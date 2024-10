Los expertos señalan la necesidad de integrar la formación práctica en el sistema educativo

(Información remitida por la empresa firmante)

· “A los jóvenes se les pide tener experiencia desde que comienzan a trabajar, pero no se pone a su disposición herramientas con las que realmente se practique debido a una escasez de recursos que repercute en una generación menos preparada”, afirma Nuño Nogués, director del programa educativo Young Business Talents

· Los profesores españoles reclaman una mayor formación práctica, estabilidad legislativa y menor número de estudiantes por clase, según los últimos datos del Informe Young Business Talents: ‘La visión del profesor’

· Para cubrir el vacío de la formación práctica en educación preuniversitaria, en el año 2011 nace Young Business Talents, un programa educativo en el que utilizan simuladores virtuales

· Durante estos 13 años, más de 100.000 estudiantes de toda España han tenido acceso a esta formación innovadora gracias a la cesión gratuita de los simuladores a los centros docentes

Madrid, 23 de octubre de 2024.- La falta de formación práctica en educación se ha convertido en un reclamo de los profesores y expertos al sistema educativo español. Más formación práctica en el aula es uno de los principales cambios que piden los profesores para mejorar la educación, tan solo por detrás de la estabilidad legislativa y un menor número de estudiantes por clase, según se desprende del último Informe Young Business Talents: ‘La visión del profesor’, sobre la situación de la educación en España, desarrollado por ABANCA, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT.

“A los jóvenes se les pide tener experiencia desde que comienzan a trabajar, pero no se pone a su disposición herramientas con las que realmente se practique. Aunque el conocimiento que los alumnos adquieren en el aula mediante la teoría es fundamental, si no experimentan lo aprendido no van a saber aplicarlo. La escasez de recursos para aplicar metodologías efectivas en los centros docentes, se ha convertido en un problema y el resultado es una generación menos preparada”, afirma Nuño Nogués, director del programa educativo Young Business Talents.

Según la opinión de los profesores y expertos arrojada en este informe, además de manifestar que la práctica es fundamental para entender la teoría y saber aplicarla, también consideran que una formación básica en economía, gestión y finanzas debería ser obligatoria para todos los jóvenes, ya que independientemente de su trayectoria laboral, todos van a tener que gestionar, al menos, sus finanzas personales. “Actualmente los profesores hacen un esfuerzo importante y son más proactivos para encontrar actividades novedosas y efectivas que incorporen la práctica para dar una mejor educación a sus alumnos, pero no está al alcance de todos los centros”, señala Nuño Nogués.

El Informe también manifiesta que el 95,9% de los profesores españoles valora muy positivamente el uso de simuladores virtuales como ayuda para poder preparar mejor a sus alumnos. Una nueva metodología y herramienta eficaz para educar de forma práctica a los jóvenes. “Igual que los pilotos se entrenan con simuladores de vuelo porque es lo más efectivo, los estudiantes de economía y administración de empresas deberían utilizar un simulador empresarial para experimentar en primera persona la gestión de una compañía desde dentro”, compara el director de Young Business Talents.

Esta carencia de la práctica en materia de educación preuniversitaria española, fue detectada por la empresa española Praxis MMT en el año 2011. La compañía, especializada en el desarrollo de simuladores empresariales, se percató de esta necesidad y creó Young Business Talents, un programa educativo práctico en materia de gestión empresarial y emprendimiento, destinado a jóvenes entre 15 y 21 años, que se lleva a cabo gracias a la utilización de una simulación empresarial de última generación.

“El número de usuarios de simuladores empresariales era muy limitado, principalmente por una cuestión de recursos. A pesar de tratarse de un tipo de formación innovadora y tremendamente efectiva, los centros educativos no disponían de presupuesto o no lo podían dedicar a este tipo de formación, porque se salía de las actividades generalmente realizadas en asignaturas relacionadas con el emprendimiento y la gestión empresarial, más teóricas”, explica Nuño Nogués.

Estos expertos decidieron trasladar sus buenas prácticas en simuladores a los centros docentes, pues tenían la certeza de que el uso de un simulador empresarial podía suponer una “gran ayuda” a los profesores y centros, al tratarse de una herramienta “perfecta” para complementar la educación teórica en economía y administración de los jóvenes. Un ambicioso proyecto que está disponible para todos los centros docentes de ESO, bachillerato y grados de formación profesional de España, al que pueden acceder de forma totalmente gratuita para una “formación práctica de primer nivel”.

“Desde su lanzamiento, más de 100.000 estudiantes han participado en este programa educativo, dándoles la posibilidad de practicar y experimentar en primera persona la gestión de una empresa”. El uso de simuladores virtuales en las aulas incorpora el concepto de gamificación, una formación a través del juego. “Los jóvenes y los adultos pueden beneficiarse del juego para aprender de forma más efectiva, ya que es más dinámico, divertido y mucho más motivador”, añade el director de Young Business Talents.

A través del programa educativo Young Business Talents, los jóvenes tienen que dirigir una empresa virtual “pero muy real”, viviendo en primera persona la gestión de una compañía. “Es un recurso educativo que les permite entender mucho mejor y aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en clase, entienden mejor el concepto de empresa, la interrelación entre áreas, la competencia en un mercado real, y conceptos abstractos como la estrategia frente a la táctica. Además, desarrollan habilidades fundamentales como el análisis, toma de decisiones, valoración, resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo, entre otros. Y, por último, adquieren una serie de valores que les ayudarán el resto de sus vidas: esfuerzo, perseverancia, competitividad sana, solidaridad”, explica Nuño Nogués.

La utilización de fórmulas educativas como la introducción de los simuladores virtuales en educación, permite a los jóvenes adquirir conocimientos para entender mejor la teoría que ven en el aula, aprenden a aplicarla y se preparan mejor de cara a los exámenes y su futuro profesional. Para los profesores, les permite innovar, introducir la práctica en el aula, acercar la teoría al mundo real en materia de economía y dinamizar las asignaturas, incrementando el valor y motivando a sus alumnos para que aprendan.

