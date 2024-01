El Ministerio de la Mujer de Ecuador no cumple la sentencia que ordena disculpas públicas a capacitador LGBT

(Información remitida por la empresa firmante)

Guayaquil, 3 de enero de 2024.- Un juzgado constitucional de Ecuador declaró en noviembre de 2023 que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) y un contratista de la institución vulneraron los derechos de un capacitador LGBTIQ+. Sin embargo, el MMDH aún no ha cumplido con la orden judicial de ofrecer disculpas públicas al trabajador. Las sentencias son de orden inmediato a pesar de que la parte accionada apele.

El capacitador, un hombre transgénero de cuerpo gestante, fue separado por el contratista a partir de sus reclamos el 28 de agosto de 2023. El mismo puso en conocimiento ese mismo día a la máxima autoridad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sobre los hechos por los cuales era separado. Incluyó el hostigamiento del que había sido objeto, por sus constantes reclamos. Debido a que el MMDH no respondió, presentó una acción de protección ante el juzgado en octubre de 2023, alegando que había sido discriminado por su orientación sexual e identidad de género.

El juzgado constitucional aceptó la acción de protección presentada y declaró que el contratista vulneró sus derechos a la igualdad y no discriminación, y, además, que el MMDH vulneró el derecho constitucional de petición del capacitador LGBTIQ+.

El juzgado ordenó al contratista que ofrezca disculpas públicas. También ordenó al MMDH que ofrezca disculpas públicas al capacitador y le brinde apoyo psicológico.

Según el afectado, que además es activista, el MMDH no ha cumplido con la orden de ofrecer disculpas públicas, puesto que no ha sido testigo de ninguna publicación sobre la sentencia, ni el MMDH le ha puesto en conocimiento directamente. El mismo señaló en sus redes sociales, inclusive, que esperaba reunirse con la ministra a través de una solicitud realizada el 30 de noviembre, sin embargo, lo delegan al departamento jurídico y de forma virtual. En contraste, la ministra del nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa ha mantenido reuniones presenciales con activistas LGBTIQ+ que aparentan no ser críticos.

El capacitador manifestó su preocupación por el incumplimiento de la resolución judicial y señaló que la falta de cumplimiento de la sentencia constitucional representaría un retroceso en la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en Ecuador.

El incumplimiento de la resolución judicial por parte del MMDH pone en evidencia la necesidad de que la institución adopte medidas para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ y con mayor énfasis en los hombres trans y/o transmasculinos.

Este caso también es un recordatorio de que las personas LGBTIQ+ siguen siendo víctimas de discriminación en el ámbito de algunas instituciones ecuatorianas.

Contexto

El Ecuador es un país que ha avanzado en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. En 2019, la Corte Constitucional del Ecuador declaró que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional.

La Asamblea Nacional aprobó el reconocimiento de la mención registral “sexo” en la cédula de identidad. La Asociación Silueta X y la Asociación Transmasculinos Ecuador, miembros de la Plataforma Nacional Revolución Trans “CoaliTrans”, aplaudieron la aprobación, luego de impulsar la propuesta desde el año 2017.

Sin embargo, aún persisten casos de discriminación, violencia e incluso asesinatos por razones de orientación sexual e identidad de género en el país, según el Informe Runa Sipiy que registra estos casos año a año.

