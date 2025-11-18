(Información remitida por la empresa firmante)

Salamanca, 18 de noviembre de 2025.

Haute Europa abre la venta internacional de entradas para la temporada 25/26 de Nochevieja en Trancoso

La agencia se acerca del público extranjero con la fiesta de Nochevieja más famosa de Brasil

La Haute Europa lanzó, por segundo año consecutivo, una venta exclusiva de entradas para el público internacional de la Nochevieja de Trancoso. La iniciativa consolida el calendario de eventos como una plataforma global de medios y experiencia multicultural, capaz de conectar a personas de diferentes nacionalidades en torno a la esencia minimalista y sofisticada del pueblo local.

Hoy en día, más del 10 % de los asistentes al Réveillon de Trancoso provienen de otros países para vivir la experiencia única que promueve Haute. Esta cifra, que crece con cada edición, confirma la proyección internacional del evento y refuerza la importancia de personalizar el viaje, desde el momento de la compra de las entradas, para crear una conexión cada vez más genuina con los clientes extranjeros.

«La venta internacional de entradas es esencial para ampliar el alcance de la Nochevieja de Trancoso y consolidar el destino como una referencia mundial en las fiestas de fin de año», afirma Bruno Dias, socio de la agencia Haute.

Esta iniciativa coincide con un momento de expansión de la agencia, que está cada vez más presente en el viejo continente con fiestas propias. En julio, Haute celebró el éxito de la segunda edición de «Trancoso en Formentera», celebrada en la paradisíaca isla española durante el verano europeo.

«Trancoso en Formentera despierta aún más el interés y el deseo de los extranjeros de vivir la experiencia completa en Brasil, con toda la autenticidad y el valor cultural que hacen de Trancoso un destino tan singular», afirma Vivi Hipólito, socia de Cigarra Buzz Agency y responsable de la operación de Haute en Europa.

Las entradas ya están disponibles para su compra en el enlace: https://ingresse.com/trancoso26-euro/

