Cómo conseguir la mejor hipoteca con un historial crediticio negativo

El historial crediticio es un informe en el que se recogen los antecedentes que tiene una persona a nivel financiero, si es positivo, enseñarlo es un mero trámite, pero si es negativo, que concedan una hipoteca puede ser difícil. Hipoo, la startup hipotecaria, da unos consejos para conseguir una hipoteca teniendo un historial crediticio negativo

Si existe un buen perfil laboral, el hecho de que concedan una hipoteca suele ser, por lo general, un mero trámite. Ahora bien, si no se reúnen estas características, el proceso puede que se enrede más de lo habitual y que resulte más tedioso el hecho de conseguir una operación.



Sin embargo, tener un peor historial crediticio no impide acceder a un préstamo hipotecario, pero se debe tener presente que será bajo unos requerimientos más estrictos con unos tipos de interés y unas garantías mucho más exigentes. "El presentar un buen historial crediticio antes de solicitar la financiación es fundamental para recibir una aprobación rápida. En Hipoo, previamente a presentar la operación, analizamos tu historial crediticio y te asesoramos sobre la mejor forma de presentarlo". "No ser transparente a la hora de presentar la información requerida con la entidad financiera puede provocar que las posibilidades de que nuestra operación sea rechazada se incrementen de manera exponencial" ha explicado Juan Ferrer, CEO de Hipoo.



Antes de nada, es fundamental que se sepa qué es un historial crediticio negativo y cómo puede afectar.



El historial crediticio recoge los antecedentes que se han tenido a nivel financiero y que consisten en un informe en el que aparecen, tanto las deudas actuales y pasadas, así como todos los pagos o impagos que se hayan podido tener.



Con esta información lo que buscan los bancos es hacerse una idea del tipo de pagador que es el cliente. Y, de ese modo, poder decidir si le van a dar financiación o no, y en qué condiciones.



Cómo se puede averiguar cuál es el historial crediticio. Si la persona reside en España, simplemente tiene que acudir al CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España, una base de datos sobre riesgos bancarios que dispone de los riesgos que tienen los clientes de las propias entidades bancarias.



Cómo conseguir una hipoteca si el historial crediticio no es positivo. No existe ningún secreto especial para que aprueben un préstamo personal o hipotecario. Ahora bien, sí existen algunos conceptos que se pueden tener en cuenta para conseguirlo.



El primer consejo es asegurar capacidad de pago suficiente, los bancos permiten pagar en cuotas de préstamos hasta un 40% de ratio de esfuerzo. Otro factor importante es confirmar que se tiene dinero suficiente para la entrada o que se disponga de un aval. En estos casos los bancos van a pedir entre un 20 y un 30% del valor de la vivienda en ahorros para que se haga frente a la entrada de la misma.



Otro método que puede resultar interesante es hablar con un asesor hipotecario certificado. "En Hipoo negociamos con las entidades financieras la reducción de las comisiones legales de las diferentes operaciones hipotecarias y tratamos siempre de conseguir las mejores condiciones”, ha afirmado Ferrer.



En último lugar, una alternativa que puede ser de ayuda es la reunificación de deuda, que permite aunar todas las cuotas pendientes en una sola cuota total con un importe más bajo.







