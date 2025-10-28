Federaciones de programas universitarios para mayores se reúnen para dar respuesta a "la nueva longevidad"

(Información remitida por la empresa firmante)

I Seminario Científico Internacional en Calonge sobre "La nueva longevidad: reto y oportunidad".

Barcelona, 28 de octubre de 2025.- Federaciones de programas universitarios para mayores se han dado cita en el I Seminario Científico Internacional del Campus de la Experiencia de UIC Barcelona, que se ha celebrado en el Castell de Calonge (Girona) del 23 al 24 de octubre. Los especialistas han debatido sobre cómo dar respuesta a la "nueva longevidad" con adultos que cada vez estarán mejor cualificados.

Durante el seminario, que ha contado con el apoyo de la European Federation of Older Students (EFOS) y de la Agencia Europea Erasmus+, los expertos han constatado que "nos encontramos ante una nueva generación, distinta, que está llegando y llegará en los próximos años a la edad de la jubilación: la de los "baby boomers", según ha explicado el director científico del Programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa", Javier Yanguas.

Yanguas ha señalado que "las personas nacidas entre 1957 y 1973 son los protagonistas de la nueva longevidad", ya que vivirán dos o tres décadas, un periodo más largo que el vivido por sus antecesores". En su opinión, "el fomento del autocuidado, la autonomía personal y el envejecimiento activo no son suficientes, sino que es preciso el desarrollo de espacios e iniciativas que favorezcan la interacción, las relaciones personales y el crecimiento personal".

El Seminario ha trabajado propuestas en torno a cuatro líneas de trabajo que hagan frente a los retos del envejecimiento de la población y la nueva longevidad. Uno de los ejes de trabajo se ha centrado en cómo "dotar de sentido, de un propósito, a esta etapa de la vida para lograr así 'una visión positiva del envejecer'", según ha destacado Pilar Escuder Mollón, de la Universitat per a Majors (UJI) de Castellón, que ha añadido que "necesitamos nuevas generaciones de mayores comprometidas, que quieran vivir y ser felices". En la misma línea, Carmen Romero de Bhital ha apuntado que este objetivo es "algo que se ha de trabajar personalmente, desde los pensamientos, a las emociones, conductas y hábitos", aunque también se ha insistido en que se debe "continuar fomentando el empoderamiento de los mayores, y trabajar la prejubilación y la gestión del 'duelo laboral'".

La "prescripción social".

Otro de los puntos que se han abordado son las políticas públicas ante la nueva longevidad. Los panelistas, al exponer sus iniciativas, han asegurado que los tratamientos médicos por sí solos no pueden resolver la soledad ni reconstruir el propósito, sino que necesitan de proyectos que marquen la diferencia en las relaciones, la conexión y la participación. En esta línea, Christine O'Kelly, de la AFU Ireland, ha explicado que "el bienestar crece cuando las personas tienen propósito, participación y colaboración" y "las relaciones son la verdadera medicina de nuestro tiempo".

Durante el seminario, los especialistas han destacado la importancia de expandir y acrecentar la llamada "prescripción social" junto a la "prescripción médica", como se está haciendo con notables resultados en el ámbito anglosajón. "La prescripción social es un enfoque integrador que conecta a las personas con actividades de carácter comunitario cuyos efectos inciden en la mejora del bienestar y del sentido. Para que las personas prosperen necesitan, más que un tratamiento, una conexión, de la que se deriva la recuperación de su autonomía. La prescripción social comienza escuchando lo que más importa en la vida de las personas", ha destacado O'Kerlly.

La transmisión de valores entre generaciones, con una mirada más específica a la sociedad europea, es otro de los temas que se han tratado durante el seminario. El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la promoción del estilo de vida europeo (2019-2024), Margaritis Schinás, ha recordado que "en Europa, paradigma del estado del bienestar en el mundo, el gasto social ha sido y es de los mayores del mundo". "La voz unitaria de Europa debería ser una voz no sólo de los diferentes países sino también de académicos, políticos y entidades que trabajen conjuntamente en las políticas, atendiendo también a los rápidos cambios demográficos en países emergentes", ha añadido.

El seminario ha analizado también la reciente experiencia de los intercambios Erasmus+ entre estudiantes seniors de los programas universitarios para mayores, cómo éste supera barreras y prejuicios culturales e incide en la construcción de una conciencia común de unos valores compartidos.

Programas universitarios para mayores.

Finalmente, los expertos han debatido acerca de los programas universitarios para mayores y la nueva longevidad, y han constatado que "facilitan la superación de las brechas que afectan a los mayores, muy especialmente la de la soledad", según Marián Alesón, presidente de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores AEPUM y directora de la Universidad Permanente de Alicante.

Aleson ha asegurado, no obstante, que "son necesarios abrir nuevos caminos para investigar nuevas prácticas, para innovar, para ver los retos y las oportunidades" porque "el panorama ha cambiado, los alumnos mayores están más al día, tienen un nuevo perfil y están más cualificados".

El seminario ha servido también para estrechar el lazo entre universidades principalmente europeas y crear una red más sólida para la transmisión de buenas prácticas, actividades colaborativas, grupos de investigación e intercambios entre las universidades de mayores.

El Campus de la Experiencia, una iniciativa de éxito.

El Campus de la Experiencia de UIC Barcelona, que empezó a funcionar en el curso 2018-2019, tiene como objetivo la formación académica y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 50 años. Ofrece una formación de tres años de duración sobre historia, arte, filosofía, literatura, ciencia, tecnología, derecho, economía, sociología, psicología y ciencias de la salud, con el nivel de exigencia propio de una universidad. En la actualidad, cuenta con más de 500 alumnos matriculados y dispone de secciones en Barcelona, el Penedès, Calonge i Sant Antoni, Bolvir de Cerdanya y Andorra.

