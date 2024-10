Los destinos más deseados por los españoles estas Navidades y cómo viajar sin arruinarse

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de octubre de 2024.- El aroma a galletas de jengibre, las luces en las calles, el turrón y los polvorones en las tiendas, la música de la infancia... solo puede significar una cosa: la Navidad está en el aire. Como también lo están los viajes que permiten reunirse con los seres queridos, compartir risas y crear recuerdos inolvidables. Pero aviso a viajeros: Papá Noel no es el único que viajará estas próximas fiestas.



KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, ha lanzado Travel Check-In: Navidad y Año Nuevo 2024, un análisis exhaustivo que revela los destinos más populares entre los españoles, estas Navidades, los destinos en tendencia, los de mejor relación calidad-precio y las semanas más económicas para volar durante las fiestas, entre otros datos.



En este sentido, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa señala un cambio de tendencia entre los españoles que viajan durante Navidad y Año Nuevo: "Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en clase económica se incrementaron esta Navidad en comparación con el año pasado*. Los destinos internacionales se encuentran entre los más buscados, con un aumento del 13% en las búsquedas de vuelos, mientras que los destinos nacionales han experimentado un aumento del 10%". Diez-Rivas confirma una buena noticia: "Quienes opten por viajes internacionales están de suerte, ya que los precios de los vuelos han bajado un 7% de media, mientras que los precios de los vuelos nacionales se mantienen estables en comparación con el año pasado".



Los destinos más buscados en KAYAK: cuando la distancia no es un problema

Estas Navidades, los viajeros españoles parecen querer explorar destinos variados, desde Buenos Aires hasta Bangkok, pasando por Santa Cruz de Tenerife. Y aunque los precios han subido en algunos lugares como París (+14 %), otros destinos como Nueva York (-5 %) y Miami (-14 %) ofrecen oportunidades para ahorrar. Estos son los destinos más buscados, el precio medio de ida y vuelta en clase económica y el potencial ahorro en comparación con las pasadas Navidades.



1. Buenos Aires, Argentina: 1.312€ (+6%)



2. Nueva York, Estados Unidos: 693€ (-5%)



3. Londres, Inglaterra: 143€ (+9%)



4. Bangkok, Tailandia: 952€ (-14%)



5. París, Francia: 148€ (+14%)



6. Bogotá, Colombia: 881€ (-11%)



7. Lima, Perú: 1.056€ (-1%)



8. Miami, Estados Unidos: 709€ (-14%)



9. Santa Cruz de Tenerife, España: 220€ (-2%)



10. Las Palmas de Gran Canaria, España: 243€ (0%)





Los destinos de moda: el lejano oeste conquista a los españoles

Al observar los destinos con mayor aumento en las búsquedas de vuelos en comparación con la temporada pasada, está claro que, este año, los viajeros españoles quieren cambiar el frío navideño tradicional por el sol y la playa. Estos son los destinos que están marcando tendencia y el precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica.



1. Cali, Colombia: 1.092€



2. Bogotá, Colombia: 881€



3. Miami, Estados Unidos: 709€



4. Bangkok, Tailandia: 952€



5. Santo Domingo, República Dominicana: 1.163€



6. Santa Cruz de Tenerife, España: 220€



7. Las Palmas de Gran Canaria, España: 243€



8. Praga, República Checa: 235€



9. Nueva York, Estados Unidos: 693€



10. Bruselas, Bélgica: 159€





Navidad y Año Nuevo: 4 claves para ahorrar dinero

Las Navidades son una época de gran actividad en los aeropuertos. Según KAYAK, el 22 de diciembre fue el día con más tráfico aéreo del año pasado.



Sin embargo, con un poco de planificación y conocimiento, no solo es posible viajar sin estrés, sino también disfrutar de una experiencia de viaje económica. Para ello, KAYAK ofrece a los viajeros 4 claves a tener en cuenta a la hora de planificar sus viajes estas Navidades:



1. "¿Cuándo reservo el viaje?" Según el análisis de datos de KAYAK del año pasado, los españoles encontraron sus mejores precios de vuelos para las vacaciones un mes antes de la salida, tanto para vuelos dentro de España como para el resto de Europa. Reservar en torno a esa fecha les hizo ahorrar un 10 % y un 3 % de media, respectivamente, frente a las reservas en otro momento. En cuanto a vuelos fuera del viejo continente, los españoles tendieron a pagar menos reservando a última hora. Las reservas efectuadas tan solo dos semanas antes de la salida se tradujeron en ahorros del 7 % en comparación con reservas más anticipadas.



2. "Ahora que sé que semana reservar, ¿qué día debo elegir para volar?" Aquellos que quieran exprimir todavía más su presupuesto, deben prestar especial atención a estas fechas concretas de salida. Teniendo en cuenta los precios promedio en la época navideña, volar en Año Nuevo a destinos europeos podría suponer actualmente un ahorro de hasta un 28 %. Para vuelos nacionales, hacerlo casi al mismo tiempo que Papá Noel se cuela por las chimeneas - es decir, el propio día de Navidad - podría significar, en este momento, un ahorro del 19 % de media. Y para aquellos que planean viajar fuera de Europa, actualmente, el 29 de diciembre es el día más económico para volar, con un ahorro potencial de en torno a un 25 %.



3. Multitudes: el deporte extremo del viajero. Para evitar multitudes, basándose en las búsquedas en su plataforma, KAYAK recomienda evitar los días 21 de diciembre en el caso de los vuelos de larga distancia y el día 26 en el caso de los vuelos domésticos y regionales. Aquellos que quieran viajar más tranquilos deberán hacerlo los días 24, 29 y 31 de diciembre, para vuelos domésticos, de larga distancia y a Europa, respectivamente.



4. El arte de volver a casa sin gastar de más. Aunque parezca increíble, esto es posible. En base a los precios promedio de Navidad y Año Nuevo, los viajeros pueden ahorrar actualmente un 28 % de media si vuelven de su viaje nacional el 26 de diciembre. Para destinos europeos, el 6 de enero es una buena opción, con un ahorro del 14 % en este momento. Si vuelves a Europa desde otro continente el 30 de diciembre, podrías ahorrar un 19 %.



*Basado en búsquedas de vuelos de ida y vuelta en clase económica realizadas en KAYAK.es en el periodo comprendido entre el 14-06-2024 y el 14-09-2024 para vuelos con salida entre el 14/12/2024 y el 06/01/2025 desde cualquier aeropuerto español, en comparación con el mismo periodo de búsqueda y viaje en 2023/2024. Todos los precios son precios medios para billetes de ida y vuelta en clase económica. Los precios pueden variar y no se puede garantizar el ahorro. Los porcentajes son aproximados.



