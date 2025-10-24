Gorka Hermosa gana el premio a la mejor composición del año para acordeón

(Información remitida por la empresa firmante)

Montargis (Francia), 24 de octubre de 2025.

SE HA CELEBRADO EN MONTARGIS (FRANCIA) Y ES LA 5ª VEZ QUE RECIBE ESTE GALARDÓN QUE CONCEDE LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL DEL ACORDEÓN

Gorka Hermosa ha obtenido el 1º premio en el “International Composition Contest”, que cada año se celebra en un lugar diferente del mundo, siendo este año en Montargis (Francia).

La obra premiada es su Sonata nº3 “Peace Dream”, la versión para acordeón solo de la obra "Peace Dream" Concerto, que fue un encargo para ser estrenado en el mítico auditorio de la Berliner Philarmonie durante el Festival por la Paz celebrado en mayo de 2024. Gorka escribió una obra para ser interpretada por 3 solistas (uno ucraniano, otro ruso y él mismo) y orquesta.

La obra está basada en dos melodías tradicionales, una ucraniana y una rusa, que se relacionan en toda la pieza de diferentes maneras: lucha, amor, odio, guerra, esperanza...

En el 1º movimiento se evocan tiempos pasados mejores, la guerra actual y esperanza por un futuro mejor, el 2º movimiento medita sobre la irracionalidad de la violencia en el ser humano y el 3º pone en relieve las dos contradictorias caras (infernal y bondadosa) de la especie humana intercalando entre pasajes de diabólica dificultad y velocidad pasajes recitados de la biblia como “no matarás”, “ofrece la otra mejilla”, “perdona y serás perdonado”, “ama al prójimo como a ti mismo”...

Tras el éxito del estreno en Berlín, Vladimir Stupnikov, ganador de los principales concursos internacionales de acordeón en los últimos años, propuso a Gorka Hermosa arreglar para acordeón solo esta obra y la grabó, siendo la versión que ha escuchado el jurado del concurso a la mejor composición para acordeón del año.

En los últimos 9 años más de 60 orquestas de todo el mundo (EE.UU., China, Corea, Brasil, Turquía y orquestas europeas como la Berliner Symphoniker) han interpretado las composiciones orquestales de Gorka Hermosa, siendo interpretadas en auditorios como la National Opera Kennedy Center de Washington. Sus canciones han sido grabadas por artistas como Silvio Rodríguez.

Galardonado con el Premio de Composición CIA-IMC UNESCO en 2013, ha obtenido con ésta, ya 5 veces el premio a la mejor composición del año para acordeón que otorga la Confederación Mundial del Acordeón (CMA) y el “PIF Castelfidado” 2020 en Italia.

Como intérprete fue el primer acordeonista en tocar con una orquesta sinfónica en España (la O.S. de R.T.V.E) y posteriormente lo ha hecho con otras diversas orquestas (como la O.S. de Euskadi). Ha dado conciertos por China, Irán, América y Europa y Masterclasses en los conservatorios más importantes del mundo (Moscú, Pekín, Praga o Varsovia). Ha colaborado con músicos tan variados como Paquito D`Rivera (Premio Grammy), Jorge Pardo, Ara Malikian, La Mari (Chambao), India Martínez, Carles Benavent, Asier Polo, Celtas Cortos...

Desde que 2022 se organizó en Tianjin (China), cada año se celebra un concurso que lleva su nombre donde acordeonistas de todo el mundo interpretan sus obras. En 2020 fue nombrado Embajador de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, en 2019 se fundó en su honor la “Accademia di Música Hermosa” en Nicosia (Italia) y en 2019 fue elegido en una macroencuesta de la revista neoyorkina “Accordion Stars” en la que participaron 27.000 personas de 126 países como uno de los 10 acordeonistas más queridos del mundo.

Ha publicado 7 libros, grabado 13 CDs propios, colaborado en más de 30 de otros artistas y recientemente ha codirigido el documental "El túnel del fuelle".