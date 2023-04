Jaime Astrain inaugura la nueva tienda de la firma española de moda masculina Boston en Sevilla

(Información remitida por la empresa firmante)

● El comunicador, modelo y deportista ejerció como maestro de ceremonias en un evento que contó con numerosas personalidades de la sociedad sevillana y que tuvo lugar en la nueva tienda boutique que la marca ha abierto en la calle Sierpes

● Elegido como nuevo embajador de Boston para la temporada 2023, Jaime Astrain habló durante la inauguración de sus proyectos profesionales y de su reciente paternidad junto a la presentadora y modelo Lidia Torrent

Madrid, 13 de abril de 2023.- El comunicador, modelo y deportista Jaime Astrain (Madrid 1988) acudió anoche a la inauguración de la nueva tienda de la firma española de moda masculina Boston en Sevilla, en un evento que congregó a numerosas personalidades de la sociedad hispalense, que no quisieron perderse la apertura de la nueva tienda boutique de la conocida marca en la céntrica calle Sierpes.

Apasionado del deporte y la moda, el modelo mostró su satisfacción por ejercer de maestro de ceremonias en un acto al que asistieron invitados de diferente índole como empresarios, autoridades, clientes e influencers. “He tenido la oportunidad de conocer más de cerca la firma, y es una marca que recomendaría a todo el mundo. Su calidad, sus diseños y su personalidad son de matrícula de honor. La ropa casa por completo con mi idea de ir cómodo y elegante a la par. Son prendas para el día a día y para cualquier ocasión especial”, señala.

Jaime Astrain acudió a la inauguración además como nuevo embajador de Boston, una faceta relacionada con el mundo de la moda que le ocupa gran parte de sus proyectos profesionales desde que se retirase del fútbol con 27 años. “La moda entró de lleno en mi vida trabajando como modelo hace unos años cuando dejé el fútbol pero siempre he estado ligado a ella. No es sólo el hecho de vestir bien y sentirte cómodo, es una carta de presentación muy importante. De las que más. Se trasmiten muchas cosas con tu forma de vestir y te da esa seguridad que necesitas en determinados momentos”, afirma.

Además de trabajar en el sector de la moda, el deporte sigue muy presente en su vida, y lo compagina con otras facetas en las que ejerce de tertuliano, presentador e influencer. Según afirma, a Jaime le encanta ponerse retos diariamente y hacer cosas que no ha hecho anteriomente: “ahora estoy poniendo más energía en el tema de comunicador y me hace vibrar y sentirme realizado. Cada cosa tiene su momento y requiere el tiempo necesario. Diría que no me gusta centrarme en una cosa únicamente siempre y cuando lo sepa compaginar”.

El deportista, que llevará a cabo diferentes colaboraciones con la firma Boston para esta temporada, habló además de otros proyectos profesionales y sueños que le gustaría cumplir: “Presentar un programa de entretenimiento o de deportes sería algo que me haría muy feliz, y también presentar las campanadas, es algo que lo comenté hace un par de años y que si se llega a dar sería porque previamente he hecho las cosas bien”.

En el terreno personal no le pueden ir las cosas mejor. A su polifacética carrera profesional hay que sumar su recién estrenada paternidad a la que define como “brutal”: “El cúmulo de sensaciones y sentimientos es muy extremo y, por más que te digan, hasta que no lo vives no eres consciente de ello. La vida nos ha cambiado como era de esperar pero a mejor. Son momentos duros y situaciones complejas que con una simple sonrisa de tu hija se olvidan”.

Jaime Astrain también dedicó unas cariñosas palabras a su pareja Lidia Torrent: “es la mejor madre que mi hija podría tener. Conociéndola, no tenía ninguna duda de que así sería. Tiene el ‘gen de madre’ desde pequeña cuando cuidaba de su hermano y es una persona muy protectora y que se preocupa por todo y por todos”.

Sobre si tienen pensado pasar por el altar o darle un hermanito en un futuro, la pareja tiene claro que por el momento su prioridad es ver crecer a su hija sana y fuerte: “Más compromiso que una hija no creo que haya. El día de mañana ya veremos qué pasos damos, queremos disfrutarla al máximo y focalizar toda nuestra atención en ella”.

La pequeña Elsa, que se llama así por su abuela materna, tiene apenas unos meses pero ya le sacan ciertos parecidos: “Se supone que lo ojos son de Lidia y lo demás (nariz, boca y forma de la cara) es más yo, aunque, por desgracia para mi ego, esto cambia cada semana”, comenta Jaime.

Aunque no dispone de mucho tiempo, el deportista y modelo intenta siempre que puede compaginar y conciliar su vida profesional y familiar: “intento que vayan de la mano lo máximo posible, y si no puede ser así, hago que el tiempo que tenga que estar fuera por trabajo sea lo menos posible para volver a casa y estar con mi hija de cinco meses. Son los momentos más importantes y que no quiero perderme”.

Jaime Astrain se considera una persona afortunada, “a la vida solo le pido salud para mi hija y mis seres queridos”, a quien le gusta además disfrutar de las cosas sencillas: “me gusta estar con mi gente, tomarme algo en una terraza y, por supuesto, poder escaparme a Almería y conectar conmigo mismo recargando pilas”.

Por último, el modelo y deportista cuenta cómo tiene pensado pasar su primer verano como padre: “Tengo unas ganas locas de bañarme con mi hija en la playa y en la piscina. Me encantaría inculcarle ese amor al mar y a mi tierra. No hemos planeado aún las vacaciones pero Almería cae seguro. Iremos también a Barcelona con la familia de Lídia y alguna escapada más por el sur. Y, si todo va bien, hay un viaje largo que haremos en septiembre con la peque y tengo muchas ganas”, concluye.

