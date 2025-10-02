La fotógrafa murciana Silvia Ferrer arrasa con cuatro premios en los Premios de Fotografía Reg. de Murcia

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 2 de octubre de 2025.

La fotógrafa murciana Silvia Ferrer recibe cuatro galardones en los Premios de Fotografía Región de Murcia .

Murcia, 1 de octubre de 2025. – La fotógrafa murciana Silvia Ferrer, especializada en fotografía infantil y de bodas, ha sido reconocida con cuatro premios en el certamen anual de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Región de Murcia (Apfimur), celebrado el día 1 de octubre en el marco del V Congreso de Fotografía organizado por dicha asociación.

En esta edición, Silvia Ferrer ha logrado un primer premio y tres segundos premios. Se trata de la primera vez que una fotógrafa consigue en este certamen alzarse con tantos premios, lo que supone un “hito” más que destacable para la artista de la Región, cuya trayectoria profesional abarca más de una década.

“Recibir cuatro premios en una sola jornada es un orgullo inmenso y una motivación para seguir creando imágenes que emocionen y perduren en el tiempo”, ha declarado Ferrer tras la entrega de los reconocimientos.

La entrega de premios tuvo lugar durante el congreso de Apfimur, un evento que reúne cada año a profesionales de la fotografía de toda España y que se ha consolidado como un referente de intercambio, aprendizaje y puesta en valor de la fotografía profesional.

Con estudio propio en Murcia, Silvia Ferrer desarrolla una fotografía de estilo artístico, emotivo y cercano, ofreciendo a cada cliente un trabajo exclusivo y personalizado tanto en reportajes de boda como en sesiones infantiles y familiares.

El reconocimiento recibido en este certamen refuerza su trayectoria dentro de la fotografía profesional en la Región de Murcia y consolida su nombre entre los fotógrafos más destacados de la comunidad. Anivel nacional, Sílvia Ferrer ya está posicionada como un referente del panorama de la fotografía, siendo miembro activo dentro de la Federación Española de la Fotografía y la Imagen (FEPFI).