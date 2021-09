LEFTIES SPORTSWEAR WOMAN COLLECTION AW21_WE ARE SPORT

LEFTIES NEW SPORTSWEAR WOMAN & MAN COLLECTION AW21 WE ARE SPORT es la nueva propuesta de prendas deportivas para hombre, mujer y niños que presenta la firma de moda para esta temporada otoño-invierno’21 y que incluye una amplia gama de accesorios para la práctica deportiva, tanto de interior como de exterior

LEFTIES NEW SPORTSWEAR WOMAN, MAN & KIDS COLLECTION AW21 WE ARE SPORT. La nueva colección deportiva de Lefties muestra una completa selección de prendas técnicas con las que crear una propia equipación para practicar cualquier tipo de deporte, muy funcionales y que incluyen una gama de prendas con una singular paleta de colores, con estampados de temporada y última tendencia que se fusionan en una combinación única de tejidos técnicos que aumentan el rendimiento deportivo sin importar la intensidad ni la climatología, creadas para conseguir entrenar con una total libertad de movimiento y confort por la ausencia de costuras y por la utilización de tejidos muy ligeros para la mayor comodidad con el menor peso.

Además, la colección incluye accesorios para completar cualquier equipamiento deportivo con bolsas de deporte, mochilas, riñoneras, esterillas, ladrillos de yoga, pesas, discos deslizantes, bandas elásticas, comba deportiva, toallas, brazalete para el móvil, cintas para el pelo y el mejor calzado deportivo con suela antideslizante que absorbe cualquier impacto para una mayor estabilidad.

LEFTIES NEW SPORTSWEAR WOMAN, MAN & KIDS COLLECTION AW21 WE ARE SPORT incluye prendas específicas para practicar Crossfit, Fitness, Yoga, Mindfulness & Meditation Trail Running & Trekking, Free time, diseños perfectos para el tiempo libre y por últimos, prendas y diseños perfectos para practicar el baile o la danza, entre otros y para todo tipo de modalidades, ya que cada prenda cuenta con detalles técnicos que facilitan una total libertad de movimiento de una manera cómoda y sin esfuerzo, además de contar con el máximo confort por la regulación de humedad del tejido transpirable y con una elasticidad en los tejidos que garantiza el máximo ajuste al cuerpo.

WOMAN COLLECTION: Chaquetas ligeras, sudaderas, pantalones deportivos, leggings, shorts, camisetas, chandals, tops y todo lo que necesitas para practicar la modalidad deportiva preferida dentro o fuera del gimnasio. Sujetadores y tops deportivos: mayor sujeción para ejercicios de alta intensidad. Leggings con tejido compresivo que aporta una total estabilidad al músculo, con enérgicos colores como las diferentes tonalidades del color rosa, verde, esmeralda, azul y los tonos pastel predominan en la colección, sin olvidarnos del clásico negro y gris. El animal print con estampados combinando diferentes tonalidades de la paleta de colores, así como una amplia presencia de lettering con mensajes positivos.

MAN COLLECTION: Chaquetas ligeras, chalecos, camisetas, sudaderas, pantalones deportivos, bermudas y una amplia gama de calzado deportivo y accesorios, para todo tipo de modalidades, ya que cada prenda cuenta con detalles técnicos que facilitan una total libertad de movimiento y comodidad como pilar en el deporte de resistencia y con la que podrás superar cualquier reto fomentando las propiedades técnicas de las prendas y potenciando el rendimiento en la práctica deportiva. La tendencia del monocolor predomina en todas las categorías de producto de la colección, donde destacan la paleta de colores, desde el negro, rojo, verde fluorescente, granate, gris o blanco, entre otros.

KIDS COLLECTION: Para momentos de gran actividad o para disfrutar del tiempo libre, completa el fondo de armario de los más pequeños con la nueva colección deportiva de Lefties, por su funcionalidad y versatilidad, shorts deportivos, leggings disponibles en todo tipo de siluetas y diseños para todos los gustos con total libertad de movimientos, realizadas en felpa, algodón o tejidos técnicos ideales para seguirles el ritmo a diario. Un acierto seguro en una sola pieza, los chándales y conjuntos deportivos. Para las niñas encontraremos una amplia selección de sudaderas y chaquetas deportivas con capucha, prendas que tienen detalles como costuras, cremalleras y ribetes que actualizan estos clásicos altamente funcionales. Las mallas deportivas en tonos vibrantes como el fucsia, rojo, naranja o amarillo, sin olvidarnos de los print de dibujos animados o estampados de flores, lunares o animales, y para ellos chaquetas, camisetas deportivas, sudaderas, chaquetas y chándal con estampados de rayas, puntos, prints de fantasía y diseños color block. La moda deportiva infantil se renueva esta temporada con Lefties.

Cada semana Lefties lanza nuevas prendas donde escoger el diseño que mejor exprese personalidad propia entre todas las propuestas para mujer de esta temporada renovando constantemente todas sus colecciones y aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda mediante un estilo fácil y sin esfuerzo, mostrando los mejores diseños en moda accesible y las últimas tendencias al mejor precio. Una amplia, cuidada, variada gama de prendas y productos, creados y diseñados para adaptarse a cualquier edad, silueta y estilo.

Descubre las nuevas colecciones: woman, man, sportswear, swimwear, underwear, denim, kids, baby, accesorios, calzado y ropa para estar en casa en la nueva web lefties.com, en sus redes sociales oficiales y en su app, disponible para Apple y Android.

Lefties.com. La nueva y renovada página web lefties.com impulsa la apuesta de Lefties por el canal y la innovación digital, con un diseño adaptativo y funcional que garantiza al 100% el acceso web a los usuarios desde cualquier dispositivo con una web muy funcional y visual para una navegación totalmente intuitiva. La web es un amigable punto de encuentro digital entre marca y cliente, una auténtica plataforma multicanal que da respuesta a todos los requerimientos del usuario mostrando la innovación constante de la compañía.

Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional. Dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada una de las colecciones cuenta con su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a toda la familia y desarrolla diariamente nuevas formas de ofrecer a sus clientes el mejor producto de moda. Una de sus últimas aperturas nacionales fue el flagship store de la calle Pelayo en Barcelona, un establecimiento que refuerza y amplia la presencia de Lefties en la ciudad condal y que se une a los espacios que la firma de moda tiene ya en los mejores centros comerciales de Barcelona, como son Diagonal Mar, La Maquinista, Glòries, Maremágnum y Màgic Badalona. En la actualidad Lefties cuenta con 169 establecimientos y presencia en 8 países (España, Portugal, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez y Dubái). Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de moda y distribución del mundo. Bajo el sello de calidad Inditex, Lefties integra en su modelo de negocio el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos. Siempre dando una respuesta ágil a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad.

