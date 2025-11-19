EDUCA EDTECH Group impulsa la evaluación lingüística e incorpora el test 360ºLPT de Capman en UNIMIAMI

(Información remitida por la empresa firmante)

La International University of Miami (UNIMIAMI), universidad del grupo, implementa la certificación 360ºLPT de Capman para fortalecer la empleabilidad y la excelencia académica de su alumnado

El grupo educativo internacional EDUCA EDTECH Group ha anunciado la incorporación oficial de la prueba 360º Language Proficiency Test (360ºLPT), desarrollada por Capman Testing Solutions, en la universidad del grupo UNIMIAMI (International University of Miami).

Con esta alianza, el grupo refuerza su compromiso con la calidad académica y la empleabilidad global, integrando una herramienta de evaluación lingüística que permite medir las competencias en inglés y español con estándares internacionales y reconocimiento oficial.

"La competencia lingüística es una habilidad esencial para el desarrollo profesional y la empleabilidad internacional. Incorporar el test 360ºLPT es un paso más en la misión de ofrecer una educación sin fronteras, donde la tecnología y la evaluación de calidad trabajen al servicio del talento", ha declarado Rafael García, CEO de EDUCA EDTECH Group.

Una certificación que abre puertas en todo el mundo

El 360ºLPT se ha consolidado como uno de los sistemas más completos de evaluación lingüística del mercado. Mide las cinco competencias clave —listening, reading, grammar, writing y speaking— y ofrece resultados alineados con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Gracias a su accesibilidad y fiabilidad, el test se aplicará tanto a estudiantes como a docentes de UNIMIAMI, permitiendo certificar oficialmente sus competencias lingüísticas y reforzar su perfil profesional en un contexto globalizado.

"El 360ºLPT ofrece un equilibrio entre fiabilidad y flexibilidad en la evaluación, con certificados que no solo abren puertas a nuevas oportunidades para los candidatos, sino que también aportan información valiosa a las instituciones", afirma el CEO de Capman Testing Solutions, Steven van Schalkwijk. "Es un honor que una universidad de la categoría de UNIMIAMI haya confiado en la solución de Capman, y esperamos brindar un servicio de excelencia a toda su comunidad académica", añade el CEO de Capman.

Innovación, calidad y alianzas estratégicas

La incorporación del 360ºLPT forma parte de la estrategia de EDUCA EDTECH Group para fortalecer las alianzas con instituciones líderes en innovación educativa. De esta forma, el grupo sigue ampliando su ecosistema de soluciones formativas de calidad, adaptadas a las necesidades de un mercado laboral cada vez más internacional y digital.

Con presencia en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, EDUCA EDTECH Group combina la potencia tecnológica con la empatía humana, desarrollando modelos de aprendizaje que integran IA, certificación oficial y metodologías propias como EDUCA LXP y PHIA, su asistente de aprendizaje inteligente.

Formar con propósito, evaluar con rigor

La alianza entre UNIMIAMI y Capman Testing Solutions marca un nuevo hito dentro del grupo. La evaluación de idiomas deja de ser un requisito académico para convertirse en una herramienta estratégica que potencia la movilidad internacional, la empleabilidad y la excelencia del aprendizaje.

"Con esta incorporación, reafirmamos el compromiso con una educación de calidad, accesible y global, donde cada alumno pueda demostrar su talento sea cual sea su localización", añadió Rafael García.

