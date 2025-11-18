HelloFresh pone en valor los sabores de otoño de la despensa española

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su compromiso con el producto local: más del 70 % de sus ingredientes provienen de proveedores nacionales, en recetas que además reducen el desperdicio alimentario y la huella de carbono

España, 18 de noviembre.- El otoño en España no sabe igual en todas partes. En Galicia, las hogueras del Magosto reúnen a familias en torno a castañas asadas; en Cataluña, los panellets y las setas silvestres se convierten en protagonistas; en Castilla y León, las sopas de ajo calientan los días fríos; y en Andalucía, la calabaza y los cítricos marcan la nueva estación. Consciente de esta riqueza cultural y gastronómica, HelloFresh presenta su campaña de otoño con un objetivo claro: acercar a los hogares españoles los sabores de cada zona, en recetas fáciles de preparar, equilibradas y sostenibles.



La despensa de otoño: un viaje gastronómico por todo el país

HelloFresh convierte cada menú semanal en un recorrido por los productos icónicos de la temporada. Setas, calabazas, legumbres, boniatos y cítricos se transforman en platos pensados para disfrutar del otoño sin complicaciones. Esta propuesta no solo busca facilitar la rutina, sino también inspirar a redescubrir ingredientes que forman parte de la variada identidad culinaria española. Cocinar con productos de temporada significa comer con más sabor y nutrientes, pero también conectar con las tradiciones de cada territorio: de las sopas castellanas a las ensaladas cítricas andaluzas, pasando por las cremas de calabaza y los guisos de legumbres.



Compromiso con lo local y lo sostenible

La apuesta de HelloFresh no se limita a la variedad de recetas: el 70 % de los ingredientes que se utilizan en España son de origen local y el 100 % de la proteína animal procede de granjas nacionales. La compañía colabora con agricultores, panaderías y proveedores de confianza de todo el país —desde Almería hasta Málaga—, seleccionando cuidadosamente cada producto para garantizar frescura y calidad.



Este compromiso se extiende también a la sostenibilidad. Los kits de HelloFresh están diseñados para reducir el desperdicio alimentario: los ingredientes se envían en la cantidad exacta, evitando que sobre comida. Además, al centralizar la compra y distribución, la compañía optimiza la cadena de suministro y reduce emisiones de CO₂. Cocinar con HelloFresh significa, así, disfrutar de platos frescos y nutritivos, apoyar a la economía local y contribuir a un modelo de consumo más responsable.



Recetas que celebran la estación

Los menús de HelloFresh para este otoño son un homenaje a los sabores más icónicos de la despensa. Desde la calidez de los guisos hasta la frescura cítrica de las ensaladas, cada plato está pensado para que la estación se viva también en la mesa.



En Cataluña, el otoño sabe a setas, con una receta de cuscús perlado con portobellos caramelizados con espinacas y salsa de queso griego. En Galicia, la sencillez del producto local se refleja en un buen caldo gallego con chorizo, morcilla y panceta, una propuesta que recuerda a las comidas de domingo en las el plato de cuchara está muy presente.



Los cítricos del sur se hacen protagonistas en una receta como el Orzotto de calabaza a la naranja con puerros asados, perfecta para esos días otoñales. Y para quienes buscan el calor reconfortante de un buen plato de otoño, nada como un bacalao ajoarriero al estilo leonés con patatas, verduras y tostadas de chapata, una receta que recupera la esencia de los guisos tradicionales en versión rápida y equilibrada.



Además, se van incorporando nuevas propuestas inspiradas en los ingredientes de temporada: cremas de verduras y boniato, ensaladas con frutos secos tostados, y otras recetas como la de crema de calabaza con pipas tostadas con picatostes caseros al curry. Recetas pensadas para que el otoño se disfrute con la máxima variedad y sin complicaciones.



Una invitación a reconectar con lo cotidiano

Más allá de los ingredientes, HelloFresh invita a recuperar un gesto sencillo: sentarse a la mesa y compartir la comida. Cocinar con productos de temporada se convierte en una experiencia que combina bienestar, cultura y sostenibilidad. Este otoño, el reto está en redescubrir la cocina casera como un viaje gastronómico por España, donde cada receta es una oportunidad para trasladarte a una comunidad autónoma diferente del país.



Emisor: HelloFresh

Contacto

Nombre contacto: IT COMUNICACIÓN

Descripción contacto: IT COMUNICACIÓN

Teléfono de contacto: 93 362 10 34

