IBEME, la pasarela inclusiva más importante de España, rompe los esquemas de la moda

Valencia, 29 de diciembre de 2025.



«Mírame, aquí estoy»: la pasarela IBEME alza la voz por una moda más humana e

inclusiva



Valencia, 29 de diciembre de 2025. La Asociación Vive la Vida cierra el año 2025 consolidando la Pasarela Inclusive Best Model (IBEME) como la pasarela inclusiva más importante de España y el evento de mayor impacto social, mediático y humano de toda su trayectoria, posicionando a lencia como referente nacional e internacional de la moda inclusiva.

En su tercera edición, celebrada en un enclave emblemático como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, IBEME ha trascendido el concepto tradicional de desfile para convertirse en un movimiento social, una plataforma de visibilidad y un altavoz de transformación real, reafirmando su lema:

«Todos somos iguales con capacidades diferentes».

IBEME 2025 pasará a la historia por ser la primera pasarela en España en incorporar interpretación en Lengua de Signos durante todo el evento, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valencia y al servicio municipal de interpretación coordinado por Beatriz Aráuz Pérez. Esta medida garantizó la accesibilidad universal y demostró que la inclusión no es un discurso, sino una acción tangible. La celebración en la Ciudad de las Artes y las Ciencias —que cedió el espacio en el marco de su Responsabilidad Social— puso de manifiesto, una vez más, su firme compromiso institucional con la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad y la accesibilidad universal, consolidando a la Ciutat como un referente en el ámbito social.



Aunque cada persona, empresa o institución implicada aporta un valor fundamental, IBEME sostiene su esencia sobre un pilar central: sus modelos acompañantes y embajadores con capacidades diferentes. Ellos representan la verdadera razón de ser del proyecto y cada participación en pasarela lo evidencia: historias personales, fuerza, talento y presencia que rompen estereotipos y normalizan la diversidad en la moda.

Formaron parte de esta edición: Álvaro Martínez, Jeannette Villarraga, Rebeca León, Elba Berdones, David Castrejón, Noa Flores, Cristina Roig, Carmen López, Pedro Sánchez, Carla Maronda, Erika González, Montserrat Ortega, Yaiza González, Ana Ollero y Mercedes Figueres, junto a los modelos y embajadores internacionales Paola Ángeles (Perú), Jessica Jacinto (Venezuela) y Megui Ventura (Argentina).

A ellos se sumaron quienes acompañaron sobre la pasarela, entre ellos modelos profesionales, el padrino Alex Fernández y las madrinas Mariam Toledo y Lina Lavin, así como embajadores y embajadoras en acción social: Noelia Frutos, Jana Grosu, Míster Eugenio Blanco y el actor Diego Ferro.

En una sociedad donde persisten prototipos rígidos y excluyentes, IBEME —cuyo significado simbólico es «Mírame, aquí estoy»— abre una ventana históricamente negada: aquí todas las personas tienen la misma oportunidad que cualquier modelo de las grandes pasarelas, porque la autenticidad, la belleza natural, la actitud y el derecho a ser visibles no tienen etiquetas.

MODA SIN ETIQUETAS: VALENCIA, CAPITAL DE LA MODA INCLUSIVA

Bajo la presidencia y dirección de Mary Luz Ardila, IBEME ha logrado unir moda, sostenibilidad, diversidad, accesibilidad e innovación, consolidándose como un referente nacional e internacional y situando a Valencia como la ciudad que lidera el cambio en la moda española.

EMPRESAS COLABORADORAS: EL MOTOR QUE LO HIZO POSIBLE

El éxito de esta edición no habría sido posible sin el compromiso de las empresas involucradas en su desarrollo técnico, organizativo y social, entre ellas: Trotamundos Media Events (producción audiovisual y soporte técnico), Principal, Let’s Makeup e Integración Estética con su directora Kuki Giménez, Ruano Group (coordinación de eventos), Riera Servicio para Eventos, Aquaservice, Focus 360 y Viaval (apoyo técnico y soporte).

Otras entidades colaboradoras: El programa de TV RDS, Monster Cofi, Integra azafatas, Fernando Catalá, Russafa Radio, Besock, Bix, H&L, Soy Colombiano por Europa, Es Colombia y À Punt TV.

Los diseñadores participantes —Origen Custom, Leandro Quiroga, Albertys, María Eugenia Ramírez y Xaro Ferri— presentaron colecciones orientadas a la moda responsable y al respeto por el entorno. En IBEME, cada prenda se diseña o adapta considerando las características y capacidades de cada modelo, requisito imprescindible para garantizar la inclusión real desde el diseño textil.

La propuesta artística desempeñó un papel esencial, incorporando actuaciones que reforzaron su identidad inclusiva. El programa contó con la participación de Grupo Ángeles (arpa y clarinete), Solsticio Art, Kat, Sandra Valero —representante de España en Eurovisión Junior 2023—, Paula Villarroya —concursante de La Voz Kids 8—, Victoria, Bhavani y José Miguel, contribuyendo a subrayar valores como la igualdad y el respeto.

Durante la gala se presentó oficialmente la canción «Miradas», himno oficial de IBEME, con letra y música de Juan Luis Montes Jiménez («Judas»), y con lacolaboración de Mary Luz Ardila y producción de AVE FÉNIX. La obra representa el espíritu del proyecto: reconocer al otro y celebrar que todos somos iguales con capacidades diferentes.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y ALIANZAS SOCIALES

El evento contó con la presencia de autoridades como Mar Galcerán, diputada autonómica; Dora Llop, diputada de Les Corts Valencianes; y Antonio García, director general de Capitalidad Verde. Asimismo, la organización agradece el apoyo de Inma González Martorell, diputada de Bienestar Social; Javier Copoví, director general de Discapacidad; y Bárbara Congost Mirón, directora general de las Personas con Discapacidad.

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

El proyecto se desarrolló bajo la dirección de Mary Luz Ardila, presidenta de la Asociación Vive la Vida, junto con el equipo de realización: Yamile Medina, Amanda Benavent, Alex Fernández, Covadonga Velert, Aramiel Rodríguez, Rosa Martínez, Candy y Paula, además del valioso equipo de voluntariado.

Los presentadores Arantxa Ruiz y David González acompañaron un año más esta edición con profesionalismo y entrega, siendo ya parte esencial de la identidad del evento. Con el cierre de esta edición, la Asociación Vive la Vida anuncia que ya trabaja en la 4ª edición de IBEME para 2026, con el objetivo de continuar promoviendo una moda verdaderamente inclusiva.

IBEME no es solo una pasarela.Es un mensaje.Es una causa.Y hoy, es la mayor referencia de la moda inclusiva en España.



