Dos jóvenes hackean los procesos de selección para conseguir entrevistas

Madrid, 18 de febrero de 2025.- “Se habla mucho de los agentes de Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi o Vinicius, pero ¿y si pudieras tú tener tu propio agente contratado?”, dice Fede.

“Imagínate que, en lugar de enviar CVs a las empresas, hay alguien que lo hace por ti. Eso está ahora al alcance de tu mano con CareerCoach, una plataforma de apoyo para encontrar el trabajo que te mereces”, cuenta Marcos.

Los fundadores

Fede y Marcos, dos amigos del colegio en Barcelona, son los fundadores de CareerCoach.es. Fede estudió ingeniería en Estados Unidos y decidió volver a España para iniciar su carrera profesional como consultor de blockchain. Marcos estudió en ESADE y dio sus primeros pasos en banca de inversión y consultoría financiera.

Los dos habían recibido muy buena preparación de cómo afrontar procesos de selección y lograron entrar en muy buenas empresas tras los estudios.

Un problema real

Esta preparación no se da en la gran mayoría de universidades. Las públicas no dan las claves de cómo superar los procesos de selección, y las privadas, incluso las mejores, simplemente dan pinceladas de cómo afrontar los procesos, pero no entran en profundidad a explicar las claves de éxito para que a una persona la contrate una empresa.

Además, las claves para tener éxito van cambiando a medida que pasan los años, y el 99% de los trabajadores no se actualizan en esta materia porque están centrados en hacer bien sus trabajos.

Un método para conseguir entrevistas

Tras varios procesos de selección y hablando con gente de las principales empresas para entender cómo funcionan esos procesos, Fede y Marcos identificaron el truco para conseguir una entrevista. Hay mucha tecnología y esa tecnología está sesgada en una dirección concreta.

Muchos amigos les pedían ayuda con su CV o con los procesos de selección. A medida que se corrió la voz sobre la eficacia de sus consejos, Fede y Marcos dejaron de dar abasto. “Cada semana algún amigo nos pedía ayuda con su currículum o entrevistas y nos faltaba tiempo. Ambos estábamos en las mismas: mucha gente a la que ayudar y poco tiempo para ser realmente útiles. Decidimos poner en común las técnicas que recomendábamos y juntos configuramos un método".

Este método es la base de CareerCoach y, según explica Fede, ya ha sido implementado con éxito en más de un centenar de alumnos de una universidad: “Coincidió que el IEB, en Madrid, tenía una carencia en el departamento de carreras profesionales y les propusimos aplicar nuestro método. Ahí pusimos a prueba su potencial y tuvimos muchos casos de éxito que nos hicieron ver cómo aumenta drásticamente las posibilidades de encontrar el trabajo que uno quiere".

El método se universaliza

Sin embargo, este acuerdo con la universidad no resolvía el principal objetivo de estos dos amigos: “ayudar a todo aquel que pidiera apoyo para conseguir un trabajo mejor”. Los que no eran estudiantes de la universidad no podían acceder a los servicios.

“Por eso decidimos lanzar una plataforma que nos permitiera llegar a más personas". Y dieron con la tecla: había que montar un curso online y complementarlo con herramientas de IA y sesiones de coaching para dar apoyo en las partes del servicio que requerían mayor personalización. Con este producto podrían llegar no solo a los amigos, sino mucho más allá.

Para lanzar este curso, Fede y Marcos se asociaron con Nacho Corroto, un emprendedor en el mundo de la formación y la educación, y gran comunicador, capaz de transmitir el método de la mejor manera posible. Nacho se enamoró de la idea y de la misión del proyecto y decidió convertirse en la cara visible.

Ya ha grabado el curso online, que está disponible en careercoach.es. Para sacar el máximo provecho del curso, no lo venden de forma independiente, sino que se engloba en una serie de paquetes que combinan materiales de ayuda, herramientas de IA, sesiones individuales con coaches e incluso un headhunter a disposición del candidato.

Un servicio para todos los perfiles

CareerCoach ofrece el servicio en tres modalidades, desde la más accesible hasta la más exclusiva. “Nuestro sueño es que todo el mundo encuentre el trabajo que se merece. Queremos que todo el mundo vaya contento a trabajar los lunes.”, señala Corroto.

El plan más básico da acceso a los cursos y a las herramientas de IA que permiten actualizar el CV, cartas de presentación, etc. Después, hay un plan Premium que añade sesiones con distintos coaches que ayudan a aterrizar todo el contenido del curso y trabajar conjuntamente los materiales “para conseguir ese CV infalible”.

En su versión más exclusiva, el servicio lo deja todo en manos de un agente de representación que se encargará de circular el CV del candidato por los lugares más adecuados, incluso aunque no haya una posición abierta. “CareerCoach pone un agente a tu disposición para reunirse con empresarios y altos directivos y colocarte en la posición idónea para tu perfil. Este es un servicio único en el mercado y creemos que será muy disruptivo".

Su cliente objetivo se divide en tres categorías:

El plan más básico está dirigido a personas con tiempo para aprender en profundidad el método, generalmente estudiantes o desempleados.

El plan Premium está diseñado para quienes tienen menos tiempo para profundizar, o poseen trayectorias profesionales complejas que requieren asesoramiento personalizado.

Por último, su servicio estrella, el CareerAgent, está orientado a empleados que están rindiendo al máximo nivel y no tienen tiempo para explorar nuevas oportunidades, pero buscan un cambio profesional.

Para inaugurar este nuevo formato, los fundadores han lanzado una oferta de lanzamiento con precios reducidos que solo durará en los primeros meses tras el lanzamiento. Pretenden preservar la exclusividad del método limitando las plazas disponibles:

“Cuanta más gente conozca las tácticas para ser seleccionado, más difícil será que estas sean efectivas. Por eso, es crucial dar acceso al método únicamente a quienes lo valoren realmente."

Un valor que justifica el precio

Los fundadores reconocen que los precios pueden parecer caros. Sin embargo, argumentan que el valor percibido es mucho mayor: “La media de incremento en el salario anual es de un 24%, con lo cual la inversión se recupera en pocos meses. También hay un valor intangible en la calidad de vida que ganan los candidatos al dejar trabajos que les desgastan y entrar en otros que los motivan. Y, por supuesto, reducimos a menos de 10 semanas el tiempo necesario para encontrar un nuevo empleo. Cualquiera que se ponga a hacer números en detalle verá que vale la pena".

Si no funciona el método, devuelven el dinero

“Estamos tan seguros de la eficacia de nuestro método que garantizamos un reembolso de hasta el 75% si el candidato no logra sus objetivos, siempre que demuestre haber seguido todas las indicaciones", explican.

Cambio de paradigma

CareerCoach nace con la intención de revolucionar el mercado laboral y dar poder a los candidatos. Como dice Nacho Corroto: “Hemos encontrado la manera de hackear los procesos de selección para maximizar las posibilidades de éxito y estamos deseando que más personas puedan beneficiarse de nuestro método".

Encontrar trabajo no es cuestión de suerte. Es fundamental estar bien preparado para pasar los procesos de selección, ya que si no los mejores candidatos pueden quedarse fuera del radar de las grandes empresas. Como explica Nacho Corroto: “pon en valor tu esfuerzo. No dejes que todo tu talento acabe escondido debajo de una alfombra. ¡CareerCoach consigue que las mejores empresas sean conscientes de todo el valor que puedes aportar!”.

