DAC Docencia lidera la FP de Movilidad Segura y Sostenible con más de 300 alumnos de toda España

El nuevo curso Escolar 2024-2025 se inicia renovando el liderazgo de DAC Docencia en el título de Grado Superior de Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, gracias a la confianza de más de 300 estudiantes matriculados en sus sedes de Castilla y León y Aragón

España, 1 de octubre de 2024.- DAC Docencia inaugura el nuevo Curso Escolar con la participación de figuras destacadas en el ámbito la Educación, la Movilidad Segura y Sostenible, la Seguridad Vial y el Transporte.



El innovador programa de FP en Movilidad Segura y Sostenible integra desde el uso del Metaverso aplicado a la movilidad, pasando por simuladores de conducción de última generación, hasta contenidos formativos sobre Movilidad Eléctrica y Conectada y Sistemas Inteligentes de Transporte, los alumnos obtendrán una preparación completa que los capacitará para ser protagonistas en el desarrollo de la Movilidad del futuro



Destacamos las siguientes intervenciones del evento de inauguración:



Ramón Valdivia, Vicepresidente ejecutivo de ASTIC, destacó la importancia que tiene esta formación: "Los nuevos Técnicos Superiores no solo serán educadores y líderes en Seguridad Vial, sino que también desempeñarán un papel vital en la mejora de la competitividad, sostenibilidad y seguridad del sector del Transporte y de la Movilidad Sostenible. Este nuevo título también ayudará, por medio de las diferentes docencias a las que habilitan, a implementar soluciones que optimicen rutas y reduzcan el impacto ambiental".



Ana Novella, Presidenta de Stop Accidentes, puso en valor la importancia de la autoconciencia de los actos que pueden generar violencia vial: "No olvidéis que cuando estéis dando clases, lo que está en juegos son las vidas humanas antes que cualquier cosa y con un vehículo se mata, no es fortuito, es algo que ocurre por una imprudencia previa, por lo tanto, lo que se está enseñando a los demás también es salvar vidas, concienciándoles para compartir la vía con responsabilidad y con respeto por los demás".



Elisa Capote, CEO de DAC Docencia y Directora del Instituto AT-DAC, "Estoy encantada de compartir que durante este próximo curso escolar DAC Docencia celebra su 50 aniversario formando a los antiguos Profesores de Autoescuela y que mejor broche que coincidir con las promociones más numerosas del nuevo Título de FP en España". También quiso agradecer la confianza de los más de 300 estudiantes y manifestó que "todo nuestro equipo técnico y docente darán los mejor de sí mismo para conseguir el éxito de esta nueva aventura educativa".



Francisco Paz, CEO de Ecodriver Mobility Group, destacó que los nuevos titulados tendrán acceso a 11 profesiones apasionantes, pues son la llave de la Movilidad del Siglo XXI: "Estamos ante una profesión muy bonita, apasionante, porque tiene muchos retos, pero bonita, porque qué bien que podamos decir cuando acabemos nuestra vida profesional, que nuestro trabajo ha servido para salvar vidas. Es un reto precioso".



Elisa Capote, concluye que realizar la oferta educativa de FP Dual en las modalidades de Formación Presencial y Online, permite a los estudiantes elegir y explica por qué DAC Docencia cuenta con alumnos de más de 45 provincias de toda España, además de su alta empleabilidad: "los nuevos titulados tendrán acceso a 11 profesiones diferentes de gran demanda: Docencia de formaciones relacionadas con el conductor (reguladas por DGT y Transporte), Educación vial para todas las edades y la asesoría en los Planes de Movilidad y Seguridad Vial".







