Madrid acoge el Congreso Estatal de Migrantes ‘Diáspora, actores cívicos’ el 11 de septiembre - ACULCO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de septiembre de 2026.-La red de asociaciones de migrantes de España ‘Participación y Ciudadanía’ organiza el congreso estatal de asociaciones migrantes ‘Diáspora, actores cívicos: participación, ciudadanía y cohesión social’ el próximo viernes 11 de septiembre en Madrid. El encuentro pretende fortalecer los vínculos entre las diferentes asociaciones de personas inmigrantes del Estado español, así como impulsar la creación de redes estatales de ciudadanía y participación. La cita reunirá a un centenar de representantes de entidades sociales de toda España. La red ‘Participación y Ciudadanía’ está impulsada por las asociaciones ACULCO, AESCO, Codenaf, Ibn Battuta, NetWorkWoman y Por ti Mujer. El congreso cuenta además con la colaboración de la Secretaría de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, la Agencia de Naciones Unidas (ONU) para las Migraciones y de la Obra Social 'la Caixa'.

El Congreso contará con tres mesas redondas, cuatro grupos de trabajo y una sesión plenaria de clausura, que abordarán cuestiones clave para la realidad migratoria de España, como la participación y ciudadanía activa de las personas migrantes, el diálogo institucional, la comunicación y el cambio de narrativas, la cohesión social y la lucha contra la estigmatización y la desinformación, entre otras. Estos espacios reunirán a representantes de asociaciones de personas migrantes, organismos internacionales, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Los grupos de trabajo permitirán identificar necesidades y formular propuestas concretas con el objetivo de elaborar una hoja de ruta para fortalecer la participación, la ciudadanía y la cohesión social de la diáspora en España, así como establecer compromisos y líneas de acción para los próximos años.

“Necesitamos cambiar el relato de la inclusión de miles de hombres y mujeres que han venido a vivir y a trabajar a España y que requieren plena representación”, señala Álvaro Zuleta, portavoz de la iniciativa y director de la entidad ACULCO.

Según la red PyC, el aumento de los discursos de rechazo, estigmatización y odio hacia las personas migrantes requiere una respuesta basada en la pedagogía, la convivencia democrática y la defensa de los derechos. Es necesario fortalecer la participación cívica de las propias comunidades migrantes, favorecer su presencia en los espacios de toma de decisiones y avanzar hacia una ciudadanía plena, incluida la reflexión sobre su participación política y el derecho al voto.

El congreso busca así generar un espacio de diálogo entre asociaciones de personas migrantes y otros actores sociales e institucionales, poniendo en valor la contribución de las comunidades migrantes a una España más inclusiva, plural y cohesionada. “Hay que poner en valor lo que los colectivos de inmigrantes han ido construyendo en los últimos años en pro de una España más inclusiva, más plural, más democrática e internacionalista”, subraya Zuleta.

De cara al diseño y puesta en marcha del congreso, se han llevado a cabo numerosos encuentros regionales y nacionales por parte de la red ‘Participación y Ciudadanía’ en coordinación con asociaciones y las instituciones colaboradoras, que han puesto de relieve la importancia de generar sinergias y redes entre múltiples actores y la diáspora.

Se puede ampliar más información sobre el congreso en su página web: www.redpyc.online.

Contacto

Emisor: ACULCO

Contacto: ACULCO

Número de contacto: +34 661054353