Karbon-X avanza en la protección forestal liderada por la comunidad en la región del Meta, Colombia

Madrid, 19 de noviembre de 2025.- Nueva fase del Proyecto Sur del Meta amplía el monitoreo de carbono y biodiversidad mientras fortalece la gobernanza local y los medios de vida.

En el corazón del departamento del Meta, Colombia, donde convergen bosques y tierras agrícolas, Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía") está profundizando su compromiso con soluciones climáticas impulsadas por las personas a través del Proyecto REDD+ Sur del Meta, una iniciativa de conservación a largo plazo que protege 40,637 hectáreas de bosque natural mientras apoya medios de vida sostenibles para cerca de 1,000 familias locales.



Desarrollado a través de ALLCOT - A Karbon-X Company, el brazo de desarrollo y asesoría de proyectos de Karbon-X, la iniciativa opera en los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y Puerto Lleras, una región históricamente afectada por la deforestación y el conflicto armado.



El proyecto se asocia con agricultores locales, muchos de ellos víctimas del conflicto armado en Colombia, ayudándolos a pasar de la ganadería y la tala de bosques hacia medios de vida sostenibles basados en la producción de cacao, café y cítricos con prácticas climáticamente inteligentes. A través de capacitación técnica, protección de la biodiversidad y gobernanza equitativa, el proyecto transforma tanto los paisajes como las vidas.



"Sur del Meta muestra cómo es la acción climática cuando las personas y la naturaleza se mueven en la misma dirección", dijo Alexis Leroy, director de Inversiones en Sostenibilidad de Karbon-X. "Al restaurar tierras degradadas y fortalecer los medios de vida comunitarios, estamos convirtiendo la reforestación en un camino hacia la resiliencia, la dignidad y la prosperidad compartida".



El proyecto ahora entra en una nueva fase enfocada en medir y profundizar su impacto. Durante los próximos cuatro meses, los equipos estarán en el campo ampliando el monitoreo de carbono y biodiversidad, con más de 100 parcelas permanentes ya establecidas para seguir el crecimiento y la salud del bosque. También se están instalando nuevas cámaras trampa para documentar la fauna en recuperación de la región, desde aves hasta especies en peligro como la nutria gigante.



Al mismo tiempo, se está trabajando en la creación de corporaciones de gobernanza lideradas por la comunidad, un paso clave que asegura que los actores locales definan cómo se gestiona el proyecto y cómo se comparten sus beneficios en los próximos años.



Verificado bajo estándares internacionales reconocidos, el Proyecto Sur del Meta está logrando reducciones de emisiones medibles, con más de 3.7 millones de toneladas de CO₂e que se espera se eviten durante su vida útil. Más allá de los números, avanza en objetivos globales clave de igualdad, oportunidades económicas y acción climática, demostrando que la restauración y la resiliencia van de la mano.



A través de esta iniciativa, Karbon-X y su brazo de desarrollo y asesoría de proyectos, ALLCOT - A Karbon-X Company, reafirman su misión compartida de hacer que la acción climática sea real, confiable y transformadora, fortaleciendo ecosistemas, restaurando medios de vida y construyendo un futuro resiliente para Colombia.



Más información sobre el Proyecto Sur del Meta en https://www.allcot.com/project-development/redd-sur-del-meta/.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una compañía de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios completos de carbono y sostenibilidad tanto en mercados de cumplimiento como voluntarios. Desde la originación y verificación de proyectos hasta la emisión de créditos y distribución en el mercado, Karbon-X asegura transparencia e impacto medible en cada paso. Más información en www.karbon-x.com.



Acerca de ALLCOT - A Karbon-X Company

ALLCOT, el brazo de desarrollo y asesoría de proyectos de Karbon-X, desarrolla y gestiona proyectos climáticos basados en la ciencia que entregan reducciones de emisiones verificadas y beneficios sociales. Con más de una década de experiencia en cinco continentes, ALLCOT apoya la misión de Karbon-X de hacer que la acción climática confiable sea accesible y responsable en todo el mundo.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, incluidas expectativas sobre resultados futuros del proyecto y planes de expansión. Durante los próximos cinco a diez años, Karbon-X apunta a escalar sus soluciones basadas en la naturaleza para restaurar ecosistemas adicionales, generar reducciones de emisiones verificadas y fortalecer programas climáticos liderados por la comunidad en sus regiones de operación. Estas declaraciones se basan en expectativas y supuestos actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir significativamente. Karbon-X no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, excepto según lo exija la ley.





