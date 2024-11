David Castillo, el escritor que entrevistó a Zelenski, dirigirá y presentará un documental sobre Chipre

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de noviembre de 2024.

El escritor estará acompañado por un ilusionista, Albert Pomar, y una artista, Marisa Pulido que le acompañaran en la conducción del documental que ya se encuentra en fase de producción y afirma: «me siento encantando de volver a la televisión, pero hacerlo con ellos es un regalo de la vida que me genera una ilusión tremenda»



«Chipre: la isla dividida» será un documental producido por una conocida firma internacional con sede en España, hablará sobre el conflicto que vive la isla de Chipre desde hace más de 50 años, cuando fruto de un estallido social entre dos culturas, la grecochipriota y la turcochipriota, Turquía invadió la parte norte de la isla y estableció de facto una república que ningún país en el mundo reconoce a excepción de la propia Turquía. El equipo se desplazará a la isla para pulsar in situ la opinión de las personas que tienen que cruzar cada día esa frontera para seguir con sus vidas. También pretende visitar la línea verde, una franja desmilitarizada, trazada en 1963 y custodiada por la ONU para evitar que ambas comunidades se ataquen mutuamente y que divide de facto no solo la isla en dos, sino también Nicosia, su ciudad capital. Castillo ha manifestado en declaraciones en exclusiva a esta agencia que pretende conocer también de primera mano las versiones de los responsables políticos de la parte griega y de la parte turca y también de los organismos europeos e internacionales para tratar de analizar porque cincuenta años después no se ha podido resolver este conflicto que solo perjudica a los miles de chipriotas que viven en la isla y que sufren las consecuencias en su vida de los orgullos políticos de ambos lados. Recordemos que David Castillo es el único escritor español que ha entrevistado al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, hecho que seguramente ayudará a obtener estas entrevistas.

Castillo que ya trabajó durante años en radio y televisión confiesa que se siente muy ilusionado con esta nueva aventura y de poder realizarla con dos personas por las que tiene una enorme estima personal y una gran admiración profesional y aclara que esto no implica para nada que vaya a dejar el mundo de la escritura que tanto éxito le ha reportado, al contrario, asegura que de este documental muy probablemente se forme la base para una próxima novela.

El escritor se estrenó hace casi dos años -aunque escribe desde que tenía 7 años- con la publicación de la exitosa novela «As de Corazones», de la que ha vendido miles de ejemplares y ha llegado a ser recibido por la mismísima Anne Hidalgo, alcaldesa de Paris, ciudad donde transcurre la gran parte de la novela. También ha recibido una mención de honor en los International Latino Book Awards.

Este año ha publicado «La vida en tiempos de guerra», el único libro en Europa que da la voz a testimonios que están sufriendo las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia y que además contiene una entrevista al presidente Volodimir Zelensky. Un libro con el que ha recibido la medalla de honor el mérito por su trabajo por parte del país y que le ha llevado a participar en multitud de conferencias y coloquios sobre el conflicto.

Este nuevo trabajo en televisión seguro que será la semilla que germinará en otro éxito editorial.