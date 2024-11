Invest in Bogotá participará en el IBTM World, en Barcelona (España)

Invest in Bogotá - Invest in Bogotá

(Información remitida por la empresa firmante)

Representando a Bogotá en el escenario internacional, el Bureau de Convenciones se unirá al pabellón de Colombia, en colaboración con ProColombia

Barcelona, 21 de noviembre de 2024.- El Bureau de Convenciones de Bogotá, unidad de negocio de Invest in Bogotá, participará por primera vez en el IBTM World, una de las ferias más importantes del sector MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) a nivel global.



Representando a Bogotá en el escenario internacional, el Bureau de Convenciones se unirá al pabellón de Colombia, en colaboración con ProColombia, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un destino de primer nivel para eventos globales y así expandir su alcance hacia mercados estratégicos en Europa, Asia y América.



En esta oportunidad, IBTM World congregará alrededor de 2.500 "hosted buyers" o compradores invitados, lo que representa una oportunidad de negocio significativa para la capital de Colombia.



Durante tres días, el Bureau de Convenciones de Bogotá tiene programadas más de 40 reuniones con organizadores de eventos y representantes de asociaciones corporativas, con el propósito de presentar los atributos que ofrece la ciudad y sus ventajas competitivas que la posicionan cada vez más como un destino sólido para la organización de eventos internacionales, gracias a su ubicación geográfica, infraestructura, espacios culturales y servicios especializados para el sector MICE.



El pasado 20 y 21 de agosto el Bureau de Convenciones participó en el IBTM Américas, donde se tuvieron un total de 32 citas y se lograron diferentes acercamientos con agencias operadoras de eventos y congresos. Dicho espacio permitió identificar cinco oportunidades, distribuidas dentro del sector corporativo, asociativo y de apoyo.



IBTM World se llevará a cabo en el Fira Barcelona, ubicado en Gran Via, Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (España). Allí estará presente el Bureau de Convenciones en el Stand M70 de Colombia.



Toda la información de este evento y la gestión del Bureau de Convenciones de Bogotá estará disponible en sus redes sociales. X: @bogotabureau, Instagram: @bogotabureau, Tiktok: @bogotabureau, Facebook y LinkedIn: Greater Bogota Convention Bureau.



Sobre Invest in Bogotá

Invest in Bogotá es la agencia de promoción de inversión relevante, de atracción de eventos y reuniones de talla mundial y articuladores del ecosistema de emprendimiento de alto impacto para Bogotá. Una iniciativa público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital.



Su propósito es contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina. Por seis años consecutivos, ha sido reconocida como una de las mejores entidades de su categoría en el mundo, y una de las cuatro mejores de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, según la publicación internacional Site Selection en su informe anual Global Best to Invest Report.



Imagen relacionada





Contacto

Nombre contacto: Luisa Vásquez

Descripción contacto: Oficial Senior Bureau de Convenciones

Teléfono de contacto: +57 3182821821