Gungnir perfora 7,0 metros de 1,16% de níquel e identifica un nuevo objetivo de níquel en la pared inferior

Gungnir Resources Inc. se complace en informar de nuevos resultados de perforación cerca de la superficie y visuales en el depósito de níquel Lappvattnet de la Compañía en el norte de Suecia

Los agujeros destacados incluyen LAP22-10 que cortó 7,0 metros de 1,16% de Ni y LAP22-19 que intersectó un nuevo objetivo de níquel de la pared del pie aproximadamente 75 metros por debajo del depósito principal de Lappvattnet. Los ensayos de trece pozos están pendientes. Haga clic en el enlace para ver el mapa de la propiedad, la sección transversal y las fotos de los testigos (figuras).



"Parece que tenemos el comienzo de un nuevo objetivo de níquel en la parte central del yacimiento, lo que añade más potencial a Lappvattnet. Las perforaciones históricas en esta zona desde la década de 1970 parecen haber sido perforadas justo al lado de este nuevo objetivo. Hasta ahora, con taladros más largos, tenemos seis aciertos en la pared del pie en una longitud de aproximadamente 100 metros en la parte central de Lappvattnet, donde permanece mayormente abierto a lo largo del rumbo y en profundidad. Los ensayos de cinco de estos seis pozos están pendientes", comentó Jari Paakki, director general.



El nuevo objetivo de pared de pie se encontró en los pozos LAP22-16, -17, -19, -26, -27 y -28, perforados en las secciones 15E a 16,5E (véase el mapa adjunto). Las intercepciones varían de 2 a 15 metros y consisten en peridotita de mineralización variable, vainas de sulfuro locales y sulfuros diseminados en gneises sedimentarios. Los ensayos de la parte inferior de LAP22-19 arrojaron 5,0 metros de 0,30% de Ni (o 2,4 metros de 0,40% de Ni) a partir de 149 metros, incluyendo 0,96% de Ni en 0,42 metros a partir de 150 metros de profundidad. Los ensayos de los otros cinco pozos están pendientes. En el sondeo LAP22-28 se encontró una notable peridotita/piroxenita "con textura de bola" (no observada anteriormente) con sulfuros locales en la matriz (véase la diapositiva 3 en las figuras adjuntas), y puede representar parte de un conducto y lugar de origen del magma que contiene níquel. La modelización y las evaluaciones continúan.



También se han comunicado hoy los resultados finales de los ensayos de la parte occidental de Lappvattnet. El pozo LAP22-10, perforado en la sección 12E, arrojó 7,0 metros de 1,16% de Ni a partir de una profundidad de 98 metros, incluidos 0,53 metros de 5,31% de Ni a 103,9 metros. LAP22-10 también incluye 6,0 metros de 0,30% de Ni a partir de 109 metros de profundidad. Los sondeos LAP22-12 a -15, que comprueban una pequeña zona al norte, encontraron níquel débilmente anómalo.



Están pendientes los ensayos de los sondeos LAP22-16, -17, -20 a -23 y -25 a -31. Todos estos sondeos están situados en la parte central de Lappvattnet e incluyen intervalos mineralizados del yacimiento principal de Lappvattnet y del nuevo objetivo de la pared del pie. Los detalles de las coordenadas de todos los pozos perforados por Gungnir en 2021/22 se presentan en la diapositiva 2 en las figuras adjuntas.



Todas las longitudes indicadas son la longitud del núcleo; la anchura real no se ha determinado. Los testigos se registraron y etiquetaron para el muestreo en las instalaciones de registro de la empresa en Lycksele, Suecia, y luego se enviaron al laboratorio de servicios de testigos de ALS Minerals en Mala, Suecia. El personal de ALS aserró el núcleo en Mala y el material de muestra preparado se envió al laboratorio de ALS en Irlanda. El núcleo se analizó para los multielementos utilizando el código ME-MS41, el análisis CuOG46 para >10000 ppm Cu, el análisis NiOG46 para >10000 ppm Ni, y el Pt, Pd y Au se analizaron utilizando el método de ensayo al fuego PGM-ICP27. Los blancos, los estándares certificados y los duplicados se incluyen rutinariamente en los lotes de muestras para garantizar y controlar la calidad.



Recursos de níquel

Los recursos de sulfuro de níquel de Gungnir en Suecia incluyen Lappvattnet y Rormyrberget. En 2020, la Compañía actualizó ambos recursos que en conjunto suman 177 millones de libras de níquel. Las propiedades son accesibles durante todo el año con una buena infraestructura de transporte e industrial, incluidas las instalaciones de envío, y están ubicadas a una hora en coche del complejo de molinos de Boliden.



- Lappvattnet: Recurso inferido de 780.000 toneladas con una graduación de 1,35% de níquel para 23,1 millones de libras (10,5 millones de kg) de níquel.



- Rormyrberget: Recurso inferido de 36.800.000 toneladas con una ley de 0,19% de níquel para 154 millones de libras (70 millones de kg) de níquel.



El informe técnico NI 43-101 titulado "TECHNICAL REPORT on the LAPPVATTNET and RORMYRBERGET DEPOSITS, NORTHERN SWEDEN" fue preparado por Reddick Consulting Inc. Las personas cualificadas son John Reddick, M.Sc., P.Geo., y Thomas Lindholm, M.Sc., Fellow AusIMM. La fecha efectiva es el 17 de noviembre de 2020.



La información técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido preparada, verificada y aprobada por Jari Paakki, P.Geo., director general y consejero de la empresa. El Sr. Paakki es una persona calificada según el Instrumento Nacional 43-101.



Acerca de Gungnir Resources

Gungnir Resources Inc. es una empresa canadiense de exploración minera que cotiza en TSX-V (GUG: TSX-V, ASWRF: OTCPK) con proyectos de oro y metales básicos en el norte de Suecia. Los activos de Gungnir incluyen dos yacimientos de níquel-cobre-cobalto, Lappvattnet y Rormyrberget, ambos con recursos de níquel actualizados, y el proyecto Knaften, que alberga un sistema de oro alojado en una intrusión en desarrollo, y objetivos de VMS (zinc-cobre) y cobre-níquel, todos ellos abiertos a la expansión y a nuevos descubrimientos. La empresa también ha añadido recientemente la propiedad Hemberget a su cartera de propiedades suecas, que abarca una intrusión gabro-ultramáfica de 11 km de longitud, un objetivo de cobre-níquel totalmente nuevo. Puede encontrar más información sobre la empresa y sus propiedades en www.gungnirresources.com o en www.sedar.com.





