espacio propio de la actividad arquitectónica y como campo de oportunidad para los arquitectos. En esta sesión intervendrán Davide Zampini, director de Investigación y Desarrollo Global de CEMEX, y Oriol Carrasco, profesor de UIC Barcelona School of Architecture.

El ciclo continúa el 9 de marzo con la sesión titulada "Evolving technologies" ("Tecnologías en evolución"), en la que se tratará la evolución de los sistemas constructivos asociada a las tecnologías digitales y su adecuación al marco socioeconómico y medioambiental. Esta sesión contará con la participación de Andrea Deplazes, arquitecto y profesor del Departamento de Arquitectura de la ETH de Zúrich, y de Jordi Faulí i Oller, arquitecto director de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

La cuarta sesión del ciclo se celebrará el 23 de marzo bajo el título "Enviromental commitment" ("Compromiso medioambiental"). En ella, se profundizará en este concepto recurrente en la arquitectura y difícil de evaluar a corto plazo a través de la intervención arquitectónica y urbana. Esta sesión estará protagonizada por Bruno Sauer, consejero delegado del Green Building Council España, y por el arquitecto Andrés Perea Ortega, miembro del comité científico de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA).

El ciclo continúa el 6 de abril con la sesión "The future of tradition" ("El futuro de la tradición"), en la que se analizará la importancia creciente de las intervenciones arquitectónicas sobre preexistencias urbanas dadas su mayor eficiencia en términos constructivos y energéticos y su capacidad inherente para incorporar valores identitarios y tectónicos en la obra de arquitectura. En esta sesión intervendrán Marc Aureli Santos, director de los servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, e Izaskun Chinchilla, doctora arquitecta y catedrática de Práctica Arquitectónica de la Bartlett School of Architecture (University College of London).

Foros 2022 se cierra el 26 de abril con la sesión "Evolutions of the metropolis" ("Evoluciones de la metrópoli"), en la que se analizarán las posibles evoluciones o planteamientos estratégicos de dos ciudades metropolitanas. La sesión de cierre del ciclo estará protagonizada por Alfonso Vegara, fundador y presidente de honor de la Fundación Metrópoli (centro internacional de excelencia dedicado a la investigación, el diseño y la innovación en las ciudades de alrededor del mundo), y por Josep Bohigas, director general de la agencia de desarrollo urbano Barcelona Regional.

Sobre Foros.

Foros es un ciclo anual de conferencias que organiza UIC Barcelona School of Architecture en el que profesionales de prestigio, nacionales e internacionales, comparten su visión de la arquitectura a través de sus trabajos. Todas las conferencias están abiertas a estudiantes, profesionales del sector y a todo aquel que desee participar.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

