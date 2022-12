Gungnir perfora 7,0 metros de 1,16% de níquel e identifica un nuevo objetivo de níquel en la pared inferior

(Información remitida por la empresa firmante)

Información prospectiva

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables (también conocidas como declaraciones prospectivas). La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y puede hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales o los resultados de la industria sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros o los resultados de la industria expresados o implícitos en dicha información prospectiva. La información prospectiva puede identificarse generalmente por el uso de términos y frases como "anticipar", "creer", "podría", "estimar", "esperar", "sentir", "pretender", "puede", "planear", "predecir", "proyectar", "sujeto a", "hará", "haría", y términos y frases similares, incluyendo referencias a suposiciones. Parte de la información prospectiva específica en este comunicado de prensa incluye, pero no se limita a, declaraciones con respecto a: las expectativas del potencial, la extensión y el grado del nuevo objetivo de la pared del pie; las expectativas de que la peridotita "con textura de bola" representa parte de un conducto de magma y un sitio de la fuente de níquel; el tiempo esperado para la recepción de los resultados de los ensayos; y el plan de Gungnir para el desarrollo de sus propiedades y el calendario de la misma.



La información prospectiva se basa en una serie de expectativas y suposiciones clave hechas por Gungnir, incluyendo, sin limitación las expectativas de mejora, espesamiento y expansión del recurso existente son razonables; el acceso a los recursos seguirá estando disponible durante todo el año; el transporte y la infraestructura seguirán estando disponibles según lo previsto; el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía canadiense y mundial y en el negocio de Gungnir, y el alcance y la duración de dicho impacto; no habrá cambios en las leyes o reglamentos que afecten negativamente al negocio de Gungnir; habrá una demanda de los servicios y productos de Gungnir en el futuro; Gungnir será capaz de operar su negocio según lo previsto; Gungnir será capaz de acceder a los mercados de capitales y completar con éxito las financiaciones en los términos que determine como razonables; y los planes de Gungnir para la futura exploración y desarrollo de sus propiedades es razonable y será posible dentro de los plazos previstos. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que Gungnir cree que son supuestos razonables, no puede asegurar a los inversores que los resultados reales serán consistentes con dicha información.



La información prospectiva se proporciona con el fin de presentar información sobre las expectativas y planes actuales de la dirección en relación con el futuro y se advierte a los lectores de que dichas declaraciones pueden no ser apropiadas para otros fines. La información prospectiva conlleva importantes riesgos e incertidumbres y no debe interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros, ya que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los relacionados con las expectativas relacionadas con la mejora, el engrosamiento y la expansión de los recursos existentes pueden no ser exactas en parte o en su totalidad; ninguna certeza de que cualquier depósito mineral económicamente viable se localizará en las propiedades de Gungnir; que Gungnir puede no ser capaz de completar su perforación planificada según lo previsto; los impactos de la pandemia COVID-19; los impactos de la guerra y / u otros conflictos internacionales; la capacidad de acceder a los mercados de capital y completar con éxito las financiaciones en los términos que Gungnir determine como razonables; las cuestiones ambientales; los cambios en la legislación o los reglamentos; la recepción de licencias, permisos y aprobaciones requeridas; y las estimaciones de recursos pueden no ser precisas y pueden diferir significativamente de los recursos minerales reales. La dirección cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva contenida en este documento se basan en suposiciones razonables y en la información actualmente disponible; sin embargo, la dirección no puede garantizar que los resultados reales sean coherentes con dicha información prospectiva. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada en su totalidad por esta declaración de advertencia. La información prospectiva refleja las creencias actuales de la dirección y se basa en la información de la que dispone actualmente Gungnir. La información prospectiva se presenta a partir de la fecha de este comunicado de prensa y Gungnir no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dicha información para reflejar nuevos eventos o circunstancias, salvo que lo exija la legislación aplicable.



Contacto

Nombre contacto: Jari Paakki

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: +1-604-683-0484