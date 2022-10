Ecall: el nuevo elemento que se inspeccionará en la ITV

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema de eCall, obligatorio por ley para casi todos los vehículos, ahora también será un elemento que esté bajo inspección en las ITV según Real Decreto 750/2022 que entró en vigor el pasado 27 de septiembre.

El eCall (llamada de emergencia) es un sistema obligatorio por ley para todos los vehículos, de hasta 8 plazas y vehículos comerciales ligeros, homologados en Europa a partir del 31 de marzo de 2018.



Los propietarios de un vehículo ya matriculado no están obligados a instalar el dispositivo eCall, pero pueden hacerlo si su automóvil reúne los requisitos técnicos. Este sistema no es obligatorio para las motocicletas, aunque algunas motos ya cuentan con él.



El sistema eCall, en caso de que el vehículo sufra un accidente, contacta con el 112 para informar del siniestro y facilita la ubicación del vehículo. Los vehículos que tienen este sistema cuentan con diferentes sensores como, por ejemplo, sensores antivuelco y tensores del cinturón.



El pasado 27 de septiembre, entró en vigor el Real Decreto 750/2022, en el que se incluye en el eCall como elemento a inspeccionar: inclusión de «eCall» en la lista de los elementos objeto de inspección, los métodos, las causas de rechazo y la valoración de las deficiencias en los anexos I y III de dicha directiva.



Desde AECA-ITV, indican que este elemento no se revisará hasta que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lo incluya dentro del Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones ITV: Este sistema se comenzará a comprobar en las estaciones ITV en el momento que se incluya el procedimiento de comprobación en el mencionado manual, lo que podrá ocurrir de aquí a mayo de 2023.



El Ministerio tendrá que decidir también si se debe de inspeccionar únicamente en los vehículos que es obligatorio o en todos los vehículos que lo lleven instalado.



